Stranger Things मधील Millie Bobby Brown ने वयाच्या 19 व्या वर्षीच केला साखरपुडा, पोस्ट पाहून चाहत्यांना धक्का

Millie Bobby Brown Gets Engaged: ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर (Netflix) प्रचंड गाजलेल्या बेव सीरिजचा उल्लेख होतो तेव्हा The Stranger Things चं नाव प्रामुख्याने घेतलं जातं. या वेब सीरिजमधील बालकलाकारांना चाहत्यांनी डोक्यावर घेतलं होतं. The Stranger Things च्या प्रत्येक सीझनसह त्यांचा चाहतावर्गही वाढत गेला. यामध्ये प्रमुख भूमिका निभावणाऱ्या मिली बॉबी ब्राऊनने (Millie Bobby Brown) अनेक तरुणांना भुरळ पाडली होती. पण फक्त 19 वर्षांची असणाऱ्या मिलीने एक गोड बातमी दिली असून यामुळे अनेक चाहत्यांना धक्का बसला आहे. याचं कारण म्हणजे मिलीने फक्त 19 व्या वर्षी साखरपुडा केला आहे. तिनेच स्वत: इन्स्टाग्रामला पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली आहे.

Millie Bobby Brown ने इन्स्टाग्रामला एक पोस्ट केल्यानंतर जगभरातील तिच्या चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला आहे. 11 एप्रिलला Millie Bobby Brown ने आपल्या प्रियकरासोबत साखरपुडा केला आहे. Millie Bobby Brown ने आपला प्रियकर Jake Bongiovi सोबत शेअर केलेला फोटो पाहून अनेकांना तर विश्वासच बसत नाही आहे. इतक्या कमी वयात Millie Bobby Brown ने साखपुडा केल्याने अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

When you realise she is 19 and engaged but you are still single : pic.twitter.com/gPjHbLDngC

She is 19 Me who is dating those fictional character who don't even exist pic.twitter.com/8BKWTPFnbz

यामुळेच Millie Bobby Brown ने साखरपुडा केल्यानंतर ट्वीटरला She is 19 हा ट्रेंड सुरु झाला आहे. एकीकडे काहीजण तिने साखरपुडा केल्याने आनंद व्यक्त करत आहेत, तर काहीजण टीका करत आहेत.

She is 19 and got engage. Me at 23 pic.twitter.com/NwGWTEExXk

She is 19 and engaged and i'm 19 washing clothes at night 2am. pic.twitter.com/M4bwtoWKEr

Meanwhile me right now pic.twitter.com/CBxMFpPxQG

She is 19 and engaged.

She is 19 and engaged but last time I saw her

She was like pic.twitter.com/Fj9LZNd4Dw

— Swaraj Gadge (@swaraj_gadge) April 11, 2023