2450 कोटींच्या चित्रपटाचा जबरदस्त ट्रेलर रिलीज, 5 दिवसानंतर रचणार इतिहास, पाहा Video

Baahubali The Epic trailer: भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि यशस्वी चित्रपटांपैकी एक असलेला ‘बाहुबली’ पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर आपली जादू दाखवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या वेळी चित्रपटाचे दोन्ही भाग ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ (2015) आणि ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ (2017) एकत्र करून तयार करण्यात आला आहे आणि या नव्या आवृत्तीला नाव देण्यात आले आहे ‘बाहुबली: द एपिक’.
या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याला काही तासांतच 1 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. ट्रेलरमध्ये दिसणारा भव्य सेट, युद्धाचे प्रसंग आणि थरारक पार्श्वसंगीत पाहून प्रेक्षकांची उत्सुकता दुपटीने वाढली आहे. फक्त 2 मिनिटे 35 सेकंदांचा हा ट्रेलर बाहुबलीच्या विश्वात पुन्हा डुबकी मारायला भाग पाडतो.
‘बाहुबली 1’ म्हणजेच ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ हा चित्रपट 2015 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यश मिळवले होते आणि 600 ते 650 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. अप्रतिम व्हिज्युअल इफेक्ट्स, दमदार कथा आणि कलाकारांची उत्कृष्ट कामगिरी यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात कोरला गेला.
यानंतर 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ या चित्रपटाने तर सर्व रेकॉर्ड मोडले. या चित्रपटाने जगभरात सुमारे 1800 कोटी रुपयांची विक्रमी कमाई केली आणि भारतीय सिनेमाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवला. या चित्रपटातील क्लायमॅक्स सीन आणि युद्धाचे दृश्ये आजही लोक विसरले नाहीत.
आता हे दोन्ही भाग एकत्र करून ‘बाहुबली: द एपिक’ या नावाने प्रदर्शित केला जाणार आहे. या नव्या आवृत्तीची एकत्रित कमाई सुमारे 2450 कोटी रुपयांची असल्याचे मानले जात आहे. जे भारतीय सिनेमा इतिहासातील एक वेगळेच स्थान निर्माण करणारे आहे.
चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून असे स्पष्ट जाणवते की, यात अॅडव्हेंचर, ड्रामा, प्रेमकथा आणि रोमांच यांचा परिपूर्ण संगम आहे. भव्य सेट्स, अप्रतिम सिनेमॅटोग्राफी आणि बॅकग्राऊंड स्कोरमुळे चित्रपट पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना खास अनुभव देणार आहे.
‘बाहुबली: द एपिक’ 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या दिवशी प्रेक्षक पुन्हा एकदा बाहुबलीच्या विश्वात रमणार आहेत. ट्रेलरच्या यशावरूनच चित्रपटाची लोकप्रियता आणि अपेक्षा किती प्रचंड आहेत हे दिसून येते आहे.
FAQ
‘बाहुबली: द एपिक’ हा चित्रपट काय आहे आणि तो कधी प्रदर्शित होणार?
‘बाहुबली: द एपिक’ हा ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ (२०१५) आणि ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ (२०१७) या दोन्ही भागांचा एकत्रित री-रिलीज आहे. हा चित्रपट ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलर नुकताच रिलीज झाला असून, तो काही तासांत १ मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळवला.
‘बाहुबली’ फ्रँचायझीचा इतिहास आणि यश काय आहे?
‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ ने २०१५ मध्ये ६००-६५० कोटी रुपयांची कमाई केली आणि अप्रतिम व्हिज्युअल इफेक्ट्स, कथा आणि अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. २०१७ च्या ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ ने जगभरात १८०० कोटी कमाई करून रेकॉर्ड्स मोडले. एकत्रित कमाई सुमारे २४५० कोटी आहे, ज्याने भारतीय सिनेमाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेलं.
‘बाहुबली: द एपिक’ च्या ट्रेलरबद्दल काय विशेष आहे?
ट्रेलर फक्त २ मिनिटे ३५ सेकंदांचा असून, भव्य सेट्स, युद्धाचे थरारक दृश्ये आणि पार्श्वसंगीत यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता दुप्पट झाली आहे. हा ट्रेलर बाहुबलीच्या विश्वात पुन्हा डुबकी मारायला भाग पाडतो आणि अॅडव्हेंचर, ड्रामा, प्रेमकथा आणि रोमांच यांचा परिपूर्ण संगम दाखवतो.