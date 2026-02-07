English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
‘माझ्या Retirementच्या पोस्टवर गैरसमज झाला’ ; विक्रांत मॅसीने सांगितला Retirement Post मागचं कारण

Vikrant Massey reveals the reason behind the retirement post : विक्रांत मॅसीने आपल्या 'निवृत्ती'च्या पोस्टवर स्पष्टीकरण दिलं, सांगितलं की तो भावनिक थकव्यातून जात होता आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवू इच्छित होता. त्याचा उद्देश कायमस्वरूपी निवृत्ती घेण्याचा नव्हता. ब्रेकदरम्यान त्याने अभिनय सुधारण्यावर आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 7, 2026, 03:07 PM IST
अभिनेता विक्रांत मॅसीने डिसेंबर 2024 मध्ये चित्रपटांमधून ब्रेक घेण्याच्या आपल्या घोषणेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने स्पष्ट केलं की, त्याचा निवृत्ती घेण्याचा कोणताही इरादा नव्हता. विक्रांतने सांगितले की, तो मानसिक आणि भावनिक थकव्यातून (बर्नआउट) जात होता आणि त्याला कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवायचा होता.

टाइम्स नाऊला दिलेल्या मुलाखतीत विक्रांत मॅसी म्हणाला की, 'आजही लोक मला विचारतात की मी निवृत्ती का घेतली.' त्याने सांगितले की, त्याच्या विधानाचा गैरसमज झाला आहे. त्याच्या मते, कलाकारांनी ब्रेक घेणं लोकांना अजूनही विचित्र वाटतं, त्यामुळे त्याची पोस्ट चुकीच्या पद्धतीने समजली. त्याचा हेतू कधीही कायमस्वरूपी काम सोडण्याचा नव्हता, तर तो फक्त कुटुंबासोबत वेळ घालवू इच्छित होता.

विक्रांत म्हणाला, 'X (ट्विटर) वर शब्दांची मर्यादा असते. मी त्याच शब्दांत संपूर्ण गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व काही लोकांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. मला फक्त ब्रेक घ्यायचा होता, तेव्हा मी खूप थकून गेलो होतो.'

ब्रेक दरम्यान विक्रांतने काय केले?

ब्रेक दरम्यान विक्रांत मॅसीने स्वतःला पुनरागमन करण्यासाठी अनेक गोष्टी केल्या. त्याने आपले सर्व चित्रपट पाहिले आणि त्याच्या अभिनयामध्ये सुधारणा कशी केली जाऊ शकते, याचा विचार केला. या काळात त्याने आपल्या कुटुंबाला प्राधान्य दिले आणि विशेषतः आपल्या लहान मुलासोबत जास्त वेळ घालवला. सततच्या शूटिंगमुळे त्याला तो मुलगा मिस करत होता. विक्रांतने हा ब्रेक स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी आणि लक्ष परत आणण्यासाठी घेतला.

विक्रांत मॅसी म्हणाला, 'एक कलाकार फक्त शारीरिक थकव्यातून नाही, तर मानसिक आणि भावनिक थकव्यातूनही जातो. एखादी भूमिका साकारताना कलाकार आपली सर्व ऊर्जा देतो, त्यामुळे थकवा येणं स्वाभाविक आहे. एका वर्षात चार चित्रपटांचे शूट करणे खूप कठीण असते.' त्याने '12th फेल', 'साबरमती एक्सप्रेस' आणि 'सेक्टर 26' यांचा उल्लेख करत सांगितले की, या चित्रपटांसाठी तो आभारी आहे, पण एकाच वर्षात इतके चित्रपट करणे सोपे नव्हते.

7 महिन्यांच्या ब्रेकनंतर काय बदलले?

विक्रांत मॅसीने सांगितले की, या ब्रेकदरम्यान त्याला जाणवले की, अलीकडील चित्रपटांमधील त्याच्या अभिनयात काही नवीनता दिसत नाही. यामुळे त्याने स्वतःवर काम करण्याचा आणि नव्याने सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, त्याला आपल्या मुलासोबत अधिक वेळ घालवायचा होता.

विक्रांत म्हणाला, “माझ्या मुलाचा जन्म त्यावेळी झाला होता, जेव्हा मी सतत काम करत होतो. मुलाचे महत्त्वाचे क्षण मी फक्त व्हिडिओमध्ये पाहिले, जे पत्नी पाठवत होती. जेव्हा त्याने पहिल्यांदा ‘पापा’ म्हटलं आणि मी तिथे उपस्थित नव्हतो, तेव्हा खूप वाईट वाटलं. याच जाणिवेने मला समजलं की, काम नेहमीच राहील, पण असे क्षण पुन्हा येत नाहीत.”

कामाच्या आघाडीवर विक्रांत

विक्रांत मॅसीचे काम अजूनही जोशात आहे. त्याच्या आगामी प्रकल्पांमध्ये विशाल भारद्वाज यांच्या 'ओ रोमियो' चित्रपटात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरीसोबत दिसणार आहे, जो 13 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तसेच, विक्रांत 'मुसाफिर कॅफे' नावाच्या वेब सीरिजमध्ये दिसणार आहे, जी नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होईल. विशेष म्हणजे, या सीरिजमध्ये विक्रांत निर्माता म्हणून पदार्पण करणार आहे. या सीरिजची स्ट्रीमिंग तारीख अजून जाहीर केली गेली नाही.

