English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझ्या अपघाताची बातमी पसरली…' अजिंक्य देव यांनी व्हिडिओद्वारे दिलं स्पष्टीकरण

अजिंक्य देव यांनी अलीकडेच इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.  

Intern | Updated: Oct 17, 2025, 04:18 PM IST
'माझ्या अपघाताची बातमी पसरली…' अजिंक्य देव यांनी व्हिडिओद्वारे दिलं स्पष्टीकरण

मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेता अजिंक्य देव सध्या प्रेक्षकांच्या आणि मीडियाच्या लक्षात आहेत. त्यांच्या अभिनयाच्या कौशल्यासोबतच आकर्षक व्यक्तिमत्व आणि आगामी प्रोजेक्ट्समुळे ते सतत चर्चेत राहतात. लवकरच ते रणबीर कपूरच्या आगामी ‘रामायण’ सिनेमात प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत, तर गेल्या वर्षी ते मराठी गाजलेल्या ‘घरत गणपती’ सिनेमातूनही प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडली होती. त्यांच्या करिअरमधील हा प्रवास अनेक चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर अजिंक्य देव यांच्या अपघाताची अफवा मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती. यामुळे त्यांना चाहत्यांकडून अनेक फोन आणि संदेश आले. अनेकांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली. या अफवांवर अखेर अजिंक्य देव यांनी स्वतः स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी अलीकडेच इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत स्पष्ट केलं की, 'माझ्या गाडीचा अपघात झाला वगैरे” ही सर्व बातमी खोटी आहे. मी ठीक आहे.'

व्हिडिओमध्ये अजिंक्य देव म्हणतात: 'नमस्कार, मी अजिंक्य देव. काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर माझ्या अपघाताची बातमी व्हायरल होत आहे. सगळं खोटं आहे. तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम माझ्यासोबत आहे, आईवडिलांचा आशीर्वाद आहे. पण लोक अशा बातम्या का पसरवतात, कदाचित त्यांना प्रसिद्धी हवी असेल. मी ठीक आहे. मला अनेक फोन आले, चाहत्यांनी काळजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील माणसं माझ्यावर, माझ्या कुटुंबावर इतकं प्रेम करतात हे पाहून खूप बरं वाटलं. तुमच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद. सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा.'

अजिंक्य देव हे मराठी आणि हिंदीतील सुपरस्टार रमेश देव यांचे धाकटे चिरंजीव आहेत. त्यांनी ‘सर्जा’, ‘कशासाठी प्रेमासाठी’, ‘माहेरची साडी’ आणि इतर अनेक सिनेमांमध्ये काम करून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसठशीत छाप सोडली आहे. त्यांच्या अभिनय शैली आणि प्रेक्षकांशी असलेला संवाद त्यांना मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत वेगळं स्थान देतो. सध्या अजिंक्य देव पुन्हा सक्रिय झाले आहेत आणि नवीन प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहेत. चाहत्यांना भेटण्यासाठी आणि सोशल मीडियावर संवाद साधण्यासाठी ते सतत उत्सुक असतात. त्यांच्या या अफवांवरील स्पष्टतेमुळे चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि त्यांची काळजी घेतल्याबद्दल आभार मानले आहेत.

अजिंक्य देवच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये विश्वास वाढला आहे आणि ते पुन्हा एकदा त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत निश्चिंत झाले आहेत. या सर्व प्रसंगांनी सिद्ध केले की, अजिंक्य देव फक्त अभिनयासाठीच नाही तर चाहत्यांशी असलेल्या नात्याबद्दलही खूप संवेदनशील आहेत. त्यांच्या आगामी प्रोजेक्ट्स आणि मराठी-सिनेमातील सक्रियतेमुळे प्रेक्षकांची अपेक्षा वाढली आहे. त्यांच्या करिअरमधील या टप्प्यावर, अजिंक्य देव मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील एक आदर्श अभिनेता म्हणून ओळखले जात आहेत, जे चाहत्यांशी प्रामाणिक आहेत आणि प्रत्येक अफवा दूर करण्यासाठी थेट संवाद साधतात.

FAQ
अजिंक्य देव यांच्या अपघाताची अफवा खऱ्या का आहे?
नाही, अजिंक्य देव यांनी स्वतः इंस्टाग्रामवर व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या गाडीचा अपघात झाल्याची बातमी खोटी आहे. ते पूर्णपणे ठीक आहेत.

व्हिडिओमध्ये अजिंक्य देवने काय सांगितलं?
अजिंक्य देव म्हणाले की सोशल मीडियावर अफवा पसरली होती, परंतु ते सुरक्षित आहेत. त्यांनी चाहत्यांचे प्रेम आणि काळजीबद्दल आभार मानले आणि दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या.

अजिंक्य देव कोण आहेत आणि त्यांचा करिअर प्रवास कसा आहे?
अजिंक्य देव हे मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील हँडसम आणि लोकप्रिय अभिनेता आहेत. ते मराठी गाजलेल्या ‘घरत गणपती’सह ‘सर्जा’, ‘कशासाठी प्रेमासाठी’, ‘माहेरची साडी’ यांसारख्या अनेक सिनेमांमध्ये दिसले आहेत. सध्या ते मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.

About the Author
Tags:
ajinkya deo acciedentAjinkya Deo#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnewsmarathi news

इतर बातम्या

माधुरी दीक्षित आणि श्रीराम नेने यांचं प्रेम व्यक्त करत म्ह...

मनोरंजन