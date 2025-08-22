शोच्या दरम्यान कृष्णा-कीकूमध्ये जोरदार भांडण, बघत राहिले क्रू मेंबर्स, Video व्हायरल

The Great Indian Kapil Show: कॉमेडियन कपिल शर्माचा लोकप्रिय शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ पुन्हा एकदा नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. या शोमध्ये कपिलसोबत कृष्णा अभिषेक आणि कीकू शारदा यांसारखे अनेक जुने कलाकार पुन्हा एकत्र दिसत आहेत. मात्र, सध्या सोशल मीडियावर या दोघांचा एक व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आला असून त्याने चाहत्यांना संभ्रमात टाकले आहे.
या व्हायरल व्हिडिओमध्ये असा दावा करण्यात येतो आहे की, शोच्या सेटवर कृष्णा अभिषेक आणि कीकू शारदा यांच्यात वाद झाला. व्हिडिओच्या सुरुवातीला कीकू म्हणतो की 'टाईमपास करतोय का मी? त्यावर कृष्णा नाराज होऊन म्हणतो ठीक आहे, तुम्हीच करा, मला काही हरकत नाही, मी इथून निघून जातो.'
कीकू पुढे म्हणतो की, प्रश्न असा आहे की, मला जेव्हा बोलावलंय तेव्हा माझा भाग आधी संपवू दे. यावर कृष्णा शांतपणे म्हणतो 'मी तुम्हाला खूप मानतो, मी मोठ्या आवाजात बोलू इच्छित नाही'. त्यावर कीकू प्रत्युत्तर देतो 'मोठ्या आवाजाची गोष्ट नाही, तुम्ही गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने घेत आहात'.
या सर्व गोंधळादरम्यान तिथे असणाऱ्या क्रू मेंबर्सने दोघांना शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रसंगावेळी कपिल शर्मा मात्र सेटवर उपस्थित नव्हता. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींना हे सर्व मस्ती किंवा Prank वाटत आहे तर काहींना खरोखरच वाद झाला असे वाटत आहे.
या व्हिडीओवर एकाने कमेंट्समध्ये म्हटले की, 'मला वाटतं हे खरं नाही, ते दोघे इतके जुने मित्र आहेत, कदाचित ही मस्ती असेल. तर दुसऱ्याने कमेंट केली की, इतके लोक खोटं बोलत नाहीत, हा खरा वादच दिसतो आहे. आत्तापर्यंत ना कृष्णा अभिषेक यांनी, ना कीकू शारदाने या घटनेवर कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
FAQ
‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ मधील कोणता व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे?
‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ च्या सेटवरील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक आणि कीकू शारदा यांच्यात वाद झाल्याचा दावा केला जात आहे.
या व्हिडीओदरम्यान सेटवर कोण उपस्थित होते?
व्हिडीओदरम्यान क्रू मेंबर्स दोघांना शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत होते. मात्र, कपिल शर्मा त्या वेळी सेटवर उपस्थित नव्हता.
कृष्णा अभिषेक आणि कीकू शारदा यांनी या वादाबाबत काय सांगितले आहे?
आत्तापर्यंत कृष्णा अभिषेक आणि कीकू शारदा यांनी या व्हायरल व्हिडीओबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही, त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.