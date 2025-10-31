English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'आर. के. लक्ष्मण पुरस्कार' जाहीर, परफेक्शनिस्ट आमिर ठरला पहिला मानकरी!

R. K. lakshman Award:'द कॉमन मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांना काही वेगळ्या परिचयाची गरज नाही. व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या स्मरणार्थ एका मोठ्या पुरस्काराची घोषणा केली आहे. 

Updated: Oct 31, 2025, 05:19 PM IST
Aamir Khan: प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर.के. लक्ष्मण यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ एक विशेष पुरस्काराची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुरस्काराला आर.के. लक्ष्मण पुरस्कार असे म्हणतील. आमिर खान हा या सन्मानाने सन्मानित होणारी पहिली व्यक्ती ठरला आहे. कलाकारांच्या उत्कृष्टतेला पाहाता लक्ष्मण कुटुंबीय 'आर. के. लक्ष्मण उत्कृष्टतेसाठी पुरस्कार' प्रदान करेल. एवढेच नाही तर एका प्रसिद्ध शहरात भव्य संगित सोहळा आयोजित केला जाईल. 

काय म्हणाल्या उषा लक्ष्मण?
दिवंगत आर.के. लक्ष्मण यांच्या सून उषा लक्ष्मण यांनी सांगितले की, "आर.के. लक्ष्मण कुटुंबाने रविवार, 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुण्यातील एमसीए क्रिकेट स्टेडियममध्ये ए.आर. रहमान यांच्या लाइव्ह संगीत मैफिलीचे आयोजन केले आहे." या पुरस्काराचा पहिला मान अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता आमिर खान याला त्याच्या भारतीय चित्रपटसृष्टीतील विलक्षण योगदानाबद्दल दिला जाणार आहे, अशी माहिती उषा लक्ष्मण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

उषा लक्ष्मण पुढे म्हणाल्या, "हा संगीत कार्यक्रम संध्याकाळी 5 वाजता सुरू होईल आणि या कार्यक्रमादरम्यान, आम्ही आर.के. लक्ष्मण यांना श्रद्धांजली म्हणून पहिला आर.के. लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान करणार आहोत." या पुरस्काराचे पहिले मानकरी दुसरे तिसरे कोणी नसून बॉलीवूडचे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान असतील . उषा लक्ष्मण म्हणाल्या, "आमिर खान हा या पुरस्काराचा पहिला मानकरी असेल आणि लक्ष्मणजींना आमच्या कुटुंबाकडून दिलेली ही सर्वात मोठी श्रद्धांजली असेल."

'हे' गायक देखील गाजवतील कर्यक्रम
या विशेष कार्यक्रमात ए. आर. रहमानच नाही तर हरीहरन, सुखविंदर सिंग आणि चिन्मयी यांचे देखील थेट सादरीकरणे होणार आहेत. रहमान यांच्या संगीतावर हजारो प्रेक्षक मंत्रमुग्ध होणार असून, हा पुण्यातील पहिलाच असा स्टेडियम कॉन्सर्ट ठरणार आहे.

आमिर खानची यशस्वी कारकीर्द
अमिर खानला त्याच्या अभिनयासाठी आजपर्यात नामांकित पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहेत त्याने 1984 मध्ये आलेल्या 'होळी' सिनेमातून पहिल्यांदा प्रमुख भूमिका साकारली होती. त्यानंतर १९८८ मध्ये आलेल्या 'कयामत से कयामत तक' या सिनेमातून आमिरला मोठी लोकप्रियता मिळाली. 

द कॉमन मॅन
'द कॉमन मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे. के. लक्ष्मण यांचं पुर्ण नाव 'रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण'. लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रे ही देशाच्या सामान्य माणसाचा आवाज होती. भारतातलं राजकारण, सामजिक समस्या,  मानवी जीवनातील गंभीर गोष्टी टिपण्याचं काम लक्ष्मण यांनी आयुष्यभर केलं. तात्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूपासून इंदिरा गांधींपर्यंत सर्वांनीच लक्ष्मण यांच्या कुंचल्याचे फटकारे अनुभवले आहेत. लक्ष्मण यांच्याबद्दल असे बोलले जाते की, ते दिवसभरात एकूण 15 वृत्तपत्रे वाचत असत आणि त्यानंतरच व्यंगचित्रे काढत. अशा या माहान चित्रकाराने 26 जानेवारी 2015 ला जगाचा निरोप घेतला. त्यांच निधन वृद्धापकाळानं झालं.

