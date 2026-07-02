/‘द फॅमिली मॅन’ फेम अभिनेत्यानं बरसणाऱ्या पावसासाठी मनापासून गायलं, ‘नभ उतरु आलं...’ पाहा व्हिडीओ

मुंबई | पाऊस म्हटलं की अनेकांची कल्पकता आपोआपच जागरुक होते. कोणाला काव्य सुचतं, कोणाला उगाचच काहीतरी लिहावंसं वाटतं. तर, कुणाला गुणगुणावंसं वाटतं. बरं, पावसात पावसाचीच मन ओलंचिंब करणारी गाणी गाणं हीसुद्धा अनेकांचीच आवड. जणू या गाण्यांनी पावसाचा आनंद द्विगुणितच होते. ही संकल्पना अजिबातच अतिशयोक्तीची नाही. कारण बेफाम बरसणारा पाऊस आणि त्याला न्याहाळत पावसाचच गाणं गुणगुणताना येणारा अनुभव शब्दांत मांडता येणारा नाही. पण, हाच अनुभल स्वरांमध्ये मांडण्याचा एक सुरेख आणि तितकाच सुरेल प्रयत्न केला आहे ‘द फॅमिली मॅन’मधून प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेणाऱ्या एका अभिनेत्याने.
Tunes Day असं म्हणत ‘द फॅमिली मॅन’ फेम जेके तळपदे अर्थात अभिनेता शारिब हाशमी सोशल मीडियावर विविध प्रकारची गाणी सादर करत असतो. यावेळी पावसासोबत अचूक वेळ साधत शारिबनं एक मराठमोळं गाणं गायलं आणि त्यानं घेतलेल्या सुरेल हरकती पाहून नेटकरी, रसिकही भारावले.
‘जैत रे जैत’ या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटातील ‘नभ उतरु आलं’ हे गाणं त्यानं सादर केलं. त्याच्या या उत्तम सादरीकरणाला नेटकर्यांनी तितकाच उत्तम प्रतिसाद दिला असून, अभिनयासोबतच शारिबच्या गायनकलेचंही कौतुल केलं. मान्सूननं एकिकडे जोर धरलेला असतानाच शारिबनं गायलेलं हे गाणं म्हणजे या पावसासाठी जणू त्यानं मांडलेला कलेचा नजराणाच.
ना.धों.महानोर अर्थात रानकवींनी लिहिलेलं 'नभ उतरू आलं' (Nabh Utaru Aala) हे 1977 मधील 'जैत रे जैत' या गाजलेल्या मराठी चित्रपटातील गीत. पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीतबद्ध केलेलं हे गीत आशा भोसले यांनी स्वरबद्ध केलं होतं. पडद्यावर दिसणाऱ्या स्मिता पाटील यांच्या अभिनयामुळेसुद्धा हे गीत सदाबहार ठरलं.
'नभ उतरू आलं' हे गाणं केवळ फक्त निसर्गगीत नसून, निसर्गाच्या प्रतीकातून व्यक्त केलेली एक सुंदर प्रेमभावना आणि विरहाची व्याकुळता आहे. ज्येष्ठ कवी ना. धों. महानोर यांनी 'जैत रे जैत' या चित्रपटासाठी आदिवासी संस्कृती आणि स्थानिक बोलीभाषेचा लहेजा पकडून हे गाणं लिहिलं होतं.
गाण्याच्या सुरुवातीलाच "नभं उतरू आलं, चिंब थरथर ओलं" असे शब्द असून, आकाशात काळेभोर ढग इतके खाली आले आहेत की जणू ते जमिनीला स्पर्श करत आहेत. पावसाच्या या वातावरणात निसर्गात एक शिरशिरी निर्माण झाली आहे. हा निसर्गाचा भाव प्रत्यक्षात नायिकेच्या मनातील भाव आहे आणि पावसाचे ढग पाहून तिच्या मनात प्रेमाची भावना दाटून आली आहे असंच हे शब्द सुचवतात. पावसाच्या या सुरेख अशा वातावरणात हे गाणं तुम्हीसुद्धा ऐका आणि त्याचा अनुभव नक्की घ्या...