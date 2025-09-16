चित्रपटाच्या सेटवर प्रेमात पडली होती ही 8 बॉलिवूडची जोडपी !

बॉलिवूडमध्ये अनेक सुंदर प्रेमकथा पडद्यावर दिसल्या. पण काही प्रेमकथा फक्त चित्रपटापुरत्याच न राहता खऱ्या आयुष्यातही फुलल्या. दीपिका-रणवीर असो किंवा सैफ-करिना, अनेक जोडप्यांनी सेटवर सुरू झालेलं नातं लग्नापर्यंत नेलं. चला, अशाच काही बॉलिवूड कपल्सच्या प्रेमकथा पाहूया..
2013 मध्ये कॉफी विथ करण मध्ये आलियाने रणबीरवरील आपला क्रश उघड केला होता. मात्र, अयान मुखर्जीच्या ब्रह्मास्त्रच्या सेटवर आलिया आणि रणबीर एकमेकांच्या जवळ आले. 2017 मध्ये त्यांच्या अफवा सुरू झाल्या आणि एप्रिल 2022 मध्ये त्यांनी लग्नगाठ बांधली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांच्या मुली राहाचा जन्म झाला.
संजय लीला भन्साळी यांच्या राम-लीला 2013च्या सेटवर या जोडीचं प्रेम फुललं. पद्मावत आणि बाजीराव मस्तानीसारख्या चित्रपटांत त्यांनी एकत्र काम केलं. दोघांनी आपलं नातं बराच काळ लपवलं आणि अखेर २०१८ मध्ये लेक कोमो येथे विवाह केला. सध्या हे जोडपं आपल्या पहिल्या बाळाच्या स्वागताची वाट पाहत आहे.
शेरशाहच्या शूटिंगदरम्यान सिद्धार्थ आणि कियाराची जवळीक वाढली. कॉफी विथ करणमध्ये कियाराने त्यांच्या नात्याविषयी इशारा दिला होता. दोघांनी फेब्रुवारी 2023 मध्ये लग्न केलं.
एलओसी: कारगिल 2003 आणि ओंकारा 2006 मध्ये एकत्र काम करूनही सैफ-करिनाचं खरं प्रेम तशनच्या सेटवर फुललं. शाहिद कपूरसोबतचं नातं संपवून करिनाने सैफसोबत नवी सुरुवात केली. 2008 मध्ये त्यांनी आपलं नातं जाहीर केलं आणि 2012 मध्ये लग्न केलं. तैमूर आणि जहांगीर अशी दोन मुलं त्यांना आहेत.
2012 मधील फुकरे चित्रपटाच्या सेटवर अली आणि ऋचा यांची भेट झाली. 2015 मध्ये त्यांनी डेटिंग सुरू केलं आणि 2017 मध्ये वेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आपलं नातं अधिकृत केलं. 2020 मध्ये त्यांनी लग्नगाठ बांधली असून आता ते पालक होणार आहेत.
तुझे मेरी कसम 2003 च्या सेटवर रितेश-जेनेलियाच्या प्रेमकथेची सुरुवात झाली. सुरुवातीला ते चांगले मित्र होते, पण नंतर नातं अधिक गहिरं झालं. जवळपास नऊ वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर त्यांनी 2012 मध्ये विवाह केला. त्यांना दोन मुलगे आहेत.
एका मासिकाच्या फोटोशूटमध्ये पहिली भेट झाली, मात्र इंटरनॅशनल खिलाड़ी 1999च्या सेटवर दोघं खरंच एकमेकांच्या जवळ आले. 2001 मध्ये त्यांनी खाजगी समारंभात लग्न केलं. त्यांना दोन मुलं आहेत – आरव आणि नितारा.
धुंडते रह जाओगे 2001 च्या सेटवर सोहा आणि कुनाल एकमेकांच्या प्रेमात पडले. 2014 मध्ये पॅरिसमध्ये साखरपुडा करून 2015 मध्ये लग्नगाठ बांधली. त्यांना एक मुलगी आहे.
