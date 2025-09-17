घटस्फोटानंतर अविवाहीत राहिलेल्या 'या' 8 मराठी अभिनेत्री, 7 नंबरची अभिनेत्री खूपच चर्चेत

मराठी मनोरंजनसृष्टीत अनेक अभिनेत्री आपल्या कामासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिल्या आहेत. काही अभिनेत्रींचे संसार अल्पावधीत मोडले, मात्र घटस्फोटानंतर त्यांनी अविवाहीत राहणं पसंत केलं आहे. अशा काही अभिनेत्रींचा हा आढावा
अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिने 2012 मध्ये बालपणीचा मित्र आणि बिझनेसमन भूषण भोपळेबरोबर लग्न केलं. काही वर्षांतच त्यांचा डिव्हॉर्स झाला. तेजस्विनीने या विषयावर फारसं भाष्य केलेलं नाही, मात्र ती आज अविवाहीत आयुष्य जगते आहे.
स्मिता गोंदकर हिने सिद्धार्थ बांडियाबरोबर लग्न केलं होतं. पण सिद्धार्थने तिला धोका दिल्याचा आरोप अभिनेत्रीने केला होता. तिने त्याच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. स्मिता आजही सिंगल आहे.
ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनीही पतीपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी घटस्फोट घेतला. बिग बॉस मराठीमध्ये त्यांनी याबद्दल खुलेपणाने सांगितलं होतं.
शाल्मली टोळ्येने 2010 मध्ये अभिनेता पियुष रानडेबरोबर लग्न केलं. मात्र, 2014 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. शाल्मली आजही अविवाहीत आहे.
पियुष रानडेने दुसरं लग्न अभिनेत्री मयुरी वाघबरोबर केलं. 2017 मध्ये झालेलं हे लग्न काही महिन्यांतच मोडलं. मयुरीनेही घटस्फोटानंतर आजवर लग्न न करता अविवाहीत राहणं पसंत केलं आहे. त्यानंतर पियुषने अभिनेत्री सुरूची अडारकरशी लग्न केलं.
सई ताम्हणकरने अमेय गोसावीशी लग्न केलं होतं. मात्र, त्यांचं नातं टिकू शकलं नाही. सई नंतर एका रिलेशनशिपमध्ये होती, पण त्यातही ब्रेकअप झालं. त्यामुळे सई आज सिंगल आहे.
अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकरचंही वैवाहिक जीवन फार काळ टिकू शकलं नाही. लग्नात तिला धोका पत्करावा लागला. त्यानंतर तिने घटस्फोट घेतला आणि ती आजही अविवाहीत आहे.
अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि अभिनेता शशांक केतकर यांनी लग्न केलं होतं. पण वर्षभरातच त्यांचा संसार मोडला. त्यानंतर तेजश्रीने सिंगल राहणं पसंत केलं.
FAQ
मराठीतील कोणत्या अभिनेत्री घटस्फोटानंतर अविवाहीत राहिल्या आहेत?
तेजस्विनी पंडित, स्मिता गोंदकर, उषा नाडकर्णी, शाल्मली टोळ्ये, मयुरी वाघ, सई ताम्हणकर, तेजश्री प्रधान आणि अपूर्वा नेमळेकर या अभिनेत्री घटस्फोटानंतर आजवर अविवाहीत राहिल्या आहेत.
कोणत्या अभिनेत्रीने घटस्फोटाबद्दल फारसं भाष्य केलं नाही?
तेजस्विनी पंडितने आजवर आपल्या घटस्फोटाबद्दल खुलेपणाने बोलणं टाळलं आहे.
कोणत्या अभिनेत्रीचा नवरा पुन्हा दोनदा लग्नबंधनात अडकला?
शाल्मली टोळ्येचा माजी नवरा पियुष रानडेने दुसरं लग्न मयुरी वाघशी, तर नंतर तिसरं लग्न अभिनेत्री सुरूची अडारकरशी केलं.