  • मनोरंजन
बॉलिवूडच्या फेमस कुटुंबाचा मुलगा, तरीही स्वतःची कंपनी उभी करून बनला करोडपती, जाणून घ्या त्याची प्रेरणादायी गोष्ट !

Bollywood Actor :मोठ्या घराण्यात जन्मलेला हा अभिनेता, तरीही त्याला संघर्ष करावा लागला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 5, 2026, 09:32 AM IST
बॉलिवूडमध्ये जन्माला आलेल्या अनेक स्टार किड्सना अभिनय हा नैसर्गिक वाटा वाटतो, पण काहींची कहाणी थोडी वेगळी असते. अशाच एका स्टार किडबद्दल बोलायचं झालं, तर ते म्हणजे अभिषेक बच्चन. ५ फेब्रुवारी 1976 रोजी जया बच्चन यांनी ज्युनियर बीला जन्म दिला. बॉलिवूडच्या प्रतिष्ठित घराण्यात जन्माला आलेला अभिषेकला कधीही फक्त अभिनेता होण्याची ईच्छा नव्हती; त्याचे स्वप्न एक यशस्वी बिझनेसमन होण्याचे होते.

बालपण आणि शिक्षण

लहानपणापासूनच अभिषेक वेगळे स्वप्न पाहत होता. त्याला शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यात आले, जिथे त्याने बिझनेस मॅनेजमेंटचा अभ्यास सुरू केला. परंतु तिथेच त्याने आपले वडील अमिताभ बच्चन यांना आर्थिक आणि व्यावसायिक संघर्ष करताना पाहिले. वडिलांचा संघर्ष पाहिल्यानंतरच त्याची मानसिकता बदलली. कुटुंबातील परिस्थिती आणि चित्रपटसृष्टीच्या दबावामुळे त्याला विचार करावा लागला की, त्याला स्वतःचे करिअर सुरू करायचे की नाही. या विचारांनीच त्याला भारतात परत येण्यास प्रवृत्त केले.

संघर्ष आणि कठोर मेहनत

भारतात परतल्यावर अभिषेकने स्पॉटबॉय म्हणून काम करत आपले पहिले पाऊल टाकले. त्याचे काम साधे होते – सेटवर सर्व प्रकारची मदत करणे, कधी कधी चहा बनवणे, एखाद्या सीनसाठी तयारी करणे. त्याचबरोबर तो एलआयसी एजंट म्हणूनही काम करत होता. अभिषेकने स्वतः एका मुलाखतीत सांगितले की, “मी माझ्या वडिलांच्या कंपनीत स्पॉटबॉय होतो. तिथे माझे काम चहा बनवणे आणि सेटवर मदत करणे असे होते. पण या अनुभवांमुळेच मी शिकलो की, यशासाठी कठोर मेहनत आवश्यक आहे.”

अभिनयातील पदार्पण

2000 मध्ये अभिषेकने जे.पी. दत्ता यांच्या 'रिफ्यूजी' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. सुरुवातीला त्याचा प्रवास खूप सोपा नव्हता. 2000 ते 2004 या चार वर्षांत त्याने 17 फ्लॉप चित्रपट केले. अभिषेक पटकथांकडे काळजीपूर्वक न पाहता चित्रपट साइन करत असे, ज्यामुळे त्याला अनेक अपयशांना सामोरे जावे लागले.

2004 मध्ये आलेल्या ‘धूम’ चित्रपटाने त्याला मोठे यश दिले. त्यानंतर 'बंटी आणि बबली', 'युवा', 'ब्लफमास्टर', 'गुरू' आणि 'दिल्ली 6' सारखे हिट चित्रपट त्याच्या नावावर झाले. ‘दिल्ली 6’ च्या प्रमोशनसाठी त्याने फक्त 12 तासांत सात शहरांचा 1800 किलोमीटरचा प्रवास करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रस्थापित केला.

व्यवसायिक यश

अभिषेक फक्त अभिनेता नाही तर एक हुशार व्यवसायिक देखील आहे. त्याने स्पॉर्टस, रिअल इस्टेट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. तो प्रो कबड्डी लीग टीम जयपूर पिंक पँथर्स आणि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल संघ चेन्नईयिन एफसीचा मालक आहे. तसेच तो ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळवतो. अहवालांनुसार, त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 280 कोटी रुपये आहे.

प्रेरणादायी गोष्ट

अभिषेकची कहाणी दाखवते की, बॉलिवूडच्या प्रतिष्ठित घराण्यात जन्म घेतल्यावरही संकट, संघर्ष आणि कठोर मेहनत याशिवाय यश मिळत नाही. त्याने स्वतःच्या मेहनतीने नुसते अभिनयात नाही तर व्यवसायातही आपली ओळख निर्माण केली. त्याची गोष्ट त्याच्यासारख्या युवा कलाकारांसाठी प्रेरणादायी आहे, जी दाखवते की स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी चिकाटी आणि प्रयत्न किती महत्त्वाचे आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

Tags:
bollywoodStar Kidabhishek bachchanBollywood FamilyBusinessman

