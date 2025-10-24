English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2500000000 कोटींच मानधन... फक्त बिल गेट्स नाही तर 'या' कलाकारांनी भारतीय मालिकांमध्ये केलाय अभिनय

hollywood stars Cameo in indian serials: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' या मलिकेमध्ये चक्क बिल गेट्स अभिनय करताना दिसतील, या निमित्ताने जाणून घ्या बिल गेट्सशिवाय कोणकोणत्या कलाकारांनी भारतीय टीव्ही शोमध्ये कॉमियो केलाय.

Updated: Oct 24, 2025, 04:10 PM IST
भारतीय टीव्हीवरील सर्वात लोकप्रिय मालिकांपैकी एक असलेली  मालिका ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ने आता एक वेगळच वळण घेणातलं आहे.  या मालिकेत उद्योगपती बिल गेट्स दिसणार असून ही मालिका गेल्या सिजनप्रमाणेच मनोरंजक ठरत आहे. या मालिकेने सुरु झाल्यापासूनच प्रेक्षकांची मने जिकली आहेत. उद्योगपती बिल गेट्स  हे काही नामांकित अभिनेते नसले तरी, त्यांनी भारतातील लोकप्रिय मालिकेत स्पेशल कॅमिओ दिला आहे. ही मालिका पुन्हा सुरु झाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये चांगलाच प्रतिसाद दिला आहे.

या मालिकेत चार ते पाच मिनिटांचे वर्चुअल प्रोमो असेल ज्यअंतर्गत बिल गेट्स यांनी ‘जय श्री कृष्ण’ म्हणत मालिकेतील कलाकारांशी संवाद साधताना दिसतील. या विषेश भागामध्ये गर्भवती महिलांचे आरोग्य, नवजात बाळांची काळजी आणि मातृत्वाचा सन्मानाचा संदेश दिला जाणार आहे. बिल गेट्स यांच्या ‘बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ नेहमीच या विषयांवर जनजागृती करण्याचे काम करत असल्याने, त्यांचा या मालिकेत सहभाग हा एक मोठा पाऊल मानला जात आहे.  या अचानक आगमनामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आणि कौतुक एकाचवेळी वाढले आहे. 

कोण आहेत 'बिल गेट्स'

बिल गेट्स हे मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक, उद्योजक असून त्यांनी त्यांचा मित्र पॉल ऍलन यांच्यासोबत 1975 मध्ये कंपनीची स्थापना केली. 1987 मध्ये ते अब्जाधीश झाले आणि 2017 पर्यंत जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक होते. ते त्यांच्या संगणक क्षेत्रातील योगदानासाठी आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनद्वारे केलेल्या परोपकारी कार्यासाठी ओळखले जातात. पण हे पहिले उदाहरण नाही. पूर्वीही अनेक आंतरराष्ट्रीय स्टार्सनी भारतीय टीव्हीवर धुमाकूळ घातला आहे

पामेला ऐंडर्सन (Pamela Anderson)
पामेला ऐंडर्सन यांनी भारतातील बिग बॉस 4 या रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये तीन दिवस पाहुणा कलाकार म्हणून भाग घेतला होता. असे देखील सांगितले जाते की या तीन दिवसांच्या शुटसाठी पामेला यांना तब्बल 2.5 कोटींच मानधन देण्यात आलं होतं. बिग बॉस मालिकेत आजपर्यंत एवढी मोठ्ठी रक्कम कोणाला मिळालेली नाही. 

विल  स्मिथ, (Will Smith)
विल  स्मिथ, अॅड शिरेन Ed Sheeran आणि जेकी चेन (Jackie Chan) हे  देखील भारतातील 'द कपिल शर्मा  शो' या चर्चित मनोरंजन कार्यक्रमांमध्ये गेस्ट म्हणून आले होते. गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून कपिल शर्माचा शो प्रेक्षकांना खळखळून हसवत आहे. या शो मधील 2018 च्या एका सिझनमध्ये हे हॉलिवूड स्टार झळकले होते. 

गॉर्डन जेम्स (Gordon Ramsay) 
प्रसिद्ध ब्रिटिश  शेफ गॉर्डन जेम्स  यांनीही भारतीय टीव्ही शो मास्टरशेफ इंडियामध्ये विशेष सहभाग घेताला. त्यांच्या सहभागाने शो जास्त मजेशीर झाला. 
एकंदरीत यामुळे भारतीय रिअेलिटी शो आणि मालिकांचे  ग्लोबल पटलावर मान वाढले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे परदेशी प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडत्या स्टार्सचा अनपेक्षित कॉमिओ पहायला मिळाला.

