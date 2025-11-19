English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकेकाळी खिशात नव्हते 20 रुपये , पण आज शाहीर चंद्रकांत मानेंनी खरेदी केली 16 लाखांची कार

'द फोक आख्यान'मधील घाटोळीचे शाहीर चंद्रकांत माने यांनी एक खास व्हिडीओ शेअर केलाय. ज्यामध्ये त्यांनी चाहत्यांना गोड बातमी दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 19, 2025, 08:13 PM IST
मुंबई, महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशभरात ज्याची चर्चा आहे तो मराठमोळा, लोककलेचा कार्यक्रम म्हणजे 'द फोक आख्यान'. या कार्यक्रमातील प्रत्येक कलाकाराने स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. यामधील घाटोळीचे सादरीकरण करणारे शाहीर चंद्रकांत माने यांच्या लोकप्रियता आणखी वाढली आहे. या चंद्रकांत मानेंनी आपल्या जीवनातील आनंदाची गोष्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. 

शाहीर चंद्रकांत माने यांनी नवी कार खरेदी केली आहे. या कार खरेदीचा व्हिडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. या व्हिडीओमध्ये शाहीद चंद्रकांत माने यांच्यासोबत त्यांची पत्नी शाहीरा ऋतुजा माने आणि त्यांचे गुरु शाहीर डॉ. देवानंद माळी आणि मित्रपरिवार, कुटुंबिय उपस्थित होते. 

शाहीर चंद्रकांत माने यांच्या या पोस्ट खाली अनेक प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहे. चाहत्यांनी कमेंट करुन शुभेच्छा दिल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर अनेकांनी कष्टाचं चिज झाल्याचं म्हटलं आहे. 

शाहीर चंद्रकांत माने हे 'द फोक आख्यान' मध्ये घाटोळी सादर करतात. या कार्यक्रमातील ही अतिशय लोकप्रिय अशी ही कला आहे. शाहीर चंद्रकांत माने यांना मिळणारा प्रतिसाद हा अंगावर शहारा आणणारा आहे. 

खिशात प्रवासाला पैसे नव्हते अन् आता... 

शाहीर चंद्रकांत माने यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, घाटोळीने त्यांना ओळख मिळवून दिली आणि एका लोककलाकाराला आणखी काय हवं. आतापर्यंत 50 गाणी गायली पण ओळख मिळाली नाही. पण घाटोळीमुळे ती ओळख आणि प्रेम दोन्ही दिलं. एक वेळ अशी होती जेव्हा खिशात प्रवासाला 20 रुपये देखील नव्हते. पण आज लोकं कार्यक्रमासाठी 2 लाख रुपये देखील देण्यास तयार असतात. द फोक आख्यानमधील घाटोळीमुळे हे सगळं झाल्याचं सांगतात. 

एवढंच नव्हे तर कितीही काम केलं तरीही सतत जमिनीवर राहण्यासाठी फोक आख्यानमध्ये असणं किती महत्त्वाचं आहे हे देखील शाहीर चंद्रकांत माळी यांनी सांगितलं आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

