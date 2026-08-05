/प्रेक्षक पादल्याने दुर्गंधी, सगळे थेएटर बाहेर पळाले; वासामुळे परतलेच नाही! अर्ध्यावर सोडला चित्रपट | VIDEO

चित्रपटगृहामध्ये गोंधळ झाला, काही तांत्रिक बिघाड झाला किंवा अगदी लाईट गेली तर चित्रपटगृह खाली करण्यात आल्याचं तुम्ही यापूर्वी ऐकलं, वाचलं असेल. मात्र एका अत्यंत विचित्र घटनेमध्ये एका चित्रपटाचा शो अर्ध्यात थांबवून चित्रपटगृह रिकामं करावं लागलं. तुमचा यावर विश्वास बसणार नाही पण प्रेक्षकांपैकी कोणीतरी पोटातील गॅस सोडल्याने (पादल्याने) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चित्रपटगृहात दुर्गंधी पसरली की शो थांबवून प्रेक्षकांना बाहेर काढावं लागलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सारा प्रकार रविवारी 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' या चित्रपटाच्या शोदरम्यान घडला. हा शो कोलंबिया देशातील कार्टाजेना येथील 'प्लाझा बोकाग्रान्डे' शॉपिंग सेंटरमधल्या 'सिने कोलंबिया' मल्टिप्लेक्समध्ये घडला. खरं तर हा शो सुरु झाला तेव्हापासून सारं काही व्यवस्थित सुरु होतं. मात्र चित्रपटाच्या मध्यंतराच्या आसपास चित्रपटगृहातील एका अज्ञात प्रेक्षकाने वायू उत्सर्जन केल्याने संपूर्ण चित्रपटगृहामध्ये दुर्गंधी पसरली. सुरुवातीला काही वेळात वास निघून जाईल असं वाटल्याने कोणी फारशी हलचाल केली नाही. मात्र नंतर वासाची तीव्रता कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहाबाहेर पळ काढला.
एक प्रेक्षक पादल्यामुळे सर्वजण चित्रपटगृहातून बाहेर पडून मल्टिप्लेक्सच्या कॉरिडोअरमध्ये उभे असल्याचं चित्रिकरण असलेला व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. शेकडो प्रेक्षक या कॉरिडोअरमध्ये दिसत असून यामध्ये स्पायडर-मॅनच्या वेशभूषेमध्ये आलेला स्पायडर-मॅनचा चाहताही दिसत आहे. प्रेक्षकांनी अचानक चित्रपटगृहाबाहेर पळ काढल्याने कर्मचाऱ्यांनी समस्या जाणून घेत त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न सुरु केले. मात्र अशा वेळी नेमकं काय करावं हे कर्मचाऱ्यांनाही कळत नव्हतं. चित्रपटगृहामध्ये सेंट्रलाइज एसी असल्याने दुर्गंधी बराच काळ तशीच होती.
मल्टीप्लेक्सकडून हा शो रद्द करण्यात आला नाही. मात्र चित्रपटगृहामध्ये दुर्गंधी कायम असल्याने अनेक प्रेक्षकांनी पुन्हा आत न जाण्याचा निर्णय घेत चित्रपट अर्ध्यात सोडून दिला.
या घटनेस कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नाही. मात्र काही लोकांच्या मते हा सारा प्रकार पादण्याचा नसून 'स्टिंक बॉम्ब'चा असू शकतो. 'स्टिंक बॉम्ब' म्हणजेच दुर्गंधी पसरवणारे साधन वापरुन कोणीतरी खोडसाळपणे हा शो बंद पाडल्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. नेमका हा गोंधळ का झाला याबद्दल इंटरनेटवर वेगवेगळ्या चर्चा सुरु असल्या तरी काहींनी संबंधित व्यक्तीला चित्रपटात अडकून पडल्याने टॉयलेटला जाण्याचं भान राहिलं नसावं असंही म्हटलंय.
या चित्रपटगृहाबाहेर प्रेक्षकांच्या गर्दीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी अगदी शो अर्ध्यात सोडून जायला भाग पाडणाऱ्या दुर्गंधी पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात व्यक्तीची खिल्ली उडवली आहे. एकाने 'एक्स'वर "With great power comes great responsibility... ही जबाबदारी तो वायू रोखून धरण्याची होती. तो काही साधा 'वायू' नव्हता, तर ते 'ग्रीन गोब्लिन'चे अंतिम रूप होते," असं चित्रपटांमधील संवादांचा संदर्भ देत म्हटलं आहे. अन्य एकाने, "ते सारे लोक चित्रपट बघायला गेले होते, पण त्या वासामुळे स्पायडर-मॅनसह सर्वांनाच बाहेर पळावे लागले! हे पाहून असं वाटतंय की खरा खलनायक आधीपासूनच चित्रपटगृहात होता," असा खोचक टोला लगावला आहे. एकाने तर एवढी दुर्गंध पसरल्याच्या मुद्द्यावरुन, "चित्रपटापूर्वी त्या व्यक्तीने जे काही खाल्ले असेल, त्याला 'शस्त्र' म्हणून घोषित केले पाहिजे," असं म्हटलं आहे.