विवाहित असतानाही कॉमेडीयन कपिल शर्माची 'या' अभिनेत्रीशी प्रेमाची गोष्ट; व्हिडिओ व्हायरल

'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो'चा 4 था सीझन लवकरच चाहत्यांच्या भेटीला येत असून कपिलने सुरुवातच खूप रंजक केली आहे. शो सुरु होण्या आधीच विवाहित कपिल शर्माने एका आघाडीच्या अभिनेत्रीला फ्लर्ट केलं. अभिनेत्याने केलेली कमेंट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.  

Updated: Dec 11, 2025, 10:38 AM IST
The Great Indian Kapil Sharma Show 4: कॉमेडीयन कपिल शर्मा चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येत आहे. अलीकडेच कपिलने त्याच्या 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो'च्या शूटिंगचे फोटो शेअर करत सीझन 4 लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याची घोषणा केली. हा विनोदी कलाकार सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट 'किस किसको प्यार करूं 2' चे प्रमोशन करत आहे. या प्रमोशन दरम्यानच त्याचा एका बॉलिवूड-हॉलिवूड अभिनेत्रीसोबतचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून 'देसी गर्ल' प्रियंका चोप्रा (Priyanka Chopra)  आहे.

फ्लर्टिंगच्या गंमतीपूर्वी, प्रियांकाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक फ्लाइट सेल्फी शेअर केली. कपिलला टॅग केले आणि लिहिले, “तू तयार राहा.” तिने द ग्रेट इंडियन कपिल शोला देखील टॅग केले आणि आगामी सीझनमध्ये तिच्या उपस्थितीची हिंट दिली. या माहितीने चाहते पार खुश झाले. एवढेच नाही तर कपिलने या स्टोरीला उत्तर देत लिहिले, "मी तयार आहे, आधीच माझ्या बायकोला शॉपिंगसाठी पाठवलं."
प्रियंका काय म्हणाली?
कार्यक्रमात पोहचल्यानंतरच्या एका व्हिडिओमध्ये, प्रियंका पापाराझींसाठी पोज देताना दिसली. प्रियांकाने त्यांच्याकडे पाहून हात जोडला आणि नंतर म्हणाली, "चांगल्या गोष्टींसाठी तुम्हाला वाट पहावी लागेल." अभिनेत्री तिने कार्यक्रमस्थळी प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी पुन्हा हात उंचावला.

दुसरी क्लिप आणखी भन्नाट
दुसऱ्या क्लिपमध्ये, प्रियांका आणि कपिलने कॅमेरासाठी एकत्र पोज दिली. एका पापाराझीने कपिलला सांगितले, “सर, किस किसको प्यार करूं 2 ची प्रतीक्षा आहे.” कपिलने प्रियांकाकडे बोट दाखवले आणि हसत म्हणाला, “सिर्फ इसको प्यार करूंगा.” हे ऐकताच प्रियांका हसली. शोसाठी प्रियांकाने फुलांची नक्षी असलेला पांढरा आणि निळा रंगाचा पोशाख परिधान केला होता. कपिल ब्लॅक आउटफिटमध्ये डॅशिंग दिसत होता.

या दोघांच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल बोलायचे झाले तर प्रियंका अलीकडेच तिच्या ऐतिहासिक 'वाराणसी' चित्रपटामुळे चर्चेत होती तर कपिलचा 'किस किस को प्यार करु 2' हा चित्रपट 12 डिसेंबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत आहे.
यामध्ये हिरा वारिना, पारुल गुलाटी, आयशा खान, मनजोत सिंग आणि त्रिधा चौधरी यांच्याही भूमिका आहेत.

