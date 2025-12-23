Dnyanada Ramtirthkar Engagement: ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या आयुष्यातील 'पार्थ' समोर आला; साखरपुडा थाटात पार पडला

टीव्हीच्या लोकप्रिय शो 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये काव्या म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकर हिचा साखरपुडा 23 डिसेंबर 2025 रोजी थाटामाटात पार पडला. अभिनेत्रीने तिच्या आयुष्यातील या खास आणि महत्त्वाच्या क्षणाचे सोशल मीडियावर फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले, जे लगेचच व्हायरल झाले. या सोहळ्यात अभिनेत्रीच्या कुटुंबीयांसोबतच तिचे अनेक मित्र आणि इतर प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित होते. या सोहळ्याच्या वेळी अभिनेत्रीचा चेहरा आनंदाने उजळला होता, आणि तिचे चाहते आणि कलाविश्वातील मंडळी तिला शुभेच्छा देताना दिसले.
ज्ञानदा आणि सिनेमॅटोग्राफर हर्षद आत्माराम यांचा साखरपुडा एक रोमँटिक व थाटामाटात पार पडला. हर्षदने साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात गुडघ्यावर बसून ज्ञानदाच्या बोटात अंगठी घातली, आणि दोघांच्याही चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद या खास क्षणाचे प्रतिक होते. त्यावेळी दोघांचं प्रेम आणि आनंद ठळकपणे दिसत होता. या रोमँटिक क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे, आणि तिला हजारो शुभेच्छा मिळाल्या आहेत.
ज्ञानदा रामतीर्थकरने तिच्या साखरपुड्याच्या फोटो शेअर करत 'तुझ्यासोबत आयुष्यभराची साथ मनाला अगदी योग्य वाटते,' असं कॅप्शन लिहित आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तसेच, हॅशटॅग #HD वापरून तिने या खास क्षणाला अधिक व्यक्त केला आहे. या पोस्टनंतर तिला तिच्या फॅन्स आणि कलाविश्वातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिच्या साखरपुड्याच्या सोहळ्यातील आनंदाचे फोटो आणि व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाले आहेत.
साखरपुडा सोहळ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकर ने दाक्षिणात्य रेशमी सोनेरी साडी परिधान केली होती. या साडीमध्ये ती खूपच सुंदर दिसत होती, आणि नवरीला साजेसा मेकअप केल्यामुळे ती संपूर्णपणे एक आदर्श नवरी म्हणून उठून दिसत होती. हर्षदनेही मोती रंगाचा कुर्ता आणि त्यावर फिकट हिरव्या रंगाचे जॅकेट परिधान करून इंडोवेस्टर्न लूक दिला. त्याचप्रमाणे, दोघांनी एन्गेजमेंट बॅन्ड निवडलं, जे त्यांचं नातं एकजुटीने आणणारा प्रतीक ठरला.
ज्ञानदा आणि हर्षद यांचे प्रेम एक दीर्घकाळापासून वाढत आहे, असा अंदाज आहे. त्यांनी 3 जुलै 2019 रोजी सोशल मीडियावर एक रोमँटिक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यात ज्ञानदाने लिहिलं होतं, 'तुझ्यामुळे सर्वकाही सर्वोत्तम आणि खास होऊन जाते... I Heart You.' या पोस्टमध्ये तिने #unbreakablebond, #specialone, आणि #sunshine हॅशटॅग वापरले होते. हे हॅशटॅग त्यांच्या नात्याची खासियत दर्शवित होते. याव्यतिरिक्त, त्या वेळेस ती आणि हर्षद एकमेकांना डेट करत असल्याचे देखील दिसत होतं.
ज्ञानदा आणि हर्षद यांची प्रेमकहाणी खूपच सुंदर आहे, आणि या जोडप्याने त्यांच्या नात्याचे प्रत्येक टप्पे मोकळेपणाने आणि आनंदाने साजरे केले आहेत. त्यांचा साखरपुडा सोहळा हा त्या नात्याच्या एक खास टप्प्याची निशाणी आहे.
साखरपुड्याच्या सोहळ्यातील रोमँटिक क्षण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आले आहेत. या विशेष सोहळ्याला कुटुंब, मित्र, आणि कलाविश्वातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित होत्या. सोहळ्यात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि प्रेमाचे भाव होते. हेच चित्रज्ञानदाच्या चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण करत आहे. तिने ज्या प्रकारे तिच्या नात्याचे आधिकारिक रूप दिले आहे, ते पाहून तिचे फॅन्स खूप खुश आहेत आणि तिला शुभेच्छा देत आहेत. तिच्या पोस्टला, फोटोंना आणि व्हिडिओंना दिलेली प्रतिसाद ही तिच्या पॉप्युलॅरिटीचा आणि लोकांच्या प्रेमाचा आदर्श आहे.
आता हर्षद आणि ज्ञानदा लवकरच लग्नाच्या बंधनात अडकणार आहेत. त्यांच्या साखरपुडा सोहळ्याच्या फोटोंमध्ये दिसणारी प्रेम आणि आपुलकी हीच त्यांच्या पुढील आयुष्यातून हर्षद आणि ज्ञानदाच्या नात्याची ताकद दर्शवते. त्यानंतर कदाचित त्यांच्या लग्नाचा सोहळा एक नवा टप्पा ठरणार आहे, जो त्यांच्या फॅन्ससाठी एक अनमोल क्षण असेल.