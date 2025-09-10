इटलीत झालेलं लग्न चर्चेत; आता 35 व्या वर्षी अभिनेत्याने दिली गुड न्यूज, झाला बाबा

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार चिरंजीवी यांच्या घरात सध्या आनंदाचं वातावरण आहे. त्यांचा पुतण्या आणि लोकप्रिय अभिनेता वरुण तेज कोनिडेला आणि त्याची पत्नी लावण्य त्रिपाठी यांच्या घरी एका गोंडस मुलाचा जन्म झाला आहे. 10 सप्टेंबर रोजी वरुणने ही आनंदवार्ता सोशल मीडियावर शेअर करताच चाहत्यांकडून आणि सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु झाला.
या आनंदाच्या क्षणी काका चिरंजीवी विशेष भावूक झाले. त्यांनी सोशल मीडियावर आपल्या पुतण्याच्या बाळाला हातात घेतलेला एक सुंदर फोटो शेअर केला आहे. त्या फोटोमध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद आणि समाधान स्पष्ट जाणवत आहे. पोस्टसोबत त्यांनी लिहिले आहे,
"जगात आपले स्वागत आहे, लहान पाहुण्या! कोनिडेला कुटुंबातील या राजकुमाराचे मनापासून स्वागत आहे. वरुण आणि लावण्य यांना पालक झाल्याबद्दल हार्दिक शुभेच्छा."
वरुण तेजनेही आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर एक गोडसा फोटो शेअर केला आहे. या छायाचित्रात लावण्य आपल्या बाळाला मांडीवर घेऊन बसली असून, वरुण प्रेमाने तिच्याकडे पाहताना दिसतो. या फोटोसोबत वरुणने लिहिले आहे, “आमचा छोटा राजकुमार 10.09.2025.” चाहत्यांनी आणि सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी या पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.
वरुण आणि लावण्यची प्रेमकहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारखीच आहे. त्यांची पहिली भेट 2017 मध्ये ‘मिस्टर’ चित्रपटाच्या सेटवर झाली होती. ओळखीतून मैत्री आणि त्यानंतर ती प्रेमात बदलली. जून 2023 मध्ये त्यांनी हैदराबादमध्ये लग्न केलं. यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये त्यांनी इटलीतील टस्कनी येथे पारंपरिक तेलुगू पद्धतीने विवाहसोहळा पार पाडला. या वर्षी मे महिन्यात दोघांनी घरात चिमुकला पाहुणा येणार असल्याची गोड बातमी चाहत्यांशी शेअर केली होती.सध्या कोनिडेला कुटुंबात या राजकुमाराच्या आगमनाने आनंद आणि समाधानाचं वातावरण आहे. चाहत्यांकडून आणि सहकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या शुभेच्छांनी सोशल मीडिया गजबजून गेला आहे.
FAQ
वरुण तेज आणि लावण्य त्रिपाठी यांच्या घरी बाळाचा जन्म कधी झाला?
10 सप्टेंबर 2025 रोजी त्यांच्या घरी एका गोंडस मुलाचा जन्म झाला.
या आनंदाच्या क्षणी चिरंजीवी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
चिरंजीवींनी आपल्या पुतण्याच्या मुलाला हातात घेतलेला फोटो शेअर करून लिहिले, “जगात स्वागत आहे, लहान पाहुण्या! कोनिडेला कुटुंबातील या राजकुमाराचे मनापासून स्वागत आहे.”
वरुण तेज आणि लावण्यची प्रेमकहाणी कशी सुरु झाली?
त्यांची पहिली भेट 2017 मध्ये ‘मिस्टर’ चित्रपटाच्या सेटवर झाली. ओळखीतून मैत्री झाली आणि त्यानंतर ती प्रेमात बदलली. अखेरीस त्यांनी 2023 मध्ये लग्न केलं.