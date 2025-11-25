'ही गोष्टी खऱ्या आहेत…' उर्मिला कानिटकर-कोठारे यांचा वैयक्तिक आयुष्यावरील चर्चांवर खुलासा

मराठी सिनेविश्वातील लोकप्रिय आणि गुणी अभिनेत्री उर्मिला कानिटकर-कोठारे पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. उर्मिला लवकरच छोट्या पडद्यावर कमबॅक करणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर तिचे चाहते उत्साहात आहेत. मात्र, अभिनय क्षेत्रातील या नव्या प्रवासाइतकीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सुरू असलेली चर्चाही समोर येत होती. अखेर उर्मिलानं एका खास मुलाखतीत या चर्चांवर पहिल्यांदाच खुलं वक्तव्य केलं आहे.
उर्मिला गेल्या काही वर्षांपासून मालिकांपासून ते वेबसीरिज, चित्रपट आणि नाटकांपर्यंत विविध माध्यमांत सक्रिय आहे. तिच्या अभिनयाची व्याप्ती वाढत असतानाच, सोशल मीडियावर मात्र तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक अफवा, चर्चा आणि तर्कवितर्क रंगताना दिसत होते. परंतु यावर भाष्य करताना उर्मिला म्हणाली 'सोशल मीडियावर काय बोललं जातं याचा मी विचार करत नाही. त्या चर्चा टॉक्सिक असतात. काही गोष्टी खऱ्या असतात, काही खोट्या... पण त्याचा परिणाम माझ्यावर होऊ देत नाही. माझ्या कामात इतकं व्यस्त असते की कोण काय बोलतंय हे पाहणं मला गरजेचं वाटत नाही.' ती पुढे म्हणाली 'प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या गोष्टी नेहमीच सत्य असतात असं नाही. म्हणूनच लोकांनीही सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला खरेपणाचा शिक्का मारू नये.' या स्पष्टवक्तेपणामुळे उर्मिलाच्या चाहत्यांनी तिच्या धाडसाचं आणि प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं आहे.
उर्मिलाने मुलाखतीत तिच्या मुली जीजा बद्दलही सांगितलं. ती म्हणाली 'मी माझ्या मुलीला युट्यूब, सोशल मीडिया अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्मपासून लांब ठेवते. आजकालची डिजिटल दुनिया मुलांवर सहज परिणाम करते, म्हणून हा निर्णय घेतलाय.' तिच्या या निर्णयाला पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर समर्थन मिळत आहे.
उर्मिलाचा पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर प्रवेश होणार असून, यामुळे तिचे चाहते खूप उत्सुक आहेत. सध्या प्रचंड चर्चेत असलेल्या ‘बाईपण जिंदाबाद’ या विशेष मालिकेत उर्मिला ‘अनुराधा’ या महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. या मालिकेतून तिच्या अभिनयाची नवी बाजू पाहायला मिळेल, अशी चर्चा रंगत आहे. यापूर्वी उर्मिला स्टार प्रवाहवरील ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ या गाजलेल्या मालिकेत झळकली होती. काही काळ छोट्या पडद्यापासून दूर राहिल्यानंतर तिच्या पुनरागमनाची प्रतीक्षा मोठ्या उत्सुकतेने केली जात आहे.
चित्रपट, नाटक, मालिकांमध्ये आणि वेब सीरिजमध्ये समान ताकदीने काम करणाऱ्या उर्मिलाची बहुआयामी प्रतिभा प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनाही भावत आली आहे. तिला मिळणाऱ्या विविध भूमिकांमुळे तिची लोकप्रियता कायम टिकून आहे.
FAQ
उर्मिला कानिटकर-कोठारे नेमक्या कोणत्या मालिकेतून छोट्या पडद्यावर कमबॅक करत आहे?
उर्मिला ‘बाईपण जिंदाबाद’ या विशेष मालिकेतून छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करत असून, ती ‘अनुराधा’ ही भूमिका साकारत आहे.
उर्मिला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सोशल मीडियावरील चर्चांवर काय म्हणते?
ती म्हणते की, सोशल मीडियावरील चर्चांकडे ती दुर्लक्ष करते. काही गोष्टी खऱ्या असतात, काही खोट्या, त्यामुळे त्याचा परिणाम होऊ न देणंच योग्य आहे.
उर्मिला तिची मुलगी जीजाला सोशल मीडियापासून दूर का ठेवते?
डिजिटल प्लॅटफॉर्म मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम करू शकतात या कारणामुळे ती मुलीला सोशल मीडिया आणि युट्यूबपासून दूर ठेवते.