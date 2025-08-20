'डॉक्टरांनी बसून पँट...'; अमिताभ बच्चन यांच्या खुलाश्याने वाढलं चाहत्यांचं टेन्शन

Amitabh Bachchan : बॉलिवूड ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन सध्या वयाच्या 82 व्या वर्षातही तितकेच तंदुरुस्त व सक्रिय दिसतात. लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ (KBC) मध्ये ते अजूनही प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसतात. मात्र, अलीकडेच आपल्या ब्लॉगमधून त्यांनी वाढत्या वयामुळे येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हानांविषयी खुलासा केला आहे.
रविवारी आपल्या चाहत्यांशी भेट झाल्यानंतर बिग बी यांनी लिहिले की, आता त्यांचे दैनंदिन वेळापत्रक काम, औषधे आणि व्यायाम याभोवती फिरते. तसेच त्यांनी त्यांच्या तब्येतीबद्दल देखील खुलासा केला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, शरीर हळूहळू त्याचे संतुलन गमावू लागते. ते थांबवण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी त्यावर सतत काम करणे आवश्यक आहे.
योगा, श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम आणि मोबिलिटी ट्रेनिंगचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की ते दररोज जिममध्ये योगासने आणि हालचालीचे व्यायाम करतात जेणेकरून आरोग्य टिकून राहील. पूर्वी मला वाटायचं की जुन्या सवयी सहज सुरू करता येतात. पण आता समजलं आहे की एका दिवसाच्या विश्रांतीचाही दीर्घकालीन परिणाम होतो. एका दिवसाच्या अंतराने वेदना आणि हालचाल अधिक काळ टिकतात.
त्यांनी पुढे सांगितले की अगदी पँट घालण्यासारख्या साध्या गोष्टींसाठीही खबरदारी घ्यावी लागते. डॉक्टरांचा सल्ला देताना त्यांनी म्हटलं की, मिस्टर बच्चन, कृपया बसून पँट घाला. उभं राहून तसं करण्याचा प्रयत्न करू नका नाहीतर तोल जाऊन पाडाल.
अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये विनोदी पण वास्तववादी शैलीत लिहिलं की, 'खाली वाकून पडलेला कागद उचलणंसुद्धा आता कठीण वाटतं. कदाचित हे वाचून तुम्ही हसाल पण हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधीतरी घडणार आहे'.
कामाच्या बाबतीत, बिग बी आगामी काळात दोन मोठ्या चित्रपटांमध्ये झळकणार आहेत. ‘सेक्शन 84’ रिभू दासगुप्ता दिग्दर्शित 'कोर्टरूम ड्रामा' ज्यामध्ये डायना पेंटी, निमरत कौर आणि अभिषेक बॅनर्जी देखील झळकणार आहेत.
‘कल्की 2898 एडी’चा सिक्वेल नाग अश्विनच्या साय-फाय अॅक्शन एपिकमध्ये अमिताभ बच्चन पुन्हा एकदा अश्वत्थामाच्या भूमिकेत दिसतील. यात प्रभास, कमल हासन आणि दीपिका पदुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका असतील. या चित्रपटाच्या सिक्वेलचे चित्रीकरण यावर्षी डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.
