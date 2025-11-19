एकेकाळी खिशात नव्हते 20 रुपये , पण आज शाहीर चंद्रकांत मानेंनी खरेदी केली 16 लाखांची कार

मुंबई, महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशभरात ज्याची चर्चा आहे तो मराठमोळा, लोककलेचा कार्यक्रम म्हणजे 'द फोक आख्यान'. या कार्यक्रमातील प्रत्येक कलाकाराने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. यामधील घाटोळीचे सादरीकरण करणारे शाहीर चंद्रकांत माने यांच्या लोकप्रियता आणखी वाढली आहे. या चंद्रकांत मानेंनी आपल्या जीवनातील आनंदाची गोष्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
शाहीर चंद्रकांत माने यांनी नवी कार खरेदी केली आहे. या कार खरेदीचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. या व्हिडीओमध्ये शाहीद चंद्रकांत माने यांच्यासोबत त्यांची पत्नी शाहीरा ऋतुजा माने आणि त्यांचे गुरु शाहीर डॉ. देवानंद माळी आणि मित्रपरिवार, कुटुंबिय उपस्थित होते.
शाहीर चंद्रकांत माने यांच्या या पोस्ट खाली अनेक प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहे. चाहत्यांनी कमेंट करुन शुभेच्छा दिल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर अनेकांनी कष्टाचं चिज झाल्याचं म्हटलं आहे.
शाहीर चंद्रकांत माने हे 'द फोक आख्यान' मध्ये घाटोळी सादर करतात. या कार्यक्रमातील ही अतिशय लोकप्रिय अशी ही कला आहे. शाहीर चंद्रकांत माने यांना मिळणारा प्रतिसाद हा अंगावर शहारा आणणारा आहे.
शाहीर चंद्रकांत माने यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, घाटोळीने त्यांना ओळख मिळवून दिली आणि एका लोककलाकाराला आणखी काय हवं. आतापर्यंत 50 गाणी गायली पण ओळख मिळाली नाही. पण घाटोळीमुळे ती ओळख आणि प्रेम दोन्ही दिलं. एक वेळ अशी होती जेव्हा खिशात प्रवासाला 20 रुपये देखील नव्हते. पण आज लोकं कार्यक्रमासाठी 2 लाख रुपये देखील देण्यास तयार असतात. द फोक आख्यानमधील घाटोळीमुळे हे सगळं झाल्याचं सांगतात.
एवढंच नव्हे तर कितीही काम केलं तरीही सतत जमिनीवर राहण्यासाठी फोक आख्यानमध्ये असणं किती महत्त्वाचं आहे हे देखील शाहीर चंद्रकांत माळी यांनी सांगितलं आहे.