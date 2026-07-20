तब्बल ₹2,100 कोटींचा 'द ओडिसी' ; दमदार कथानकासह भारतात चित्रपटाची इतकी क्रेझ का?

मुंबई | अद्वितीय कलाकृती साकारत चित्रपट जगताला एका वेगळ्या उंचीवर नेणाऱ्या किस्टोफर नोलन यांचा आणखी एक चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. अतिशय महत्त्वाच्या कथानकासह नोलन यांनी या चित्रपटासाठी प्रचंड मेहनत घेतली आणि प्रेक्षकांच्या हाती सुपूर्त केलेल्या या कलाकृतीनं जणू किमयाच केली. कलाजगतासह सिनेरसिकांमध्येसुद्धा कमालीची उत्सुकता असणारा हा चित्रपट 17 जुलै रौजी प्रदर्शित करण्यात आला आणि पाहता पाहता जगभरात एकाच नावाची चर्चा झाली, 'द ओडिसी'.
तब्बल ₹2,100 कोटी इतक्या प्रचंड खर्चासह अद्वितीय सिनेनिर्मिती कौशल्यानं हा चित्रपट साकारण्यात आला आहे. भारतातसुद्धा या चित्रपटानं दमदार प्रदर्शन करत अक्षय कुमारचा 'धमाल 4' आणि आलियाचा 'अल्फा' हे चित्रपटसुद्धा या शर्यतीत मागे पडले. रिलीजनंतर पहिल्याच दिवशी या चित्रपटानं भारतीय बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व कायम ठेवलं. तिसऱ्या दिवशी म्हणजे रिलीजनंतरच्या पहिल्या रविवारी एका दिवसात कमाईचे हे आकडे 21.90 कोटींच्या घरात पोहोचले. भारतात या चित्रपटानं ातापर्यंत एकूण 61.30 कोटी रुपये इतकी दणदणीत कमाई केली आहे.
क्रिस्टोफर नोलनच्या 'द ओडिसी' चित्रपटामध्ये भारतीय वंशाचे ब्रिटीश कलाकारसुद्धा झळकत आहेत. हिमेश पटेल हे यापैकीच एक नाव. हिमेश पटेलनं या चित्रपटामध्ये ओडिसियसचा सेकंड इन कमांड, युरिलोचसची भूमिका साकारली आहे. याशिवाय चित्रपटात मॅट डेमन, अॅन हॅथवे, टॉम हॉलंड, झेंडया, रॉबर्ट पॅटिन्सन असे कलाकार मध्यवर्ती भूमिकेत आहेत.
The Odyssey is the first movie ever shot entirely on IMAX film, so IMAX 70mm shows you the whole thing: the full 1.43:1 frame, floor to ceiling, every inch Nolan captured. It's the largest, highest resolution format in the world, and only 41 theaters on the planet can actually… pic.twitter.com/GkQDRmQhfZ— Filmatic (@itsFilmatic) July 16, 2026
'द ओडिसी' (The Odyssey) हा चित्रपट प्राचीन ग्रीक कवी Homer यांच्या जवळपास 2,700 वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या महाकाव्य 'ओडिसी'वर आधारित असल्याचं सांगण्यात येतं. ट्रोजन युद्ध अर्थात ट्रॉयचं युद्ध संपल्यानंतर इथाका (Ithaca) राज्याचा राजा ओडिसियस (Odysseus) आपल्या प्रांतात परतण्यासाठी निघतो. परंतु त्याचा हा प्रवास सोपा नसतो. समुद्रदेव पोसायडनच्या रोषामुळे त्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. 10 वर्षांच्या या प्रवासात त्याला राक्षस, जादूगारणी, समुद्री राक्षस, मोहक सायरन्स आणि इतर अनेक पौराणिक आव्हानांना तोंड द्यावं लागतं. याचाच आधार घेत नोलन यांनी हा चित्रपट साकारला असून, ही फक्त एक साहसकथा नसून मानवी जिद्द, नेतृत्व आणि स्वगृही परतण्याच्या इच्छेची थरारक कहाणी आहे.
'इंसेप्शन', 'इंटरस्टेलर', 'डंकर्क' आणि 'ओपनहायमर' यांसारख्या चित्रपटांमुळे क्रिस्टोफर नोलन यांचा भारतात मोठा चाहतावर्ग आहे. Oppenheimer ला मिळालेल्या यशानंतर त्यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये सुरुवातीपासून कमालीची उत्सुकता होती. त्यातही नोलन आणि चित्रपटाच्या कलाकारांनी भारताला महत्त्वाचे मार्केट अर्थात नफ्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्रस्थानी ठेवत इथंही विशेष प्रमोशनल कार्यक्रम केले. परिणामी सोशल मीडियावर आणि चित्रपटप्रेमींमध्ये चर्चेला आणखी वाव मिळाला.