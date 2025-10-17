English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' एका सवयीने घेतला संजीव कुमार यांचा जीव! फक्त 47 व्या वर्षी ‘शोले’च्या ठाकुरांनी घेतला निरोप

Sanjeev Kumar: 'शोले' चित्रपटातील 'ठाकूर' या दमदार भूमिकेसाठी प्रसिद्ध असलेले संजीव कुमार यांचे वयाच्या 47 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे जवळचे मित्र आणि सह-कलाकार परीक्षित साहनी यांनी अलीकडेच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील या दिग्गज अभिनेत्याचे आयुष्य कोणत्या सवयीने संपवले याचा खुलासा केला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 17, 2025, 04:05 PM IST
'या' एका सवयीने घेतला संजीव कुमार यांचा जीव! फक्त 47 व्या वर्षी ‘शोले’च्या ठाकुरांनी घेतला निरोप

Sanjeev Kumar Life Story: ‘शोले’ या सुपरहिट चित्रपटातील ‘ठाकुर बलदेव सिंग’ या दमदार भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या मनात अजरामर ठरलेले संजीव कुमार अतिशय कमी वयात या जगाचा निरोप घेतले. वयाच्या फक्त 47 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अलीकडेच त्यांच्या जिवलग मित्र आणि सहकलाकार परीक्षित साहनी यांनी उघड केले की कोणत्या एका सवयीमुळे हिंदी सिनेमाच्या या महान अभिनेत्याचा जीव गेला.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरुवात आणि यशस्वी कारकीर्द

1960 साली प्रदर्शित झालेल्या हम हिंदुस्तानी या चित्रपटातून संजीव कुमार यांनी बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवले. फक्त 24 वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी हिंदी सिनेमाला एकापेक्षा एक सुपरहिट चित्रपट दिले. निशान, अली बाबा और 40 चोर, स्मगलर, राजा और रंक यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. मात्र, त्यांची खरी ओळख निर्माण झाली ती रमेश सिप्पी दिग्दर्शित शोले मधील ‘ठाकुर’च्या भूमिकेमुळे.

हे ही वाचा: Hema Malini Birthday: हेमा मालिनीसोबतच्या एका इंटिमेट सीन दरम्यान घाबरले होते नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्रीने स्वतः उघड केला किस्सा!

 

47 व्या वर्षीचा अंत

1960 ते 1984 या काळात सतत यशस्वी चित्रपट देणारे संजीव कुमार अचानकच 47 व्या वर्षी निधन पावले. त्यांच्या या अकाली मृत्यूने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हादरली होती. परीक्षित साहनी यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की हार्ट अटॅक हा त्यांच्या मृत्यूचा मुख्य कारण होता, पण त्यामागे एक सवय जबाबदार होती.

हे ही वाचा: Babil Khan: इरफान खानच्या मुलाने केली लक्ष वेधून घेणारी पोस्ट! चाहते चर्चेत

 

रात्री उशिरापर्यंत खात आणि पीत राहायचे

एनडीटीव्हीच्या अहवालानुसार, थ्री इडियट्स आणि पीके सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलेले परीक्षित साहनी यांनी सांगितले की, “संजीव कुमार यांच्यात काही वाईट सवयी होत्या. शूटिंगनंतर ते नेहमीच दारू प्यायचे. ते थांबतच नसत. रात्री 2 वाजेपर्यंत खात राहायचे आणि हाडे टेबलखाली फेकायचे. हीच सवय त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरली. त्यामुळेच त्यांना हार्ट अटॅक आला.”

लव्हस्टोरी आणि वैयक्तिक आयुष्य

संजीव कुमार यांची लव्ह लाइफही त्या काळात बरीच चर्चेत होती. असे म्हटले जायचे की ते हेमा मालिनी यांच्यावर प्रेम करायचे आणि त्यांच्याशी लग्न करायचे स्वप्न पाहत होते. पण ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर त्यांनी आयुष्यात लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षित साहनी म्हणाले, “मी या विषयावर कधी त्यांना विचारले नाही, पण मला बरेच काही माहीत आहे. अनेक मुली त्यांच्यासाठी वेड्या होत्या, काही अभिनेत्रीही होत्या ज्या त्यांच्याशी लग्न करू इच्छित होत्या, पण संजीव कुमार कोणाशीही लग्न करायला तयार नव्हते.”

हे ही वाचा: "मला स्वतःला कंट्रोल करण्याचा प्रॉब्लेम..." अनुषाने केला दारू आणि ड्रग्जबद्दल खुलासा! म्हणाली, "सर्वात वाईट..."

 

मित्र म्हणून हरीभाई

परीक्षित साहनी यांनी आणखी एक आठवण सांगितली की “मी जेव्हा सहा वर्ष रशियामध्ये राहून परतलो आणि मला हिंदी चित्रपटात काम मिळाले, तेव्हा माझी हिंदी खूपच कमकुवत होती. त्या काळात हरीभाई, म्हणजेच संजीव कुमार यांनी मला भाषा शिकायला मदत केली. आम्ही दोघांनी मिळून अनोखी रात या चित्रपटात एकत्र काम केले होते.”

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Sanjeev KumarSholayentertainment news

इतर बातम्या

ठाण्यातील 14 इमारती अती धोकादायक जाहीर! घरं रिकामी करण्याचे...

महाराष्ट्र बातम्या