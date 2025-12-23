भारतात अपयशी ठरलेला सिनेमा पाकिस्तानमध्ये सध्या No. 1 Trending!

सध्या बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंग मुख्य भूमिका साकारलेल्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. चित्रपटामध्ये रणवीर सिंगसह अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी यांसारख्या तगड्या कलाकारांचा समावेश आहे. हा चित्रपट अनेक मायलेज मुद्द्यांवर चर्चा करत असून, त्याची लोकप्रियता भारतातच नाही, तर पाकिस्तानमध्ये देखील वाढलेली आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटावर पाकिस्तानमध्ये अधिकृतपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, पाकिस्तानमध्ये या चित्रपटाला मिळालेला प्रतिसाद अप्रतिम आहे आणि त्याची क्रेझ तिथे प्रेक्षकांच्या मनावर ठासून बसलेली आहे.
तथापि, सध्या एक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, भारतात बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरलेला एक चित्रपट पाकिस्तानच्या नेटफ्लिक्सवर ट्रेंडिंग लिस्टमध्ये नंबर 1 वर पोहोचला आहे. हा चित्रपट म्हणजेच रश्मिका मंदानाच्या मुख्य भूमिकेत असलेला तेलुगू चित्रपट "द गर्लफ्रेंड". 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला, पण त्याला बॉक्स ऑफिसवर फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. चित्रपटाच्या कमाईत अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही, त्यामुळे त्याला 'फ्लॉप' म्हणून घोषित करण्यात आले. तथापि, हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होण्यानंतर पाकिस्तानमध्ये चांगली लोकप्रियता मिळवायला सुरुवात झाली.
नेटफ्लिक्सने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, 'द गर्लफ्रेंड' पाकिस्तानच्या नेटफ्लिक्स टॉप 10 लिस्टमध्ये नंबर 1 वर ट्रेंड करत आहे. भारतात ज्याला मोठा ब्रेक मिळाला नाही, तोच चित्रपट पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाहिला जात आहे. याचा थोडक्यात अर्थ असा की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर या चित्रपटाला मिळालेल्या प्रेमामुळे, प्रेक्षकांनी त्याला स्वीकारले आहे. पाकिस्तानमध्ये हा चित्रपट एका वेगळ्याच पातळीवर फेमस झाला असून, येथे चित्रपटाचे स्वागत अत्यंत उत्साहाने होत आहे.
'द गर्लफ्रेंड' हा एक सायकॉलॉजिकल रोमँटिक थ्रिलर आहे, ज्यामध्ये रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकेत आहे. ती एक कॉलेज विद्यार्थिनी आहे, जिने तिच्या क्लासमेटसोबत प्रेम सुरू केले आहे. सुरुवातीला हा चित्रपट एक गोड आणि साधा प्रेमकथा वाटतो, पण जसजसा चित्रपट पुढे जातो, त्यातल्या सस्पेन्सने प्रेक्षकांना टेंशनमध्ये ठेवले आहे. हळूहळू त्या कॉलेज विद्यार्थिनीच्या बॉयफ्रेंडची "कंट्रोलिंग" मानसिकता आणि नात्यात विषारीपणा वाढू लागतो. हा चित्रपट टॉक्सिक रिलेशनशिप आणि मॅनिप्युलेशनचा मुद्दा उठवतो.
रश्मिका मंदानाचा अभिनय या चित्रपटात अत्यंत आकर्षक आणि प्रभावी आहे. तिच्या अभिनयाचे सर्वच आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले आहे. चित्रपटात रश्मिका मंदानासोबत अनु इमॅन्युएल, राव रमेश, रोहिणी आणि दीक्षित शेट्टी यांसारख्या अन्य कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. या सर्व कलाकारांच्या अभिनयाने चित्रपटाला अधिक रंगत आणली आहे.
7 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'द गर्लफ्रेंड' चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 1.3 कोटी रुपये कमवले. पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने 11.3 कोटी रुपये कमवले, त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात याने 6 कोटी रुपये आणले. या चित्रपटाचे एकूण भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17.5 कोटी रुपये इतके राहिले. मात्र, चित्रपटाच्या जागतिक कलेक्शनमध्ये तो 27.75 कोटी रुपयांची कमाई करण्यास यशस्वी ठरला.
‘द गर्लफ्रेंड’च्या बॉक्स ऑफिस कामगिरीचा विचार केला असता, हा चित्रपट भारतात फ्लॉप ठरला असला तरी, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर त्याला मिळालेली प्रचंड लोकप्रियता आणि पाकिस्तानमध्ये त्याचा ट्रेंडिंगमध्ये येणारा पहिला नंबर आश्चर्यकारक ठरला आहे. चित्रपटाच्या फ्लॉप होण्याच्या बाबतीत अनेक प्रतिक्रिया उमठत असतानाही, ओटीटीवरील प्रेक्षकांनी त्याला खूप प्रमाणात स्वीकारले आहे. यामुळे एक बाब सिद्ध झाली की, बॉक्स ऑफिसच्या कलेक्शनच्या बाबतीत एक चित्रपट अपयशी ठरला तरीही ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर त्याला मिळालेल्या स्थानामुळे त्याची लोकप्रियता अद्वितीय ठरू शकते.
याबाबत, चित्रपटाची निर्मिती आणि वितरण कशी होईल यावर विचार केला जातो, मात्र या चित्रपटाच्या कलेक्शनने प्रेक्षकांच्या आवडीनुसार काही सकारात्मक संकेत दिले आहेत.