Marathi News
तिसऱ्या सीझनमध्ये जयदीपचा जलवा, 'फॅमिली मॅन 3'पाहण्यासारखा का आहे?

The Family Man Season 3 Series Review: मनोज बाजपेयीच्या बहुप्रतिक्षीत वेब सीरीज 'द फॅमिली मॅन'चा तिसरी सीझन रिलीज झाला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 03:09 PM IST
The Family Man 3 Review : अतिशय लोकप्रिय असलेल्या ‘द फॅमिली मॅन’ वेब सिरीजचा तिसरा भाग अखेर प्राइम व्हिडीओवर प्रदर्शित झाला आहे. 2019 मध्ये पहिला सीझन आणि 2021 मध्ये दुसरा सीझन आलेल्या या वेब सिरीजने प्रेक्षकांच्या मनावर जबरदस्त छाप पाडली होती. पहिल्या दोन सीझनमध्ये एकूण 19 एपिसोड होते आणि दोन्ही सीझनना प्रेक्षक व समीक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. 

दुसऱ्या सीझनमध्ये समंथा रुथ प्रभूने निगेटिव्ह रोलमध्ये चमक दाखवली होती. या सीझनमध्येही तितकाच दमदार विलन पाहायला मिळतो आणि तो म्हणजे अभिनेता जयदीप अहलावत. चला तर पाहूया कसा आहे ‘द फॅमिली मॅन 3’?
 
‘द फॅमिली मॅन 3’ ची कथा

या वेळीही कथा नेहमीसारखी गुप्तहेरगिरी, मिशन, पॉलिटिक्स आणि धोक्यांनी भरलेली आहे. तिसऱ्या सीझनमध्ये मनोज बाजपेयी अर्थात श्रीकांत तिवारी वॉन्टेड झालेला दिसतो. जशी ‘टायगर’ फ्रेंचायजीच्या तिसऱ्या भागात सलमान खान वॉन्टेड होतो किंवा स्पायडरमॅन काही चित्रपटांमध्ये मोस्ट वॉन्टेड ठरतो, तशीच परिस्थिती या वेळी श्रीकांत तिवारीची होते. कोणत्या परिस्थितीत तो आरोपी बनतो आणि त्याच्या आयुष्यात या संकटांची सुरुवात कशी होते, हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना सिरीज पाहावी लागेल.

सीझन 3 चं मुख्य पार्श्वभूमी नागालँडच्या कोहिमा या भागात सेट करण्यात आली आहे. पूर्वोत्तर भारताचं वास्तव, संस्कृती आणि वातावरण दाखवण्याचा प्रयत्न चांगला आहे. मात्र, कथानकात काही प्रमाणात ओढूनताणून वाढवल्याची भावना येते. श्रीकांतचा फॅमिली-ट्रॅक प्रेक्षकांना काही ठिकाणी बोअर करतो. तसेच फक्त 7 एपिसोडमध्ये सीझन संपवण्यात आल्याने अनेकांना हा शेवट घाईघाईत आणि प्रेक्षकांशी अन्याय केल्यासारखा वाटतो.

जयदीप अहलावतमुळे सीझनची चमक वाढली

मनोज बाजपेयी नेहमीप्रमाणे आपल्या दमदार आणि सहज अभिनयाने लक्ष वेधून घेतो. प्रियामणी, शारिब हाश्मी आणि इतर कलाकारांनीही उत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु जयदीप अहलावत जेव्हा स्क्रीनवर येतो, तेव्हा संपूर्ण फोकस त्याच्याकडेच वळतो. ‘रुकमा’ हे त्याचं पात्र विशेष लक्षवेधी ठरतं आणि हा सीझन त्याच्याच नावावर गेल्यासारखं वाटतं. तथापि, त्याच्या कथेचा काही भाग या सीझनमध्ये पूर्ण न केल्याने दिग्दर्शकांनी थोडी अन्यायाची वागणूक दिल्यासारखं जाणवतं.

‘द फॅमिली मॅन 3’ मध्ये दमदार अभिनय, जोरदार अ‍ॅक्शन आणि थरार आहेच; पण कथानकाच्या मांडणीत काही ठिकाणी घाई असल्याने प्रेक्षकांना थोडी कमतरता जाणवते. चौथ्या सीझनबद्दल उत्सुकता वाढवणारा हा सीझन आहे. 

FAQ

1. ‘द फॅमिली मॅन 3’ कुठे पाहता येईल?

सीझन 3 प्राइम व्हिडीओवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध आहे.

2. या सीझनमध्ये खलनायक कोण आहे?

या सीझनमध्ये मुख्य विलनची भूमिका जयदीप अहलावत यांनी साकारली आहे.

3. या वेळी कथा कुठे घडते?

कथेचं मुख्य पार्श्वभूमी नागालँडमधील कोहिमा येथे सेट करण्यात आलं आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

