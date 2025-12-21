Filmmakerच्या त्या अश्लील डिमांडने रडली मराठमोळी अभिनेत्री, आजही धक्क्यातून सावरलेली नाही

बॉलिवूडची बोल्ड आणि ब्यूटीफुल अभिनेत्री राधिका आपटे सध्या तिच्या अभिनयापेक्षा एका धक्कादायक खुलाशामुळे चर्चेत आली आहे. अभिनेत्री राधिका आपटे, जी सध्या बॉलिवूडमध्ये एक चांगल्या अभिनयासाठी ओळखली जाते, ती तिने उघड केली आहे की, तिच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात दाक्षिणात्य चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये तिला अशा शारीरिक आणि मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे तिच्या मनावर कायमचा ठसा राहिला आहे.
राधिका आपटेने आपल्या करिअरच्या सुरुवातीला एक खूप कठीण काळ पार केला, जेव्हा ती साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीत काम करत होती. तिने एका मुलाखतीत सांगितले की, 'मला पैशांची मोठी गरज होती, त्यामुळे मी साऊथचे काही सिनेमे स्वीकारले. परंतु एक ठिकाणी शूटिंग करत असताना जे काही घडले, ते आठवूनही आजही मला रडू येते. ते एक भयंकर अनुभव होता.'
राधिकाच्या मते, एक छोट्या गावात शूटिंग सुरू होतं आणि संपूर्ण सेटवर ती एकटीच महिला होती. तिला सांगितलं गेलं की, 'तुम्हाला अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी तुमच्या बम्स आणि ब्रेस्ट्सवर अजून पॅडिंग लाव!' हे शब्द ऐकल्यानंतर राधिका आपटे अत्यंत अस्वस्थ होत्या. तिने त्यांना विचारलं की, "अजून किती पॅडिंग लावू? कसं गोल बनवू शकता तुम्ही?" पण तिथे तिला कोणीही ऐकलं नाही. राधिका सांगते, 'ते पाहून माझ्या मनात अनेक विचार येत होते, पण त्या परिस्थितीत तिथे असलेला मानसिक त्रास शब्दांमध्ये व्यक्त करणं अवघड होतं.'
राधिका पुढे सांगते की, 'मी तिथे एकटीच स्त्री होती. माझ्या टीममध्ये पुरुषच होते, कारण तेच माझ्या कामावर ठेवलं होतं. माझ्या मॅनेजरला तिथे आणू दिलं नव्हतं, त्यामुळे माझ्या सुरक्षेचीही पूर्ण काळजी घेतली जात नव्हती." राधिका आपटेने त्यावेळी तिच्या असुरक्षिततेबद्दल खूप चिंता व्यक्त केली. ती म्हणाली, "त्या वातावरणात काम करत असताना जो मानसिक त्रास मला सहन करावा लागला, तो खूप धक्कादायक होता. त्यावेळी कधीही असं न घडावं अशीच इच्छा मी करत होते.'
राधिका आपटेच्या शब्दांनी एक वेगळी जाणीव निर्माण केली आहे. सिनेसृष्टीतील महिलांना किती असुरक्षित स्थितीत काम करावे लागते आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या मानसिक शोषणाचा खुलासा करणे खूप महत्त्वाचे आहे. ती म्हणाली, 'उद्याच्या पिढीला हे दाखवणं गरजेचं आहे की, महिलांना किती त्रास सहन करावा लागतो, आणि त्यांच्या कामाच्या किमतीला किती कमी मानले जाते.'
सिनेसृष्टीत इतर कलाकार महिलांसोबत होणारे लैंगिक शोषण आणि मानसिक त्रासावर राधिका आपटेने भाष्य केले आहे. राधिका आपटे म्हणते, 'दिग्दर्शक, निर्माता आणि इतर व्यक्ती जोवर 'कुठे उभे आहेत, त्यांना त्यांची जागा माहीत नाही' हा दृष्टिकोन सोडणार नाही, तोवर इतरांना सिनेइंडस्ट्रीमध्ये येणं खूप अवघड आहे.' ती वाईट परिस्थितीत असताना या शोषणाविरोधात आवाज उठवणारी एक मजबूत महिला म्हणून दिसते. सिनेसृष्टीतील अन्य महिलाही अशीच स्थिती सहन करतात, परंतु खूप कमी महिलांनी यावर खुलासा केला आहे. याबाबत राधिका खेद व्यक्त करते.
राधिका आपटेने आपल्या अभिनयाच्या माध्यमातून अनेक समर्पित कादंब-या दिल्या आहेत. 'पार्च्ड', 'फोबिया', 'साली मोहब्बत' या चित्रपटांतून तिने आपली अभिनयाची क्षमता सिद्ध केली आहे. आणि आजच्या काळात, ती सिनेसृष्टीतील एक मान्यवर अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध आहे. तथापि, या खूपच कठीण अनुभवामुळे तिने घेतलेली जाणीव आणि तिचा सत्य दाखवणारा आवाज, सिनेसृष्टीतील अशा घटनांवर प्रकाश टाकतो.
राधिका आपटेच्या या खुलाशामुळे सिनेइंडस्ट्रीतील त्याच्याशी संबंधित असलेल्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित होत आहे. या उद्योगातील महिलांना जास्त सन्मान, सशक्तीकरण आणि न्याय मिळावा यासाठी सिनेइंडस्ट्रीतील लोकांना कृतीतून बदल घडवण्याची गरज आहे. राधिका आपटेने आवाज उठवण्याचे जे साहस दाखवले आहे, ते एक उदाहरण आहे की या सृष्टीत कार्यरत असलेल्या महिलांना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी कसे लढावे लागते.
राधिकाच्या या ताज्या उघडकीमुळे सिनेइंडस्ट्रीतील शोषणाच्या बाबतीत खूप काही बोललं जाईल. तिच्या सत्याशी जोडलेला आवाज समाजाला एक संदेश देत आहे की महिलांना केवळ कामाच्या ठिकाणीच नाही तर त्यांच्या सर्व हक्कांसाठीही लढावे लागते.