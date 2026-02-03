अकोला कनेक्शन समोर येताच रोहित शेट्टी प्रकरणात पुन्हा खळबळ; हे नवीन नाव चर्चेत!

मुंबईतील जुहू परिसरातील प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर १ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री अंधाधुंद गोळीबार झाला. या धक्कादायक घटनेने बॉलिवूडसह संपूर्ण देशात तातडीची चर्चा निर्माण केली. पोलिसांनी त्वरित तपास सुरू केला आणि अवघ्या २४ तासांतच या प्रकरणाशी संबंधित अकोला कनेक्शन समोर आले आहे.
सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली असून त्यामध्ये या गोळीबाराची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील सदस्य शुभम लोणकर याने स्वीकारल्याचा दावा केला जात आहे. पोस्टमध्ये रोहित शेट्टी यांना थेट धमकी देण्यात आली आहे आणि हा हल्ला फक्त ‘ट्रेलर’ असल्याचं नमूद करण्यात आले आहे. पोस्टद्वारे संपूर्ण बॉलिवूड इंडस्ट्रीसाठी इशारा देण्यात आल्याचंही दिसून येत आहे.
तपासात समोर आले आहे की, शुभम लोणकर हा मूळचा अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील नेव्होरी गावचा रहिवासी आहे. याआधीही अकोला पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई करत तीन पिस्टूल आणि जिवंत काडतूस जप्त केले होते. तसेच बंदूक तस्करी प्रकरणात तो मुख्य सूत्रधार असल्याचं समोर आलं होतं. शुभम लोणकरचा संबंध लॉरेन्स बिश्नोई आणि अनमोल बिश्नोई यांच्या टोळीसोबत असल्याचं पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. पोलिसांनी त्यांच्यातील कॉल्स आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्स ताब्यात घेतली आहेत, ज्याद्वारे या गुन्ह्यातील संपूर्ण नेटवर्क आणि तारांबांधी माहिती मिळत आहे.
याआधीही, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारणारी पोस्ट शुभम लोणकरने सोशल मीडियावर शेअर केली होती. मात्र, अद्याप ‘शुभम लोणकर’ आणि ‘शुभम रामेश्वर लोणकर’ हे एकच व्यक्ती आहेत की नाही, याचा तपास पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणा करत आहेत.
मुंबई पोलिसांनी त्वरित तपास सुरू करून आरोपींना अटक केली. गोळीबाराच्या घटनेनंतर अकोला कनेक्शन उघडकीस आले आहे. तपासात समोर आले की, शुभम लोणकर याने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून हा हल्ला केवळ ट्रेलर किंवा चेतावणी स्वरूपाचा असल्याचं नमूद केलं आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या पोस्टमध्ये बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील इतर कलाकारांनाही चेतावणी दिल्याचा संकेत आहे. त्यामुळे केवळ रोहित शेट्टीचाच नव्हे, तर संपूर्ण उद्योगाची सुरक्षा या घटनेमुळे सवालखोर ठरली आहे.
सध्या पोलिस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. यामध्ये सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या सामग्रीची सत्यता, आरोपींच्या संपर्कांचा पत्ता, आणि हल्ल्याच्या मागील नेटवर्कचा उलगडा केला जात आहे.
अकोला कनेक्शन उघडकीस आल्यामुळे प्रकरणाची गंभीरता वाढली असून, हल्ल्याची पार्श्वभूमी आणि संभाव्य कारणांचा तपास सुरू आहे. सध्या कायदेशीर कारवाई आणि तपास सुरू असल्याने, हा प्रकरण सोशल मीडियावरच चर्चेत राहणार की न्यायालयीन वळण घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबाराचा धक्कादायक तपशील आणि अकोला कनेक्शन समोर आल्याने प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली पोस्ट, शुभम लोणकरचा दावा, आणि लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंध यामुळे प्रकरण बॉलिवूडसह संपूर्ण देशभरात चर्चेत आहे.
सध्या पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणा तपास करत असल्याने, येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात कायदेशीर निकाल कधी लागेल, आणि रोहित शेट्टी यांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित केली जाईल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.