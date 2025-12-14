'धुरंधर' चित्रपटाचा बॉक्स ऑफिस थरार: 9व्या दिवशी 53 कोटींची कमाई, एकूण कमाई किती?

आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग अभिनीत ‘धुरंधर’ने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. प्रदर्शित होऊन 9 दिवस पूर्ण होताच चित्रपटाने दुसऱ्या आठवड्यात जोरदार एंट्री केली असून कमाईचा वेग अधिकच वाढला आहे. यावर्षी प्रदर्शित झालेल्या अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडत ‘धुरंधर’ आता इतिहास रचण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
दुसऱ्या शुक्रवारी ‘धुरंधर’ने 20.37 टक्के वाढीसह ओपनिंग डेपेक्षाही अधिक कमाई करत 32.5 कोटी रुपयांची कमाई केली. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या शनिवारी चित्रपटाने आतापर्यंतच्या सर्व दिवसांची कमाई मागे टाकत तब्बल 63.08 टक्के वाढ दाखवली आणि 53 कोटींची दमदार कमाई केली.
Sacnilkच्या रिपोर्टनुसार, 9व्या दिवशीच्या या चित्रपटाने देशभरात 292.75 कोटींची कमाई केली आहे. तर जगभरात या चित्रपटाने 351.25 कोटी रुपयांची कमाई केली. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, दुसऱ्या आठवड्यातच 300 कोटींचा टप्पा पार होण्याची दाट शक्यता आहे.
आदित्य धर यांचा नवा विक्रम
280 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या ‘धुरंधर’ने आदित्य धर यांच्या आधीच्या सुपरहिट ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’चा विक्रम मोडला असून, हा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे.
इतकेच नव्हे, तर दुसऱ्या शुक्रवारी सर्वाधिक कमाईचा विक्रमही ‘धुरंधर’ने आपल्या नावावर केला आहे. हा विक्रम याआधी ‘पुष्पा 2’कडे होता पण ‘धुरंधर’ने 32.5 कोटींची कमाई करत तो विक्रम मोडला आहे.
अनेक चित्रपटांना मागे टाकले
‘धुरंधर’ने आतापर्यंत ‘सिकंदर’, ‘रेड 2’, ‘हाउसफुल 5’ आणि ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ यांसारख्या चित्रपटांचे लाइफटाइम कलेक्शन मागे टाकले आहे. आता लक्ष ‘पद्मावत’ आणि ‘छावा’च्या विक्रमांकडे लागले आहे. दुसऱ्या शनिवारी ‘धुरंधर’ने ‘सैयारा’ला मागे टाकले आहे. ‘सैयारा’ने दुसऱ्या शनिवारी 26.5 कोटी कमावले होते, तर ‘धुरंधर’ने 53 कोटींची दणदणीत कमाई केली.
एकूणच, ‘धुरंधर’ सध्या बॉक्स ऑफिसवर नवनवीन रेकॉर्ड बनवत आहे. येत्या दिवसांमध्ये आणखी अनेक विक्रम मोडले जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.