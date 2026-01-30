English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
‘द केरला स्टोरी 2: गोझ बियाँड’; पहिल्या भागापेक्षा अधिक गंभीर कथानक, कधी होणार रिलीज?

‘द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ चे मोशन पोस्टर रिलीज; पहिल्या भागापेक्षा गंभीर आणि भयानक, चित्रपट 27 फेब्रुवारीपासून थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 30, 2026, 03:00 PM IST
विपुल अमृतलाल शाह यांच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट ‘द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ चा मोशन पोस्टर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पोस्टरमधील प्रत्येक फ्रेम भीती, राग आणि सत्याचा प्रभाव प्रेक्षकांपर्यंत पोहचविणारी आहे, ज्यामुळे या चित्रपटाची गंभीर आणि अस्वस्थ करणारी कल्पना आधीच स्पष्ट होते. तसेच, निर्मात्यांनी चित्रपटाचा टीझर 30 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती दिली आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि अपेक्षा वाढली आहे.

पहिल्या भागातून प्रेक्षकांना कटू सत्याचे दर्शन घडवणारा विपुल अमृतलाल शाह आता सिक्वेलसह आणखी पुढे जाऊ इच्छित आहेत. मोशन पोस्टरमध्ये महिलांचे अश्रू, भीती आणि रागाचे चेहरे दिसतात, जे या चित्रपटातील कथानकाची आणि सामाजिक वास्तवाची झलक देतात. पोस्टरवरून असे सूचित होते की चित्रपट फसवणूक, द्वेष, मानवी तडजोड आणि माणुसकीशी संबंधित त्या सत्यांना समोर आणणार आहे, जे अनेकदा दुर्लक्षित राहतात.

विशेष म्हणजे, ‘द केरला स्टोरी’ (2023) हा भाग ब्लॉकबस्टर ठरला होता आणि त्याने लव्ह जिहाद, धर्मांतर यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर निर्भयपणे भाष्य केले होते. या चित्रपटाने देशभरात चर्चा निर्माण केली होती आणि त्याला दोन श्रेणींमध्ये राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यामुळे सिक्वेलसाठी प्रेक्षकांची अपेक्षा अधिक उंचावली आहे.

‘द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ चे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते कामाख्या नारायण सिंह यांनी केले आहे. कथा आणि पटकथा अमरनाथ झा व विपुल अमृतलाल शाह यांनी लिहिली आहे, तर चित्रपटाची सह-निर्मिती आशिष ए. शाह यांनी केली आहे. संगीत मनन शाह यांचे असून, गाण्याचे बोल मनोज मुंतशिर यांनी लिहिले आहेत.

चित्रपटाच्या कथानकात समाजातील गंभीर वास्तव, निष्ठुर सत्य आणि मानवी भावनांचा थरार दर्शविला जाणार आहे. मोशन पोस्टरमधील दृश्यांमधून प्रेक्षकांना या चित्रपटाचा अनुभव पूर्वाभासाने मिळतो, ज्यामुळे त्यांची उत्सुकता अधिक वाढत आहे.

‘द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ 27 फेब्रुवारीपासून सर्व थिएटरमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे, आणि या सिक्वेलमध्ये पहिल्या भागापेक्षा अधिक थरारक आणि गंभीर अनुभव देण्याचा निर्माताांचा दावा आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
The Kerala Story 2Goze BeyondThe Kerala Story 2 TrailerThe Kerala Story 2 Motion PosterKerala Story 2 Release

