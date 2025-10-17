'या' एका सवयीने घेतला संजीव कुमार यांचा जीव! फक्त 47 व्या वर्षी ‘शोले’च्या ठाकुरांनी घेतला निरोप

Sanjeev Kumar Life Story: ‘शोले’ या सुपरहिट चित्रपटातील ‘ठाकुर बलदेव सिंग’ या दमदार भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या मनात अजरामर ठरलेले संजीव कुमार अतिशय कमी वयात या जगाचा निरोप घेतले. वयाच्या फक्त 47 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अलीकडेच त्यांच्या जिवलग मित्र आणि सहकलाकार परीक्षित साहनी यांनी उघड केले की कोणत्या एका सवयीमुळे हिंदी सिनेमाच्या या महान अभिनेत्याचा जीव गेला.
1960 साली प्रदर्शित झालेल्या हम हिंदुस्तानी या चित्रपटातून संजीव कुमार यांनी बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवले. फक्त 24 वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी हिंदी सिनेमाला एकापेक्षा एक सुपरहिट चित्रपट दिले. निशान, अली बाबा और 40 चोर, स्मगलर, राजा और रंक यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. मात्र, त्यांची खरी ओळख निर्माण झाली ती रमेश सिप्पी दिग्दर्शित शोले मधील ‘ठाकुर’च्या भूमिकेमुळे.
1960 ते 1984 या काळात सतत यशस्वी चित्रपट देणारे संजीव कुमार अचानकच 47 व्या वर्षी निधन पावले. त्यांच्या या अकाली मृत्यूने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हादरली होती. परीक्षित साहनी यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की हार्ट अटॅक हा त्यांच्या मृत्यूचा मुख्य कारण होता, पण त्यामागे एक सवय जबाबदार होती.
एनडीटीव्हीच्या अहवालानुसार, थ्री इडियट्स आणि पीके सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलेले परीक्षित साहनी यांनी सांगितले की, “संजीव कुमार यांच्यात काही वाईट सवयी होत्या. शूटिंगनंतर ते नेहमीच दारू प्यायचे. ते थांबतच नसत. रात्री 2 वाजेपर्यंत खात राहायचे आणि हाडे टेबलखाली फेकायचे. हीच सवय त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरली. त्यामुळेच त्यांना हार्ट अटॅक आला.”
संजीव कुमार यांची लव्ह लाइफही त्या काळात बरीच चर्चेत होती. असे म्हटले जायचे की ते हेमा मालिनी यांच्यावर प्रेम करायचे आणि त्यांच्याशी लग्न करायचे स्वप्न पाहत होते. पण ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर त्यांनी आयुष्यात लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षित साहनी म्हणाले, “मी या विषयावर कधी त्यांना विचारले नाही, पण मला बरेच काही माहीत आहे. अनेक मुली त्यांच्यासाठी वेड्या होत्या, काही अभिनेत्रीही होत्या ज्या त्यांच्याशी लग्न करू इच्छित होत्या, पण संजीव कुमार कोणाशीही लग्न करायला तयार नव्हते.”
परीक्षित साहनी यांनी आणखी एक आठवण सांगितली की “मी जेव्हा सहा वर्ष रशियामध्ये राहून परतलो आणि मला हिंदी चित्रपटात काम मिळाले, तेव्हा माझी हिंदी खूपच कमकुवत होती. त्या काळात हरीभाई, म्हणजेच संजीव कुमार यांनी मला भाषा शिकायला मदत केली. आम्ही दोघांनी मिळून अनोखी रात या चित्रपटात एकत्र काम केले होते.”