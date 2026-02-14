मकरंद अनासपुरेच्या मुलांचा पहिला फोटो Viral, कुटुंबला पाहून तुम्ही चकित व्हाल!

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय आणि विनोदी अभिनयासाठी ओळखले जाणारे मकरंद अनासपुरे हे नाव गेली अनेक वर्षे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. त्यांच्या खास ग्रामीण ढंगातील संवादफेक, निरागस देहबोली आणि अचूक टायमिंगमुळे त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. नाटक, मालिका, चित्रपट आणि वेब सीरिज अशा विविध माध्यमांतून त्यांनी सातत्याने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे.
त्यांच्या अभिनयाइतकीच चाहत्यांना उत्सुकता असते ती त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल. मात्र अनासपुरे कुटुंब नेहमीच प्रकाशझोतातून दूर राहिल्याने त्यांचे कुटुंबीय क्वचितच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसतात.
अलीकडेच एका चित्रपटाच्या प्रीमियर सोहळ्यात मकरंद अनासपुरे आपल्या पत्नी आणि मुलांसह पहिल्यांदाच एकत्र दिसले. हा क्षण चाहत्यांसाठी खास ठरला. त्यांच्या पत्नी शिल्पा अनासपुरे या देखील अभिनेत्री असून काही प्रकल्पांमध्ये त्यांनी काम केले आहे. मात्र सध्या त्या अभिनय क्षेत्रात सक्रिय नाहीत. मकरंद आणि शिल्पा यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन अपत्ये आहेत. दोघेही इंडस्ट्रीपासून दूर राहणे पसंत करतात आणि सामान्य आयुष्य जगतात. प्रीमियरदरम्यान काढलेले फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले असून चाहत्यांकडून त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
ग्लॅमरच्या दुनियेत असूनही अनासपुरे कुटुंब अत्यंत साधेपणाने राहते. ब्रँडेड कपडे, दिखाऊ स्टाईल किंवा अतिरेकी प्रसिद्धीपासून दूर राहून त्यांनी साधी राहणीमान स्वीकारले आहे. कार्यक्रमातही त्यांचा साधा पेहराव आणि शांत स्वभाव चाहत्यांना भावला. नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत त्यांच्या कुटुंबाचे कौतुक केले आहे. “यश असूनही जमिनीवर राहणारे कलाकार” आणि “आदर्श कुटुंब” अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.
मकरंद अनासपुरे यांनी ‘गाढवाचं लग्न’, ‘साढेमाढे तीन’, ‘डावपेच’, ‘शासन’, ‘उलाढाल’ आणि ‘नऊ महिने नऊ दिवस’ यांसारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केले आहे. त्यांच्या भूमिकांमध्ये विनोदाबरोबरच सामाजिक आशयही दिसून येतो. हास्य कलाकार म्हणून प्रसिद्ध असले तरी त्यांनी अनेकदा गंभीर आणि आशयघन भूमिका देखील साकारल्या आहेत. ग्रामीण भागातील वास्तव, सामाजिक प्रश्न आणि सामान्य माणसाचे आयुष्य यांचे वास्तवदर्शी चित्रण करण्याची त्यांची शैली विशेष मानली जाते.
प्रीमियरला संपूर्ण कुटुंब एकत्र दिसल्याने चाहत्यांसाठी तो एक भावनिक आणि आनंदाचा क्षण ठरला. आजच्या सोशल मीडिया युगात सेलिब्रिटींच्या कुटुंबीयांचे फोटो लगेच व्हायरल होतात, पण अनासपुरे कुटुंबाच्या बाबतीत हा प्रसंग दुर्मिळ असल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले.
यशाच्या शिखरावर असतानाही कुटुंब आणि मूल्यांना प्राधान्य देणारे मकरंद अनासपुरे यांचे व्यक्तिमत्त्व पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या मनात घर करून गेले आहे. त्यामुळेच त्यांचा हा व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून, त्यांच्या साधेपणाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.