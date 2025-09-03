English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बॉलिवूडमधील या अभिनेत्याला खऱ्या आयुष्यात बनायचे नव्हते खलनायक पण ट्रक चालवल्यानंतर केले 300 चित्रपट

मोहन जोशी यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या आयुष्यात असं काही घडलं ज्यामुळे त्यांनी त्यांचा व्यवसाय बदलावा लागला.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 10:31 PM IST
Mohan Joshi : सध्याच्या काळात कुठलाही अभिनेता नायक किंवा खलनायकाची भूमिका सहजपणे निभावतो. मात्र, काही दशकांपूर्वी परिस्थिती खूपच वेगळी होती. नायकाला फक्त नायकाचाच रोल दिला जात असे तर ज्यांची इमेज खलनायक म्हणून तयार झाली त्यांना जवळजवळ प्रत्येक चित्रपटात त्याच प्रकारचे रोल मिळत असत. त्याच काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीला एक नवा खलनायक मिळाला ते म्हणजे  मोहन जोशी. 

मोहन जोशी हे नाव आज हिंदी, मराठी आणि भोजपुरी चित्रपटसृष्टीत आदराने घेतले जाते. मात्र, त्यांचा प्रवास अत्यंत खडतर होता.

ट्रक ड्रायव्हरपासून अभिनेता होण्यापर्यंतचा प्रवास

4 सप्टेंबर 1945 रोजी बेंगळुरूतील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात मोहन जोशींचा जन्म झाला. पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पुण्यातील किर्लोस्कर ग्रुपमध्ये नोकरी केली. पण स्वप्नं मोठी होती. त्यांनी ती नोकरी सोडून स्वतःची ट्रान्सपोर्ट कंपनी सुरू केली आणि जवळजवळ 9 वर्षं स्वतःच ट्रक चालवत आपला व्यवसाय सांभाळला.

कंपनी चांगली चालू होती पण एका अपघाताने त्यांच्या आयुष्याला वळण दिलं. या अपघाताचा इतका परिणाम झाला की मोहन जोशींनी आपली ट्रान्सपोर्ट कंपनी बंद केली. यानंतर 1987 मध्ये ते मुंबईला आले आणि अभिनयाच्या दिशेने पावले टाकली.

रंगभूमीपासून चित्रपटसृष्टीकडे

मुंबईत आल्यावर त्यांनी रंगभूमीवर काम करण्यास सुरुवात केली. नाटकांमधून त्यांनी आपली अभिनयाची ओळख निर्माण केली. रंगभूमीवरील अनुभव आणि अभिनयाची ताकद यामुळे लवकरच त्यांना चित्रपटांमध्ये संधी मिळाली. खलनायकाच्या भूमिकेत ते इतके प्रभावी ठरले की हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांना मोठं स्थान मिळालं.

मोहन जोशींनी केवळ हिंदीच नव्हे तर मराठी आणि भोजपुरी चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 300 पेक्षा अधिक चित्रपटांत वेगवेगळ्या भूमिका केल्या आहेत.

FAQ

1. मोहन जोशी कोण आहेत आणि त्यांचा जन्म कधी झाला?

मोहन जोशी हे हिंदी, मराठी, आणि भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत, ज्यांना खलनायक आणि चरित्र भूमिकांसाठी ओळखले जाते. त्यांचा जन्म 4 सप्टेंबर 1945 रोजी बेंगळुरू, कर्नाटक येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. 2025 मध्ये ते 80 वर्षांचे झाले आहेत.

2. मोहन जोशी यांचा अभिनयापूर्वीचा प्रवास कसा होता?

मोहन जोशी यांनी पदवी पूर्ण केल्यानंतर पुण्यातील किर्लोस्कर ग्रुपमध्ये नोकरी केली. नंतर त्यांनी स्वतःची ट्रान्सपोर्ट कंपनी सुरू केली आणि सुमारे 9 वर्षे स्वतः ट्रक चालवत हा व्यवसाय सांभाळला. एका अपघातामुळे त्यांच्या आयुष्याला वळण मिळाले, आणि त्यांनी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय बंद करून 1987 मध्ये मुंबईत अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला.

3. मोहन जोशी यांनी अभिनय क्षेत्रात कशी सुरुवात केली?

मुंबईत आल्यानंतर मोहन जोशी यांनी रंगभूमीवर काम सुरू केले. त्यांनी मराठी नाटकांमधून अभिनयाची ताकद दाखवली, आणि त्यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे त्यांना लवकरच चित्रपटांमध्ये संधी मिळाली. त्यांनी खलनायक आणि चरित्र भूमिकांमधून आपली छाप पाडली, विशेषतः हिंदी चित्रपटसृष्टीत.

