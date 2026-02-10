English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मागच्या जन्मीची कर्म असतात… जाणून घ्या प्राजक्ता माळी प्रेमाबद्दल काय म्हणाली?

'मागच्या जन्मीची कर्म असतात…' जाणून घ्या प्राजक्ता माळी प्रेमाबद्दल काय म्हणाली?

Know what Prajakta Mali said about love : प्राजक्ता माळीने एका मुलाखतीत प्रेमाबद्दल आपले विचार मांडले आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 08:31 AM IST
'मागच्या जन्मीची कर्म असतात…' जाणून घ्या प्राजक्ता माळी प्रेमाबद्दल काय म्हणाली?

मराठी चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळीची चाहतावर्ग खूप मोठी आहे. तिचं अभिनय कौशल्य, स्वच्छंद व्यक्तिमत्व आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे ती नेहमीच चर्चेत असते. चाहत्यांना नेहमीच प्रश्न पडतो, “प्राजक्ता माळी लग्न कधी करणार?” या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप अस्पष्ट आहे, त्यामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी उत्सुकता कायम राहते.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीकडेच ‘मुंबई टाइम्स कार्निव्हल’च्या कार्यक्रमात प्राजक्ताला प्रेमाबद्दल विचारले गेले. प्राजक्ताने या विषयावर मनमोकळेपणाने आपले विचार मांडले. तिने सांगितले की, 'हा विषय सगळ्यांचा आवडीचा आहे, पण अवघड आहे. जे असं उत्स्फूर्तपणे वाटतं ते प्रेम नसतं. खूप कार्मिक कनेक्शन असतात, तेव्हा ते प्रेम खरं होतं. मागच्या जन्मीची कर्म असतात. फिलॉसॉफी अशी आहे की, गेल्या जन्मीचा जो तुमचा दुश्मन असतो तो या जन्मी तुमचा जोडीदार असतो. जर तुमची दुष्मनी नॉर्मल असेल, तर या जन्मातील नातं देखील नॉर्मल असतं. माझं जास्त वाचन असल्यामुळे प्रेमाची संकल्पना बदलून गेली आहे.'

प्राजक्ताने यापूर्वी ‘मुक्कामपोस्ट मनोरंजन’ला दिलेल्या मुलाखतीत लग्नाविषयीही आपले मत मांडले होते. ती म्हणाली, “मी प्रेमात पडते, पण मला लग्नाच्या कमिटमेंटची भीती वाटते. मला एकटी राहायला आवडतं. मी स्वतंत्र आयुष्य जगत आले आहे आणि 2013पासून एकटी राहतेय, त्यामुळे स्वातंत्र्याची खूप सवय झाली आहे. एक कलाकार म्हणून मी खूप स्वच्छंदी आहे. मला बंधनात अडकण्याचा फोबिया आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, लग्नसंस्था विस्कळीत होत चालल्यामुळे भीती वाटते. मी काहीवेळा प्रेमात पडले, पण जेव्हा समजलं की तो मुलगा माती खातोय, तेव्हा मी त्याला बाय केलं. असं दोनदा झालं.'

प्राजक्ताचे हे मत तिच्या चाहत्यांसाठी एक मोठे revelation ठरले आहे, कारण तिचे स्वच्छंद आणि स्वतंत्र आयुष्य तिच्या चाहत्यांना नेहमीच प्रेरणादायक वाटते. तिचे प्रेम आणि वैयक्तिक निर्णय ही तिच्या व्यक्तिमत्वाचा महत्वाचा भाग आहेत.

कामाच्या बाबतीत, प्राजक्ता माळी नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या वेब सीरिज  ‘देवखेळ’*मध्ये झळकत आहे. या सीरिजमध्ये तिने मुख्य भूमिका साकारली असून तिच्यासोबत अंकुश चौधरीही प्रमुख भूमिकेत आहेत. ‘देवखेळ’मध्ये प्राजक्ताने आपल्या अभिनय कौशल्याचा नव्याने ठसा उमटवला असून प्रेक्षकांकडून तिच्या कामाचे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाले आहेत.

प्राजक्ताचे प्रेम, लग्न आणि करिअर या तीनही पैलूंचा संगम तिच्या चाहत्यांसाठी नेहमीच आकर्षक राहतो. तिच्या खुलास्यांमुळे चाहत्यांमध्ये प्रेम, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक निर्णयांबाबतची चर्चा सुरू राहिली आहे, आणि आगामी काळात तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक निर्णयांवर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Prajakta MaliMarathi ActressLove ThoughtsmarriageIndependent Life

इतर बातम्या

प्रार्थना बेहेरेने मुंबई का सोडली आणि ती सध्या कुठे राहते?...

मनोरंजन