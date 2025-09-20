'शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूच्या रात्रीचं धक्कादायक सत्य! पती पराग त्यागीचा मोठा खुलासा'

‘बिग बॉस 13’ फेम आणि ‘कांटा लगा गर्ल’ म्हणून प्रसिद्ध शेफाली जरीवाला यांचे 27 जून रोजी वयाच्या 42 व्या वर्षी दुःखद निधन झाले. तिच्या अचानक मृत्यूची बातमी ऐकून चाहत्यांमध्ये आणि मनोरंजन क्षेत्रात सगळ्यांना मोठा धक्का बसला. सुरुवातीला काही माध्यमांनी सांगितलं की हृदयविकाराचा झटका तिच्या मृत्यूचे कारण ठरलं, तर काहींनी असा दावा केला की रिकाम्या पोटी घेतलेल्या अँटी-एजिंग इंजेक्शन्समुळे शेफालीचे जीवन संपले. या अचानक निधनानंतर जवळजवळ अडीच महिन्यांनी शेफालीच्या पती अभिनेता पराग त्यागी यांनी शेफालीच्या नावावर आणि त्यांच्या जोडप्याच्या नावावर एक पॉडकास्ट सुरू केला. या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी शेफालीशी झालेल्या पहिल्या भेटीपासून तिच्या शेवटच्या क्षणांपर्यंतचा अनुभव प्रेक्षकांसमोर उलगडला आहे.
पराग त्यागी म्हणाला , 'मला त्या रात्री काहीतरी असामान्य घडेल असं वाटत होतं. जसं आमचा कुत्रा सिम्बा आजारी पडेल किंवा काहीतरी अनपेक्षित होईल. दिवसभर आम्ही देवीची पूजा केली होती. मी इमारतीत प्रवेश करताना शेफालीने मला एक काम सांगितलं ‘राम थकला आहे, तू सिम्बाला फिरायला घेऊन जा.’ मी म्हणालो, ‘ठीक आहे, मी नंतर वर येईन.' तो पुढे म्हणाला, 'शेफाली म्हणाली, ‘नाही, मी एक काम करते. राम जाईल आणि तू सिम्बाला फिरवायला जा.’ मी तसे केलं. पण फक्त तीन-चार मिनिटांनी पुरुष कंपाउंडरचा फोन आला, ‘भाऊ, दीदीला काहीतरी झालं आहे.’ मी लगेच सिम्बाला घेऊन पळत सुटलो.' परागने पुढे सांगितले, 'तिला श्वास घेण्यात त्रास होत होता. मी तिला इलेक्ट्रोलाइट पाणी दिलं आणि थोडासा सीपीआर केला. नंतर तिला डॉक्टरांकडे घेऊन गेलो. डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. त्यावेळी मी काही करू शकलो नाही.'
शेफाली जरीवाला ही आपल्या कामगिरीसह चाहत्यांच्या हृदयात घर करून बसलेल्या कलाकारांपैकी होत्या. ‘कांटा लगा’ सारख्या लोकप्रिय शोमधील त्यांचा विनोदी आणि उत्साही अंदाज आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत जिवंत आहे. त्यांच्या अचानक निधनामुळे मनोरंजन क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. पराग त्यागीच्या सांगण्यानुसार, शेफालीच्या मृत्यूची ही घटना अतिशय अचानक घडली, आणि काही मिनिटांतच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. या दुःखद प्रसंगामुळे चाहत्यांमध्येही भावनिक प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली आहे. पराग त्यागीने शेफालीच्या स्मृतीसाठी पॉडकास्ट सुरू करून चाहत्यांमध्ये त्यांच्या आठवणी जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पॉडकास्टद्वारे त्याने शेफालीच्या जीवनाचा आणि त्यांच्या जोडप्याच्या प्रेमाचा इतिहास प्रेक्षकांसमोर मांडला आहे.
