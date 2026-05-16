/1978 Horror Movie : एकट्याने पाहण्याचे चॅलेंज, पण अनेकांनी मध्येच सोडला थिएटर! 10 हजारांचे बक्षीस, तरीही कोणी केले नाही धाडस

scariest horror film : 70 च्या दशकामध्ये शेवटी हिंदी सिनेमाची भाषा बदलत होती, यावेळी प्रेक्षकांचा कल हा हॉरर सिनेमांकडे वाढत चालला होता. भीती, गूढ आणि अंधकारमय वातावरण असलेल्या कहाण्या लोकांना खूप आवडायला लागल्या. असाच एक चित्रपट 1978 मध्ये प्रदर्शित झाला.
प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारचे सिनेमे पाहायला आवडतात, 70 च्या दशकामध्ये शेवटी हिंदी सिनेमाची भाषा बदलत होती. मोठ्या कलाकारांना सिनेमामध्ये सामील करणे, कौटुंबिक सिनेमे पाहणे. त्यानंतर काही काळामध्ये चित्रपटांचे बजेट देखील वाढले आहे, त्यामुळे लहान निर्मात्यांवर त्यांचा परिणाम होत होता. यावेळी सिनेमा सृष्टीमध्ये कमी बजेटच्या हॉरर चित्रपटांनी इंडस्ट्रीमध्ये स्वत:ची जागा निर्माण करण्यास सुरुवात केली. हॉरर चित्रपट आल्यानंतर प्रेक्षकांचा या हॉरर सिनेमांकडे कल वाढत चालला. भीती, गूढ आणि अंधकारमय वातावरण असलेल्या कहाण्या लोकांना खूप आवडायला लागल्या. असाच एक चित्रपट 1978 मध्ये प्रदर्शित झाला.
70 च्या दशकात जेव्हा हॉरर चित्रपट येत होते त्यावेळी त्यांना प्रेक्षकांनी भरपूर पसंती दिली, 70 च्या दशकात, हॉरर सिनेमांचे सर्वात मोठे शस्त्र म्हणजे त्यांचे कमी बजेट. जुन्या हवेल्या, घनदाट जंगले आणि निर्जन भागात चित्रपट निर्माते सहज चित्रीकरण करू शकत होते, ज्यामुळे खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. यामध्ये अनेक नव्या कलाकारांना संधी मिळाल्या आणि महागड्या तंत्रज्ञानांवर मोठ्या सेटवर जास्त पैसा खर्च होत नसल्यामुळे अशावेळी हॉरर सिनेमे तयार करण्यासाठी जोरदार पार्श्वसंगीत , अंधार, किंचाळणे आणि अचानक दृश्यांचा प्रचंड वापर केला होता. या सिनेमांनी बॅाक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली होती.
हे ही वाचा
त्यानंतर या सिनेमांमुळे अनेक लहान आणि मोठ्या सिनेमा निर्मात्यांनी हा चित्रपट फॉर्म्युला अंगीकारण्यास सुरुवात केली. त्या काळामध्ये चित्रपट सृष्टीमध्ये बहुतांश चित्रपट रामसे ब्रदर्स यांनी बनवले होते. आजही त्यांनी बनवलेल्या सिनेमांची चर्चा होते आणि त्याच्या सिनेमे पाहून लोक घाबरतात. 1978 मध्ये त्यांचा एक भयानक सिनेमा आला होता, यामध्ये लोकांमध्ये एक वेगळीच भिती निर्माण झाली होती. या सिनेमामध्ये तुलसी रामसे आणि श्याम रामसे प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट ख्रिस्तोफर टकर यांनी देखील काम केले होते. या सिनेमाचे वर्तन हे इतके भितीदायक आहे की वितरकांनी खुले आव्हान केले होते की, जो कोणी थिएटरमध्ये एकट्याने हा चित्रपट पाहील त्याला 10,000 रुपयांचे रोख बक्षीस मिळेल.
1978 मध्ये दरवाजा हा सिनेमा प्रचंड चर्चेत होता, रामसे घराण्यातील तिसरी पिढी दीपक रामसे आणि अमित रामसे यांनीही या किस्स्याचा उल्लेख केला आहे. या सिनेमाच्यावेळी सिंगल स्क्रिन थिएटर होते, जिथे कमी प्रकाश आणि मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणेमुळे भीती अधिक प्रभावी होती. दरवाजा या सिनेमाला त्यावेळी बी-ग्रेड चित्रपट म्हणून दुर्लक्ष केले, पण नंतर ही ओळख त्याची सर्वात मोठी ताकद ठरली. हा सिनेमा लहान शहरांमध्ये रात्री रात्री कार्यक्रम आणि फ्रंट बेंच प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाची एक वेगळी क्रेझ दिसून आली होती. अनेक वर्षानंतरही हा सिनेमा पाहिला जातो तो सिनेमा अजूनही यूट्यूबवर पाहता येणार आहे.