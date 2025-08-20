English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'डॉक्टरांनी बसून पँट...'; अमिताभ बच्चन यांच्या खुलाश्याने वाढलं चाहत्यांचं टेन्शन

Amitabh Bachchan : बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी तब्येतीबद्दल अपडेट दिलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट खूपच सतावतेय असं म्हटलं आहे. पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 20, 2025, 10:22 AM IST
'डॉक्टरांनी बसून पँट...'; अमिताभ बच्चन यांच्या खुलाश्याने वाढलं चाहत्यांचं टेन्शन

Amitabh Bachchan : बॉलिवूड ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन सध्या वयाच्या 82 व्या वर्षातही तितकेच तंदुरुस्त व सक्रिय दिसतात. लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ (KBC) मध्ये ते अजूनही प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसतात. मात्र, अलीकडेच आपल्या ब्लॉगमधून त्यांनी वाढत्या वयामुळे येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हानांविषयी खुलासा केला आहे.

रविवारी आपल्या चाहत्यांशी भेट झाल्यानंतर बिग बी यांनी लिहिले की, आता त्यांचे दैनंदिन वेळापत्रक काम, औषधे आणि व्यायाम याभोवती फिरते. तसेच त्यांनी त्यांच्या तब्येतीबद्दल देखील खुलासा केला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, शरीर हळूहळू त्याचे संतुलन गमावू लागते. ते थांबवण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी त्यावर सतत काम करणे आवश्यक आहे.

'पहिल्या सोप्या गोष्टी आता अवघड होत आहेत'

योगा, श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम आणि मोबिलिटी ट्रेनिंगचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की ते दररोज जिममध्ये योगासने आणि हालचालीचे व्यायाम करतात जेणेकरून आरोग्य टिकून राहील. पूर्वी मला वाटायचं की जुन्या सवयी सहज सुरू करता येतात. पण आता समजलं आहे की एका दिवसाच्या विश्रांतीचाही दीर्घकालीन परिणाम होतो. एका दिवसाच्या अंतराने वेदना आणि हालचाल अधिक काळ टिकतात.

त्यांनी पुढे सांगितले की अगदी पँट घालण्यासारख्या साध्या गोष्टींसाठीही खबरदारी घ्यावी लागते. डॉक्टरांचा सल्ला देताना त्यांनी म्हटलं की, मिस्टर बच्चन, कृपया बसून पँट घाला. उभं राहून तसं करण्याचा प्रयत्न करू नका नाहीतर तोल जाऊन पाडाल.

'कागद उचलणंही कठीण होतं'

अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये विनोदी पण वास्तववादी शैलीत लिहिलं की, 'खाली वाकून पडलेला कागद उचलणंसुद्धा आता कठीण वाटतं. कदाचित हे वाचून तुम्ही हसाल पण हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधीतरी घडणार आहे'. 

कामाच्या बाबतीत, बिग बी आगामी काळात दोन मोठ्या चित्रपटांमध्ये झळकणार आहेत. ‘सेक्शन 84’ रिभू दासगुप्ता दिग्दर्शित 'कोर्टरूम ड्रामा' ज्यामध्ये डायना पेंटी, निमरत कौर आणि अभिषेक बॅनर्जी देखील झळकणार आहेत.

‘कल्की 2898 एडी’चा सिक्वेल नाग अश्विनच्या साय-फाय अॅक्शन एपिकमध्ये अमिताभ बच्चन पुन्हा एकदा अश्वत्थामाच्या भूमिकेत दिसतील. यात प्रभास, कमल हासन आणि दीपिका पदुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका असतील. या चित्रपटाच्या सिक्वेलचे चित्रीकरण यावर्षी डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ

अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये तब्येतीबाबत काय खुलासा केला आहे?

अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये सांगितले की, वाढत्या वयामुळे शरीर हळूहळू संतुलन गमावू लागते, आणि त्यासाठी सतत व्यायाम आणि खबरदारी घ्यावी लागते. त्यांनी नमूद केले की, साध्या गोष्टी जसे की पँट घालणे किंवा कागद उचलणे आता अवघड होत आहे.

अमिताभ बच्चन यांचे दैनंदिन वेळापत्रक कसे आहे?

त्यांचे दैनंदिन वेळापत्रक काम, औषधे, आणि व्यायाम याभोवती फिरते. ते दररोज जिममध्ये योगासने आणि मोबिलिटी ट्रेनिंग करतात जेणेकरून त्यांचे आरोग्य टिकून राहील.

त्यांनी योग आणि व्यायामाबाबत काय सांगितले आहे?

अमिताभ यांनी योग, श्वासोच्छ्वासाचे व्यायाम, आणि मोबिलिटी ट्रेनिंगचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ते म्हणाले की, एका दिवसाच्या विश्रांतीमुळेही दीर्घकालीन परिणाम होतो, आणि वेदना व हालचाल अधिक काळ टिकतात.

डॉक्टरांनी अमिताभ बच्चन यांना कोणता सल्ला दिला आहे?

डॉक्टरांनी त्यांना सल्ला दिला आहे की, ते बसून पँट घालावी आणि उभे राहून तसे करण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा तोल जाऊन पडण्याचा धोका आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Amitabh BachchanAgeingBollywood legend Amitabh BachchanRibhu Dasguptasection 84

इतर बातम्या

मध्यरात्री आई काकांसोबत बेडवर...; 8 वर्षाच्या मुलाने पोलिसा...

भारत