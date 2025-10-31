आरसा नव्हता, पण नळ-बादलीनं दाखवलं प्रतिबिंब ; सचिन पिळगावकरांची मजेशीर आठवण

Sachin Pilgaonkar : मराठी चित्रपटसृष्टीतील बहुआयामी अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माते सचिन पिळगावकर हे त्यांच्या अभिनयाबरोबरच विनोदबुद्धी आणि खास किस्स्यांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी लहानपणापासून आजवर अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांत अविस्मरणीय भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील काही खास प्रसंग आणि आठवणी ते मुलाखतींमध्ये विनोदी शैलीत सांगत असतात. अलीकडेच त्यांनी ‘बनवाबनवी’ चित्रपटाच्या यशानंतर घडलेला एक मजेदार किस्सा सांगितला, जो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सचिन म्हणाले, ‘बनवाबनवी’ रिलीज झाला तेव्हा प्रेक्षकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळत होता. सगळीकडे माझ्या अभिनयाचं, दिग्दर्शनाचं कौतुक होतं. ते दिवस माझ्यासाठी खूप खास होते. त्या वेळी मी जुहू अपार्टमेंटमध्ये राहत होतो. आमच्या बाथरूममधील शॉवर त्या वेळी खराब झाला होता, त्यामुळे मला आंघोळीसाठी बादलीत पाणी भरावं लागायचं.'
'त्या दिवशीही मी नळ चालू करून बादली भरत ठेवली आणि उभा राहून विचार करत होतो की, ‘आपल्या हातून किती सुंदर सिनेमा झाला, लोकं कौतुक करत आहेत, सगळीकडे ‘बनवाबनवी’ ची चर्चा आहे, आपलं काम खरंच भारी झालं.’ अशा विचारांत मी हरवून गेलो होतो. बाथरूममध्ये मीच मी, आणि मीच माझं कौतुक करत होतो,' असं ते हसत म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, 'थोड्या वेळाने बादली भरली, आता नळ बंद करायचा होता. पण नळ काही केल्या बंद होत नव्हता. पाणी सतत वाहत होतं, आणि मी थोडा घाबरलो. बरं, कुणाला बोलवायचं?
आत मीच होतो. शेवटी लक्षात आलं की मी नळ उलट्या दिशेने फिरवत होतो! त्या क्षणी मला स्वतःवरच हसू आलं. मग मी स्वतःलाच म्हटलं, ‘पिळगावकर, तुम्हाला साधा पाण्याचा नळ बंद करता येत नाही आणि स्वतःचं कौतुक करताय? एवढं मोठं काय झालं?’ त्यांच्या या किस्स्यावर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. एका चाहत्याने गंमतीत लिहिलं, 'सर, त्या वेळी तुम्ही उर्दूमध्ये विचार करत होतात का?' तर दुसऱ्याने म्हटलं, 'तुमचा हा किस्सा ऐकूनच दिवस छान गेला!' अनेकांनी त्यांच्या साधेपणाचं आणि विनोदबुद्धीचं कौतुक केलं.
‘बनवाबनवी’ हा 1986 साली प्रदर्शित झालेला चित्रपट आजही मराठी प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करून आहे. या चित्रपटातील संवाद, पात्रं आणि विनोदी प्रसंग आजही तितकेच लोकप्रिय आहेत. सचिन पिळगावकर यांनी दिग्दर्शक म्हणून आणि अभिनेता म्हणून या सिनेमात आपली छाप सोडली. या व्हिडिओमधून पुन्हा एकदा हे सिद्ध झालं की सचिन पिळगावकर फक्त उत्तम कलाकार नाहीत, तर अनुभव शेअर करताना त्यांच्या बोलण्यातून झळकणारा विनोद आणि आत्मपरीक्षणही त्यांना खऱ्या अर्थाने “कलाकारांचा कलाकार” बनवतो.
FAQ
‘बनवाबनवी’ हा सिनेमा कोणत्या वर्षी प्रदर्शित झाला?
हा सुपरहिट सिनेमा 1986 साली प्रदर्शित झाला.
सचिन पिळगावकर यांनी हा किस्सा कुठे सांगितला?
त्यांनी हा किस्सा एका मुलाखतीदरम्यान शेअर केला, जो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.
चाहत्यांनी या व्हिडिओवर कशा प्रतिक्रिया दिल्या?
चाहत्यांनी हास्यपूर्ण कमेंट्स करत त्यांच्या विनोदबुद्धीचं आणि साधेपणाचं भरभरून कौतुक केलं.