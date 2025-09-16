English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या बॉलिवूडमधील 5 अभिनेत्री, एकीने तर सिनेमा अर्धवट सोडला...

Bollywood Actresses Ran Away From Home : प्रेमात कुणी आकंठ बुडालं असेल त्या व्यक्तीला समजावणं कठीण होतं. अगदी तसाच अनुभव बॉलिवूडमधील अभिनेत्रींबाबत आहे. बॉलिवूडमधील अशा 5 अभिनेत्री ज्या प्रेमात बेफाम झाल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 07:09 PM IST
बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्रींनी आजच्या तरुणींना लाजवेल असं प्रेम केलंय.अनेक बॉलीवूड अभिनेत्रींनी त्यांच्या घरातून पळून जाऊन फिल्मी स्टाईलने लग्न केले आहे. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना न सांगता सात फेरे एवढंच नव्हे तर एका अभिनेत्रीने कसा तरी तिचा चित्रपट पूर्ण केला अन् प्रियकरासोबत पळून गेली. पण नंतर हा चित्रपट सर्वकालीन ब्लॉकबस्टर ठरला.

बॉलीवूड चित्रपटांमध्ये आपण अनेकदा पाहिलं आहे की, नायिका जेव्हा नायकाच्या प्रेमात पडते तेव्हा कुटुंब या नात्याला कडाडून विरोध करते.  एवढंच नव्हे तर ते घरातून पळून जातात आणि लग्न करतात. बॉलिवूडच्या अनेक अभिनेत्रींच्या वैयक्तिक आयुष्यात असे दृश्ये पाहायला मिळाली आहेत. 5 बॉलिवूड अभिनेत्री लग्न करण्यासाठी घरातून पळून गेल्या आहेत. नंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना स्वीकारले. या यादीत पूजा बॅनर्जीपासून बिंदिया गोस्वामीपर्यंतच्या टीव्ही अभिनेत्रींची नावे आहेत.

 एक अतिशय चुलबुली आणि साधी अभिनेत्री, तिचा जन्म 8 ऑगस्ट 1961 रोजी राजस्थानमधील भरतपूर येथे झाला. तिचे वडील हिंदू होते आणि तिची आई ख्रिश्चन होती. जेव्हा हेमा मालिनीच्या आईने तिला एका पार्टीत पाहिले त्यानंतरच बिंदियाने चित्रपटांमध्ये प्रवेश केला. बिंदियाने विजय अरोरा यांच्यासोबत जीवन ज्योती या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. हृषिकेश मुखर्जी यांच्या 'गोलमाल' चित्रपटातून तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर तिने 'शान' चित्रपटात काम केले. तिचे नाव विनोद मेहरासोबत जोडले गेले. असे म्हटले जात होते की त्यांचे लग्न झाले पण लग्न तुटले. नंतर ती प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक जेपी दत्ता यांच्या प्रेमात पडली. बिंदियाने घरातून पळून जाऊन लग्न केले.

या यादीत दुसरे नाव आहे 'मैने प्यार किया' फेम अभिनेत्री भाग्य श्रीचे. भाग्यश्रीला तिचा बालपणीचा मित्र हिमालय दासानी हिच्या प्रेमात पडले. 'मैने प्यार किया' चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान हिमालय अमेरिकेत होता. त्याची आठवण ठेवून भाग्य श्रीने चित्रपट पूर्ण केला. चित्रपट पूर्ण होताच भाग्य श्रीने तिचा प्रियकर हिमालयसोबत घरातून पळून जाऊन लग्न केले. भाग्यश्री महाराष्ट्राच्या सांगली राजघराण्यातील आहे. अवघ्या २१ व्या वर्षी तिचे लग्न झाले.

1982 चा म्युझिकल रोमँटिक ड्रामा चित्रपट 'प्रेम रोग'मधून प्रकाशझोतात आलेली अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे. ही देखील आपल्या प्रेमप्रकरणामुळे चर्चेत आली. पद्मिनीची  पती प्रदीप शर्मासोबतची भेट 'ऐसा प्यार कहां' च्या सेटवर झाली होती. दोघांमध्ये प्रेमाचा अंकुर फुटला. पण त्यांचे कुटुंबीय या प्रेमाच्या विरोधात होते. अशावेळी पद्मिनीने पळून जाऊन प्रदीपसोबत लग्न केलं. 14 ऑगस्ट 1986 मध्ये मुंबईतील आपल्या मित्राच्या घरी सात फेरे घेतले. पद्मिनी कोल्हापुरेची बहिण देखील घरातून पळून गेली. 

'नागिन', 'क्योंकी सास भी कभी बहू थी','कस्तुरी','कहीं किसी रोज' यांसारख्या मालिकांमुळे घराघरात प्रसिद्ध झालेल्या अभिनेत्री सुधा चंद्रनने वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी एका अपघातात तिचा एक पाय गमावला. तिने तिच्या जिद्दीने यशाची एक नवी कहाणी लिहिली. 1992 मध्ये आलेल्या 'सीता-सलमा-सुजी' चित्रपटाच्या सेटवर ही अभिनेत्री सहाय्यक दिग्दर्शक रवी डांग यांची भेट झाली. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले पण त्यांचे कुटुंब या नात्याविरुद्ध होते. सुधा एका तमिळ कुटुंबातील होती तर रवी डांग पंजाबी आहे. या जोडप्याने पळून जाऊन मंदिरात लग्न केले.

