चैत्यभूमीवरील भीम अनुयायी यांचा उत्साह आणि पृथ्विकची उपस्थिती… हे पाहून ‘हास्यजत्रा’ स्टारचा भाऊ भारावून गेला

Prithvik Pratap at Chaaityabhoomi Dadar: 6 डिसेंबरला पृथ्विक प्रतापने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादरच्या चैत्यभूमीला भेट दिली. त्यानंतर अभिनेत्याच्या भावाने एक खास पोस्ट टाकली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 7, 2025, 12:47 PM IST
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 6 डिसेंबर रोजी दादरमधील चैत्यभूमी परिसर अनुयायांच्या महासागराने भरून गेला. देशाच्या सर्वच राज्यांतून, अगदी दुर्गम गावांपासून ते महानगरांपर्यंत, लाखो अनुयायी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येथे दाखल झाले. दादर स्टेशनपासून चैत्यभूमीपर्यंतचा संपूर्ण परिसर निळ्या फडक्यांनी, घोषणांनी आणि सामूहिक ऊर्जेने भारलेला होता.

याच दिवशी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेता पृथ्विक प्रतापही आपल्या कुटुंबियांसह बाबासाहेबांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमीवर उपस्थित राहिला. त्याच्यासोबत त्याचा भाऊ प्रतिक कांबळे देखील होता. अनुयायांकडून पृथ्विकला मिळालेल्या अपार प्रेमाने आणि आदराने प्रतिक एवढा प्रभावित झाला की त्याने सोशल मीडियावर एक लांबलचक, हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर केली.

'त्या दिवशीची ऊर्जा शब्दात सांगता येत नाही…'

प्रतिकने लिहिले 'मी दरवर्षी 6 डिसेंबरच्या मध्यरात्री चैत्यभूमीला भेट देतो. त्या दिवशी दादरच्या हवेत एक वेगळीच ऊर्जा जाणवते. देशभरातून आलेले अनुयायी एकमेकांना ओळखत नसले तरी एक भावनिक नात्याने जोडलेले दिसतात. यावेळीही मी तिथे गेलो आणि परिसर नेहमीपेक्षा जास्त आपला वाटत होता.' तो पुढे लिहितो, 'यावर्षी कारणही खास होतं. कारण माझ्यासोबत संपूर्ण महाराष्ट्राचा लाडका अभिनेता आणि माझा सख्खा भाऊ पृथ्विक प्रताप होता. लहानपणापासून आम्ही एकत्र वाढलो म्हणून मला पृथ्विक सेलिब्रिटी आहे, याची जाणीव खूप क्वचित होत असे. पण त्या दिवशी मला पहिल्यांदाच त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा खरा प्रभाव जाणवला.'

पृथ्विकभोवती चाहता ओघ; दुर्गम भागातून आलेले अनुयायीही हरखून गेले

चैत्यभूमीवर पृथ्विक उपस्थित असल्याचं कळताच अनेक भीम अनुयायी त्याला भेटण्यासाठी पुढे सरसावले. कोणी त्याच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी उत्सुक होते, तर काही जण त्याला फक्त ‘जय भीम’ म्हणण्यापुरते आले होते. अनुयायांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, पृथ्विककडे पाहण्याचा अभिमान या सर्वामुळे प्रतिक भावूक झाला. प्रतिक लिहितो, 'प्रत्येकजण पृथ्विकशी इतक्या आदराने बोलत होता की माझे डोळे पाणावले. दुर्गम भागातून आलेली अनेक माणसं ‘आपला माणूस’ भेटल्यासारखी भावना अनुभवत होती. ती भावना खूप मोठी होती.'

तरुण कलाकाराचा प्रसंग ; पृथ्विकची विनम्रता पाहून प्रतिक थक्क

प्रतिकने एका खास प्रसंगाचा उल्लेख करताच त्याच्या पोस्टला असंख्य प्रतिक्रिया मिळाल्या. तो लिहितो 'फोटो घेणाऱ्यांच्या गर्दीत समता सैनिक दलाच्या गणवेशातील एक तरुण मुलगा होता. तो पृथ्विकसमोर आला आणि म्हणाला, ‘सर, मीही एक छोटासा कलाकार आहे. माझा प्रोजेक्ट काही दिवसांत येतोय. तुमचा आशीर्वाद हवा होता.’ इतकं बोलून तो पृथ्विकच्या पाया पडायला गेला. पण पृथ्विकने त्याला थांबवलं, घट्ट मिठी मारली आणि म्हणाला ‘मित्रा, आशीर्वाद माझे नाहीत… फक्त बाबासाहेबांचे.’ हे ऐकून मी थोडा वेळ स्तब्ध झालो. पृथ्विकच्या आवाजातली कृतज्ञता आणि विनम्रता मला आतून सुखावून गेली.”

'चैत्यभूमी घरासारखी वाटली…' पोस्टचा शेवट

प्रतिकच्या पोस्टमध्ये भावनांचा ओलावा स्पष्ट जाणवत होता. शेवटी त्याने लिहिले, 'लहानपणापासून आम्ही मामांसोबत चैत्यभूमीला येतोय. पण यावेळी लोकांचं पृथ्विकप्रति असलेलं प्रेम पाहून चैत्यभूमी घरासारखी भासली. स्तूपाकडे पाहून मी मनोमन बाबासाहेबांना अभिवादन केलं. थँक्यू बाबासाहेब… ही सगळी पुण्याई तुमचीच आहे. तुमचाच एक अनुयायी, प्रतिक.'

पृथ्विक प्रतापनेही पोस्ट शेअर करत व्यक्त केला अभिमान

पृथ्विकनेही प्रतिकची ही पोस्ट आपल्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर शेअर केली असून भावाच्या शब्दांवर प्रेमाने प्रतिक्रिया दिली. महत्त्वाचे म्हणजे, पृथ्विकसोबत त्याची पत्नीही या महत्त्वाच्या दिवशी चैत्यभूमीवर उपस्थित होती.

