Marathi News
  • मनोरंजन
  • इन्फ्लूएन्सर्ससोबत चित्रपट ठरला डोकेदुखी; निर्मातीनं का म्हटलं, यांना Acting येत नाही...

इन्फ्लूएन्सर्ससोबत चित्रपट ठरला डोकेदुखी; निर्मातीनं का म्हटलं, यांना Acting येत नाही...'

Director Pragati Kolge's bad experience working with Influencers : प्रगती कोळगे म्हणाल्या की ‘जबरत’मध्ये इन्फ्लूएन्सर्ससोबत काम करताना अडचणी आल्या; चित्रपट २० फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणार आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 03:07 PM IST
निर्माता आणि दिग्दर्शक प्रगती कोळगे यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘जबरत’मध्ये स्टार कास्टमध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्सना प्रमुख भूमिका दिल्याबाबत अनुभवलेल्या अडचणी झी २४ तासच्या मुलाखतीत उघड केल्या. प्रगती कोळगे म्हणाल्या की, सुरुवातीला त्यांचा उद्देश स्पष्ट होता – इन्फ्लूएन्सर्स चित्रपटात सहभागी झाल्यास त्यांच्या फॅन फॉलोइंगमुळे चित्रपटाला अधिक प्रेक्षक भेटतील आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रचारात मदत होईल.

'माझा हेतू असा होता की influencers आले की त्यांची fan following आपल्या बाजूला येईल. पण आता मला वाटतं की ही माझी चूक होती,' प्रगती कोळगे यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी सांगितलं की हा अनुभव त्यांच्या दृष्टीकोनात मोठा बदल घडवून आणणारा ठरला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इन्फ्लूएन्सर्ससोबत काम करताना आलेल्या अडचणी

प्रगती कोळगे यांनी अनुभव सांगताना सांगितले की सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्ससोबत काम करताना अनेक अडचणी येतात. 'अभिनय आणि attitude पासून ते professionalism पर्यंत सर्व काही unpredictable असते. बर्‍याच वेळा ghosting चा सामना करावा लागतो – म्हणजे अचानक कामावर येत नाहीत किंवा अपेक्षांनुसार काम करत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात मी इथून पुढे फार विचार करूनच influencersना घेईन,' त्यांनी सांगितले.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, 'जर तुम्ही फार विचार करून influencersना चित्रपटात actor किंवा actress म्हणून घेतले, तर पहिली गोष्ट म्हणजे ते जास्त वेळा आकाशात असतात, जमिनीवर कामाचे भान नसते. त्यांना वाटते की त्यांना अभिनय येतो आणि गोष्ट त्यांच्याच अंदाजात चांगली होईल, पण प्रत्यक्षात त्यांना अभिनयाचे अनुभव नसतो. Character development करताना ते लगेच परिणाम पाहायचे असतात, जे शक्य नाही. तीन मिनिटांत किंवा दोन मिनिटांत त्यांना पूर्ण achieve करायची अपेक्षा ठेवणे अशक्य आहे.'

भविष्यातील योजना आणि शिकवण

प्रगती कोळगे यांनी सांगितले की हा अनुभव त्यांच्या करिअरमध्ये महत्त्वपूर्ण धडा ठरला आहे. 'मी आता स्पष्टपणे ठरवले आहे की भविष्यात social media influencersसोबत काम करताना जास्त तयारी, नियम आणि तपशीलवार नियोजन आवश्यक आहे. हे लक्षात ठेवले तर भविष्यातील चित्रपटांच्या निर्मितीत या अडचणी कमी करता येऊ शकतात,' त्यांनी सांगितले.

‘जबरत’ चित्रपटामध्ये अनेक सोशल मीडिया स्टार्स आणि इन्फ्लूएन्सर्स आहेत, ज्यामुळे चित्रपटाची लोकप्रियता वाढवण्याची अपेक्षा होती. पण प्रगती कोळगे यांनी अनुभवले की, जरी सोशल मीडिया फॉलोअर्स खूप असतील तरी प्रत्यक्ष अभिनयात आणि कामाच्या प्रक्रिया हाताळण्यात सर्वांची तयारी सारखी नसते.

प्रगती कोळगे यांचे म्हणणे आहे की या अनुभवातून शिकून ते भविष्यात चित्रपटात काम करणार्‍या प्रत्येक कलाकाराची क्षमता, तयारी आणि professionalism अधिक काळजीपूर्वक पाहणार आहेत. त्यांनी सांगितले की चित्रपट क्षेत्रात social media influencers घेणे फायदेशीर ठरू शकते, पण त्यासाठी तयारी आणि व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे.

जबरत चित्रपट आता २० फेब्रुवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे आणि चित्रपटात सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्सचा सहभाग प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरणार आहे.

