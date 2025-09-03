बॉलिवूडमधील या अभिनेत्याला खऱ्या आयुष्यात बनायचे नव्हते खलनायक पण ट्रक चालवल्यानंतर केले 300 चित्रपट

Mohan Joshi : सध्याच्या काळात कुठलाही अभिनेता नायक किंवा खलनायकाची भूमिका सहजपणे निभावतो. मात्र, काही दशकांपूर्वी परिस्थिती खूपच वेगळी होती. नायकाला फक्त नायकाचाच रोल दिला जात असे तर ज्यांची इमेज खलनायक म्हणून तयार झाली त्यांना जवळजवळ प्रत्येक चित्रपटात त्याच प्रकारचे रोल मिळत असत. त्याच काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीला एक नवा खलनायक मिळाला ते म्हणजे मोहन जोशी.
मोहन जोशी हे नाव आज हिंदी, मराठी आणि भोजपुरी चित्रपटसृष्टीत आदराने घेतले जाते. मात्र, त्यांचा प्रवास अत्यंत खडतर होता.
4 सप्टेंबर 1945 रोजी बेंगळुरूतील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात मोहन जोशींचा जन्म झाला. पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पुण्यातील किर्लोस्कर ग्रुपमध्ये नोकरी केली. पण स्वप्नं मोठी होती. त्यांनी ती नोकरी सोडून स्वतःची ट्रान्सपोर्ट कंपनी सुरू केली आणि जवळजवळ 9 वर्षं स्वतःच ट्रक चालवत आपला व्यवसाय सांभाळला.
कंपनी चांगली चालू होती पण एका अपघाताने त्यांच्या आयुष्याला वळण दिलं. या अपघाताचा इतका परिणाम झाला की मोहन जोशींनी आपली ट्रान्सपोर्ट कंपनी बंद केली. यानंतर 1987 मध्ये ते मुंबईला आले आणि अभिनयाच्या दिशेने पावले टाकली.
मुंबईत आल्यावर त्यांनी रंगभूमीवर काम करण्यास सुरुवात केली. नाटकांमधून त्यांनी आपली अभिनयाची ओळख निर्माण केली. रंगभूमीवरील अनुभव आणि अभिनयाची ताकद यामुळे लवकरच त्यांना चित्रपटांमध्ये संधी मिळाली. खलनायकाच्या भूमिकेत ते इतके प्रभावी ठरले की हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांना मोठं स्थान मिळालं.
मोहन जोशींनी केवळ हिंदीच नव्हे तर मराठी आणि भोजपुरी चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 300 पेक्षा अधिक चित्रपटांत वेगवेगळ्या भूमिका केल्या आहेत.
