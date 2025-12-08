English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आई झाल्यामुळे कामावर ब्रेक नाही!' मराठी चित्रपटांबद्दल खुलासा करत राधिका आपटेची स्पष्टोक्ती

Radhika Apte : राधिका आपटे परदेशात राहत असली तरी काम हातातून जाण्याची तिला भीती नाही. ‘साली मोहब्बत’मधील तिची भूमिका शांत, साधी आणि भावनिक गुंतागुंतीची आहे. मातृत्वानंतरही मराठी, हिंदी आणि इतर भाषांतील चांगल्या कथांसाठी ती तितकीच उत्सुक आहे. करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्याचा समतोल जपणं तिला अधिक महत्त्वाचं वाटतं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 8, 2025, 04:09 PM IST
'आई झाल्यामुळे कामावर ब्रेक नाही!' मराठी चित्रपटांबद्दल खुलासा करत राधिका आपटेची स्पष्टोक्ती

हिंदी, मराठी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री राधिका आपटे सध्या परदेशात वास्तव्यास असली तरी तिची लोकप्रियता कायम आहे. ती सध्या कमी प्रकल्पांमध्ये दिसत असली, तरी काम हातातून जाईल की काय, अशी भीती मात्र तिला अजिबात वाटत नाही. “‘मी भारताबाहेर राहते म्हणून काम सुटेल’— ही चिंता मला नाही. एखादं काम माझ्या हातून निसटलं, तरी मला काहीही गमावल्यासारखं वाटत नाही,” असं ती स्पष्टपणे म्हणाली. तिच्या आगामी ‘साली मोहब्बत’ या चित्रपटाच्या निमित्ताने राधिकाने विविध विषयांवर सविस्तर मत मांडले.

Add Zee News as a Preferred Source

‘स्मिता’ साधी, शांत पण गुंतागुंतीची व्यक्तिरेखा

या चित्रपटात राधिका ‘स्मिता’ची भूमिका साकारत आहे  शांत, साधेपणात रमणारी, बागकामाची हौस असलेली, आतल्या भावना स्वतःपुरत्या ठेवणारी स्त्री. शांततेत दडलेला प्रवाह, नात्यांतील गुंतागुंत आणि एक स्त्री आपली ताकद कशी शोधते, हे या व्यक्तिरेखेतून उलगडते. 'या भूमिकेसाठी मी कोणतीही सजावट केली नाही. मेकअप, ग्लॅमर यापेक्षा व्यक्तिरेखेची आतली गुंतागुंत महत्त्वाची होती,' असे ती म्हणाली.

'शांततेतही थरार असू शकतो' दिग्दर्शिका टिस्का चोप्रासोबतचा अनुभव

‘साली मोहब्बत’ हा दिग्दर्शिका टिस्का चोप्राचा पहिलाच चित्रपट. मोठे स्फोट, पाठलाग किंवा गाजावाजा न करता, शांततेतून थरार दाखवण्याची टिस्काची शैली राधिकाला विशेष भावली. 'सेटवर कुठलाही आवाज नाही, दिखावा नाही. पात्रांनी पडद्यावर दिसावं नव्हे, तर प्रेक्षकांनी त्यांना अनुभावं हा टिस्काचा दृष्टिकोन,' असं राधिकाने सांगितलं. 'दिग्दर्शक पुरुष की स्त्री, यापेक्षा विषय महत्त्वाचा' राधिकाने स्पष्ट केलं की दिग्दर्शक पुरुष असो किंवा स्त्री ती नेहमी विषय, दृष्टीकोन आणि संवेदनशीलता पाहते. 'टिस्का स्वतः कलाकार असल्याने तिचा दृष्टिकोन वेगळा आणि संवेदनशील आहे. नात्यांमधला गुंता, अपराधगंड, अंतर हे सगळं अतिनाट्यमय न करता दाखवलंय,' असे राधिका म्हणाली.

काम, कुटुंब आणि शांततेचा समतोल

मातृत्व पत्करल्यानंतर राधिका आयुष्याचा समतोल जपण्यावर अधिक भर देत आहे. 'काम, घर आणि स्वतःसाठी वेळ हे तिन्ही सांभाळणं कठीण असलं तरी तेच आयुष्य आहे. मला शांतता आणि स्वातंत्र्य महत्त्वाचं वाटतं,' असा तिचा दृष्टिकोन. तिने एक वर्ष कामापासून जाणीवपूर्वक सुट्टी घेतली असून आता पुन्हा प्रकल्प हाती घेण्याची तयारी करत आहे.

'काम निसटलं तर निसटू दे' राधिकाची निर्भीड भूमिका

मुंबईत राहत नसल्याने प्रोजेक्ट्स हातातून जातील, अशी लोकांच्या मनातील भीती राधिकाला मात्र वाटत नाही. 'कामासाठी मी कुठूनही मुंबईत येऊ शकते. एखादं काम निसटलं तरी हरकत नाही त्याऐवजी आयुष्यात काहीतरी सुंदर घडतं,' असं ती हसत म्हणाली. 'मराठी सिनेमे थांबवलेले नाहीत!' मराठी प्रेक्षकांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे 'मला सध्या मराठी सिनेमांसाठी फारशी विचारणा होत नाही. पण मी मराठी चित्रपट करणं थांबवलंय असं नाही. चांगली कथा, चांगले दिग्दर्शक आणि सहकलाकार मिळाले तर मी नक्की करणार,' अशी मोठी घोषणा तिने केली.

FAQ

राधिका आपटेने मराठी सिनेमे करणं थांबवलंय का?
नाही. राधिकाने स्पष्ट सांगितलं आहे की तिने मराठी चित्रपट करणं थांबवलेलं नाही. चांगली कथा आणि योग्य टीम मिळाल्यास ती मराठी प्रकल्प नक्की करणार.

परदेशात राहत असल्यामुळे तिच्या करिअरवर परिणाम होतो का?
नाही. राधिका म्हणते की काम हातातून निसटलं तरी तिला भीती वाटत नाही. तिला आयुष्यातील शांतता आणि समतोल अधिक महत्त्वाचा आहे.

‘साली मोहब्बत’ मधील राधिकाची भूमिका कशी आहे?
या चित्रपटात ती ‘स्मिता’ ही शांत, साधी पण भावनिक गुंतागुंतीची व्यक्तिरेखा साकारते. ग्लॅमरपेक्षा व्यक्तिरेखेची खोली आणि शांततेतला थरार हा या भूमिकेचा केंद्रबिंदू आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Radhika ApteRadhika Apte daughterradhika baby girlradhika in MumbaiRadhika Apte

इतर बातम्या

मराठमोळ्या अभिनेत्रीने घटस्फोटाच्या तीन महिन्यानंतरच बांधली...

मनोरंजन