Marathi News
दुसऱ्या लग्नामागचं गुपित समोर येतंय; राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडियाचा संबंध आणि पहिली पत्नी कोण होती?

राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडियाचे लग्न का झालं? जाणून घ्या, त्यांची पहिली पत्नी कोण होती आणि रहस्य काय होतं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 8, 2026, 03:03 PM IST
बॉलिवूडच्या सुपरस्टार राजेश खन्ना यांचे नाव फक्त त्यांच्या चित्रपटांसाठी नव्हे, तर त्यांच्या वैयक्तिक जीवनासाठीही नेहमी चर्चेत राहते. त्यांच्या काळात जो स्टारडम त्यांनी अनुभवला, तो त्या आधी कोणत्याही अभिनेतेने अनुभवलेला नव्हता. चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करणारे राजेश खन्ना आजही त्यांच्या कारकिर्दीमुळे आणि खासगी जीवनातील अनेक रहस्यांमुळे चर्चेत आहेत.

राजेश खन्ना यांची कार आणि इतर वस्तू नेहमीच चाहत्यांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होती; त्यांच्या कारवर लिपस्टिकचे डाग असायचे, आणि त्यांची लोकप्रियता इतकी होती की, जेव्हा त्यांनी अभिनेत्री डिंपल कपाडियासोबत लग्न केले, तेव्हा अनेक महिला पांढऱ्या साड्या परिधान करून त्यांच्या विवाहसोहळ्यात सामील झाल्या.

परंतु, डिंपल कपाडियासोबत लग्न करण्याआधीच राजेश खन्ना यांनी अभिनेत्री अंजू महेंद्र यांच्यासोबत गुपचूप लग्न केले होते. त्या काळी ही गोष्ट एका प्रसिद्ध मॅगझिनमध्ये समोर आली होती, पण मोठ्या गुपितासारखी राहिली. तसेच, राजेश खन्ना आणि अंजू महेंद्र काही काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्येही होते असे सांगितले जाते.

नुकत्याच एका मुलाखतीत ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक शोभा डे यांनी सांगितले की, ही माहिती त्यांनी स्टारडस्टच्या संपादक असताना मिळवली होती. त्यांनी सांगितले, 'पहिला आणि सर्वात खळबळजनक मुद्दा म्हणजे राजेश खन्ना यांनी गुपचूप लग्न केलं होतं का? ही माहिती नारी हिरा यांच्याकडून मिळाली. नारी हिरा आणि अंजू महेंद्र यांची आई एकमेकांचे चांगले मित्र होत्या. त्यांनी आम्हाला त्यांच्या नात्याबद्दल सांगितले आणि सत्य समोर आणले. राजेश खन्ना त्यांच्या शिखरावर असताना निर्माण केलेल्या प्रसिद्धीची तुलना आजच्या काळातील स्टार्सशी करणे अशक्य आहे.'

डिंपलसोबत लग्न का?

राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडियाच्या लग्नाबाबत विचारले असता, शोभा डे म्हणाल्या, 'राजेश खन्ना यांनी दबावाखाली डिंपलसोबत लग्न केले. मला वाटतं हे 100 टक्के खरं आहे, कारण ते कधीही हे सत्य नाकारू शकले नाहीत. जेव्हा सत्य समोर आलं, तेव्हा त्यांनी डिंपल यांच्यासोबत लग्न केले.'

राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडियाला दोन मुली आहेत, पण अंजू महेंद्रसोबत केलेले गुपचूप लग्न आणि त्या काळातील लिव्ह-इन रिलेशनशिपमुळे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात अनेक रहस्य निर्माण झाले.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया आणि स्टारडमचा प्रभाव

राजेश खन्ना यांच्या या रहस्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये हळहळ आणि उत्सुकता दोन्ही व्यक्त झाली आहे. अनेकांनी त्यांच्या संयमाचे कौतुक केले आहे, तर काही चाहत्यांनी अंजू महेंद्रसोबतच्या गुपचूप लग्नाबाबत खळबळ व्यक्त केली. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी निर्माण केलेल्या स्टारडममुळे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील गुंतागुंत अजूनही बॉलिवूडमध्ये चर्चा का होत आहे हे स्पष्ट होते.

राजेश खन्ना हे फक्त चित्रपटसृष्टीतील नायक नव्हते, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्वामुळे आणि जीवनशैलीमुळे ते नेहमीच चाहत्यांच्या हृदयात आणि बॉलिवूडच्या इतिहासात अजरामर आहेत. अंजू महेंद्रसोबतचे गुपचूप लग्न, डिंपलसोबतचे प्रसिद्ध लग्न आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील रहस्य आजही चाहत्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

