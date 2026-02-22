'THE Kerala Story 2' बकवास प्रोपगंडा आहे' ; अनुराग कश्यपने व्यक्त केली नाराजी, निर्मात्यावर निशाणा

2023 मध्ये प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेल्या ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटानंतर त्याचा सिक्वेल ‘द केरल स्टोरी २: गोझ बियॉन्ड’ लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. मात्र टीझर प्रदर्शित होताच या चित्रपटावर टीका सुरू झाली आणि तो वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यपने या चित्रपटावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी चित्रपटाला 'निव्वळ प्रोपगँडा' आणि 'बकवास सिनेमा' असे संबोधले. ट्रेलरमधील बीफ खाण्याच्या दृश्यावर आक्षेप घेत त्यांनी निर्मात्यांना 'लोभी' म्हटले आणि आरोप केला की हा चित्रपट फक्त पैसा कमावण्यासाठी आणि समाजात फूट पाडण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.
कोच्ची विमानतळावर माध्यमांशी बोलताना अनुराग कश्यप म्हणाले, 'द केरल स्टोरी २ बकवास सिनेमा आहे. ट्रेलरमध्ये जे दाखवलंय त्याप्रमाणे कोण बीफ खायला लावतं? अशाप्रकारे तर कोणी खिचडीसुद्धा खाऊ शकत नाही. या लोकांना फक्त पैसा कमवायचा आहे. लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे. सिनेमाचा मेकर एकदम लोभी माणूस आहे. त्याला फक्त पैसा मिळवायचा आहे.'
चित्रपटाला केवळ सिनेसृष्टीतूनच नव्हे तर राजकीय स्तरावरही विरोध भडकला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी चित्रपटाला 'विषारी आणि खोटा' असे संबोधले. त्यांनी म्हटले की हा चित्रपट राज्याच्या सामाजिक सलोख्यासाठी धोकादायक असून जाणीवपूर्वक केरळची बदनामी करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी दावा केला की कथानकातून विशिष्ट अजेंडा राबवला जात आहे, जे राज्याच्या प्रतिमेस हानी पोहोचवणारे ठरू शकते.
राज्य सरकारकडूनही या चित्रपटाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. काही राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की, चित्रपटामध्ये दाखवलेले दृश्य आणि कथानक समाजातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलतेस धक्का पोहोचवणारे आहेत.
दुसरीकडे, केरळ उच्च न्यायालयाने या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना आणि CBFC (सेन्सॉर बोर्ड) ला नोटीस बजावली आहे. चित्रपटाचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते श्रीदेव नंबूथिरी यांनी दावा केला की चित्रपटाच्या नावामुळे आणि काही दृश्यांमुळे केरळची प्रतिमा मलिन होत आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन कामाख्य नारायण सिंह यांनी केले असून, विपुल शाह याने चित्रपट निर्मिती केली आहे. चित्रपट 27 फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणार आहे, मात्र प्रदर्शित होण्याआधीच तो कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की या प्रकारचे प्रोपगँडा चित्रपट समाजात गैरसमज निर्माण करु शकतात. सिनेमाच्या माध्यमातून जर समाजातील संवेदनशील विषयांचा गैरवापर केला गेला तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. चित्रपटसृष्टीतर्फे आर्थिक लाभ कमावण्याच्या हेतूने अशा प्रकारचे विषय हाताळणे, सांस्कृतिक आणि सामाजिक सलोख्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
अनुराग कश्यपच्या टीकेनंतर सोशल मीडियावरही या चित्रपटावर वाद सुरू झाले आहेत. प्रेक्षक, चाहत्यांपासून ते कलाकारांपर्यंत सर्व स्तरांवर चित्रपटाबाबत चर्चा सुरू आहे. काही लोकांनी ट्रेलरवर टीका केली आहे, तर काहींनी सिनेमाला बॅकिंग दिले आहे.