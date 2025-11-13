English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ना बजेट आहे ना आर्थिक मदत; प्रसिद्ध अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत, संघर्ष अजूनही चालू आहे

Shefali shah : 'हक्काचे मानधन मागणे अपराध नाही' अभिनेत्रीने थेट सांगितले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 13, 2025, 08:20 PM IST
‘थ्री ऑफ अस’, ‘डार्लिंग्स’सह अनेक हिंदी सिनेमांत झळकलेली अभिनेत्री शेफाली शाह सध्या तिच्या नुकत्याच रिलीज झालेल्या ‘दिल्ली क्राइम सीरिज 3’ मुळे चर्चेत आहे. शेफालीने तिच्या प्रत्येक भूमिकेतून प्रेक्षकांवर आणि समीक्षकांवर आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. करिअरच्या सुरुवातीला तिला तिच्या वयापेक्षा मोठ्या भूमिका ऑफर झाल्या, जे तिने मनापासून स्वीकारल्या.

शेफालीने वयाच्या 28 व्या वर्षी अक्षय कुमारच्या आईची भूमिका साकारली. या भूमिकेनंतर तिला कायम आईचेच रोल ऑफर होऊ लागले, पण शेफालीने स्वतःला टाइपकास्ट होऊ दिलं नाही. तिने विविध प्रकारच्या पात्रांमध्ये स्वतःला सिद्ध केले, आणि अभिनय क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘न्यूज 18 शोशा’ला दिलेल्या मुलाखतीत शेफालीने सांगितले, 'माझ्या करिअरची सुरुवात चांगली झाली होती. माझा पहिला सिनेमा ‘सत्या’ होता. त्यात माझा सात मिनिटांचा रोल होता, पण तो खूप गाजला. त्यामुळे मला सुरुवातीपासून हे शिकायला मिळाले की भूमिका मोठी असो की छोटी, महत्वाची तीच आहे. त्या काळात सहकलाकारांना फार कमी स्क्रीन स्पेस मिळायचा, तर अभिनेत्यांना मुख्य फुटेज मिळायचं. मी ती वेळ पाहून शिकले की अभिनयासाठी संधी मिळणे, पात्र साकारणे आणि त्याचा प्रभाव प्रेक्षकांवर पडणे हेच खरे महत्त्वाचे आहे.'

शेफालीने इंडस्ट्रीतील संघर्षाबद्दलही खुलासा केला, 'आजही बॉलीवूडमध्ये स्वतःचे स्थान मिळवणं सोपं नाही. पैसा हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. अनेक वेळा निर्माते म्हणतात की आमच्याकडे बजेट नाही किंवा आर्थिक संसाधने मर्यादित आहेत. पण माझा विश्वास आहे की मेहनत, चिकाटी आणि आपल्या कामावर श्रद्धा ठेवून आपण पुढे जाऊ शकतो. मी जेव्हा सेलिब्रिटी लोकांसोबत उठबस करते, तेव्हा माझ्यासाठी सीट मागण्यात मला काही हरकत वाटत नाही. मी यावर जास्त विचार करत नाही.'

तिने हक्काचे मानधन मागण्याबाबतही स्पष्ट मत व्यक्त केले, 'माझ्या कामासाठी मी योग्य मानधन मिळावे हे माझ्या हक्काचे आहे. अनेक वर्षांपासून मला असा निर्माता भेटला नाही जो म्हणे, ‘माझ्याकडे पैसे आहेत, तुला जास्त देतो/देते’. परंतु मूलभूत मानधन ही माझी पात्रता आहे आणि ती मागण्यात मला कधीच लाज वाटत नाही. हा हक्क प्रत्येक काम करणाऱ्या कलाकाराचा असतो.'

शेफाली शाहच्या या खुलाश्यामुळे बॉलिवूडमधील अभिनेत्रींच्या सततच्या संघर्षाचे वास्तव पुन्हा एकदा प्रकाशात आले आहे. अनेकदा कलाकारांना आपल्या मेहनतीचे योग्य मानधन मिळत नाही, तर काही वेळा बजेटच्या कमतरतेमुळे संधीही मर्यादित असतात. तरीही शेफाली सारख्या कलाकारांनी चिकाटी आणि मेहनतीने आपली ओळख निर्माण केली आहे, जी इतर नवोदित कलाकारांसाठी प्रेरणादायी ठरते. शेफालीची ‘दिल्ली क्राइम सीरिज 3’ ही वेब सीरिज तिच्या अभिनयाची अधिक प्रशंसा मिळवून देत आहे आणि दर्शवते की वय किंवा भूमिकेच्या आकारापेक्षा आपली क्षमता आणि समर्पण किती महत्त्वाचे आहे. अभिनेत्रीच्या शब्दांतून स्पष्ट होते की बॉलीवूडमध्ये आजही संघर्ष आहे, पण आत्मविश्वास आणि योग्य हक्कासाठी लढा देणारे कलाकार निश्चितपणे यशस्वी होतात.

FAQ

शेफाली शाहला करिअरच्या सुरुवातीला मोठ्या भूमिका कशा मिळाल्या?
शेफाली शाहला तिच्या वयापेक्षा मोठ्या भूमिका ऑफर झाल्या कारण तिचा अभिनय तितकाच प्रभावी होता. वयाच्या 28 व्या वर्षी तिने अक्षय कुमारच्या आईची भूमिका केली आणि त्यानंतर तिला आईचे रोल्स सतत ऑफर होऊ लागले, पण तिने स्वतःला टाइपकास्ट होऊ दिले नाही.

शेफाली शाह इंडस्ट्रीतल्या संघर्षाबद्दल काय म्हणते?
शेफाली शाह म्हणते की आजही इंडस्ट्रीत स्थान मिळवणे सोपे नाही आणि पैसा हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अनेक वेळा निर्माता बजेट किंवा आर्थिक मर्यादेबद्दल सांगतात. तरीही तिने स्पष्ट केले की मेहनत आणि योग्य हक्कासाठी लढणे महत्त्वाचे आहे.

शेफालीला हक्काचे मानधन मागण्याबद्दल काय मत आहे?
शेफाली शाह सांगते की मूलभूत मानधन हे तिचे हक्क आहे आणि ते मागण्यात तिला कधीही लाज वाटत नाही. तिने म्हटले की निर्माता कधीच स्वतः पैसे देण्याची ऑफर करत नाहीत, त्यामुळे हक्कासाठी बोलणे आवश्यक आहे.

