'तीच आता कपडे काढायला लावते', अभिनेता शेखर सुमनचा मिश्कील टोला चर्चेत

Shekhar Suman on Industry: अभिनेता, सूत्रसंचालक आणि आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखला जाणारा शेखर सुमन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ मनोरंजन क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या शेखर याने त्याच्या नव्या टॉक शोदरम्यान केलेल्या एका मिश्कील वक्तव्याने सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
अली फजल याच्यासोबत गप्पा मारताना शेखर याने मनोरंजन क्षेत्रातील बदलत्या ट्रेंडवर अप्रत्यक्ष भाष्य केले. त्याची ही टिप्पणी विनोदी असली तरी त्यामागे इंडस्ट्रीबद्दलचा अनुभव आणि निरीक्षण स्पष्टपणे जाणवत असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
संवादादरम्यान अली फजल याने त्याच्या व्यवसायिक प्रवासाविषयीही माहिती दिली. अभिनयासोबतच पारंपरिक भारतीय हस्तकलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याने चिकनकारीवर आधारित फॅशन ब्रँड सुरू केल्याचे सांगितले. सुरुवातीला घरातून सुरू झालेला हा छोटा उपक्रम आता ऑनलाइन माध्यमातून देश-विदेशातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहे. ब्रँडच्या नावामागील कल्पना त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून आली होती आणि आज त्यालाच वेगळी ओळख मिळाल्याचे अली याने सांगितले. परदेशातूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने हा ब्रँड जागतिक स्तरावर नेण्याचा त्याचा विचार आहे.
गप्पांदरम्यान शेखर याने अलीला त्याच्या पॉप-अप स्टोअर्सबाबत विचारणा केली. अली याने काही शहरांमध्ये अशा उपक्रमांची सुरुवात केल्याचे सांगितल्यानंतर शेखर याने त्याच्या खास शैलीत वातावरण हलकं केलं. "आपण दोघंही आता एकाच प्रकारच्या व्यवसायात आहोत. फरक एवढाच की तुम्ही लोकांना कपडे घालण्यासाठी प्रोत्साहन देता, आणि आम्ही ज्या इंडस्ट्रीत काम करतो ती अनेकदा त्याच्या उलट दिशेने जाताना दिसते," असा मिश्कील टोला त्याने लगावला.
त्याच्या या वक्तव्यावर सेटवरील सर्वांनी जोरदार हशा पिकवला. मात्र सोशल मीडियावर अनेकांनी याकडे केवळ विनोद म्हणून न पाहता, वाढत्या ग्लॅमर आणि बोल्ड कंटेंटच्या ट्रेंडवर केलेली टिप्पणी म्हणूनही पाहिले.
या संवादाचा व्हिडीओ शेखर सुमन याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केला. त्यासोबत दिलेल्या कॅप्शनमध्येही त्याने त्याच विनोदी शैलीत इंडस्ट्रीवर भाष्य केले. त्यामुळे हा व्हिडीओ आणि त्यावरील प्रतिक्रिया इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल झाल्या. काही चाहत्यांनी शेखर याच्या हजरजबाबीपणाचे कौतुक केले, तर काहींनी मनोरंजन क्षेत्रातील बदलत्या प्रवाहावर त्याने अचूक बोट ठेवले असल्याचे मत व्यक्त केले.
विशेष म्हणजे, 'शेखर टुनाइट' या शोच्या माध्यमातून शेखर सुमन जवळपास 14 वर्षांनंतर लेट-नाईट टॉक शोच्या फॉरमॅटमध्ये परतला आहे. या कार्यक्रमाची निर्मिती त्याचा मुलगा अध्ययन सुमन करत आहे. शोमध्ये मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींशी मनमोकळ्या गप्पा रंगताना दिसत आहेत. शेखर याचा जुना खुमासदार अंदाज पुन्हा पाहायला मिळत असल्याने प्रेक्षकांकडूनही कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.