‘ते गद्दार आहेत!’ सूरज चव्हाणचा आरोप ; नेमकं काय घडलं ?

मुंबई – बिग बॉस मराठी 5 चा विजेता सूरज चव्हाणने काही महिन्यांपूर्वी आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात केली आहे. दिसताच चर्चेत राहणाऱ्या सूरजने डिसेंबर महिन्यात लग्न केले आणि त्यानंतर तो आपल्या नव्या, आलिशान घरात शिफ्ट झाला. या घराबद्दल प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये भरपूर चर्चाही झाली आहे. विशेष म्हणजे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूरजला हे घर बांधण्यासाठी मदत केली होती, ज्यामुळे सूरजच्या आयुष्यातील हा टप्पा आणखी विशेष ठरला.
सूरज चव्हाणच्या आयुष्यातील प्रवास हे सोपे राहिलेले नाही. अनेकांनी त्याला साथ दिली, तर काहींनी फसवणूक केली. नुकत्याच एका मुलाखतीत सूरजने स्पष्ट केले की, काही लोक असे आहेत ज्यांना तो अगदी घरापर्यंतही येऊ देत नाही आणि त्यांना तो 'गद्दार' म्हणतो. या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरु झाली आहे.
सूरजने मित्रांविषयीही आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले. त्याने सांगितले 'माझा जिवाभावाचा एकही मित्र नाही. आधी होते, आता नाहीत. काही नसतं, सगळे घातकी असतात. मित्रही घात करतात. मित्र एकच असावा, पण असा कट्टर असावा की आपल्या बहिणीला बहिण आणि आईला आई मानणारा.'
सूरजने आपल्या फॅन्सविषयीही विचार मांडले 'फॅन्सना फक्त देव मानतो, त्यांना आपली फॅमिली मानतो. त्यांना येऊ देतो, पण मित्रांना नाही. गद्दार असतात. आपण चांगलं मानतो, पण तसे कोणी नसतात. जीवनात खूप अडचणी आहेत. हार्दिक पांड्याचं कसं झालं, तसेच लोकांसोबत असते. त्यामुळे थोडं लांबच राहायचं.'
सूरजने आपल्या लग्नाविषयीही खंत व्यक्त केली. त्याने सांगितले की, फक्त जान्हवी, ही त्याची बहिण, त्याच्या लग्नाला उपस्थित होती; बाकी कोणीही उपस्थित नव्हते, यामुळे त्याला खंत वाटली. त्याचे लग्न डिसेंबर महिन्यात झाले आणि ते क्षण त्याच्या चाहत्यांसाठी आणि सोशल मीडियासाठी चर्चेचा विषय ठरले.
सूरजचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्याच्या कठीण संघर्षांमुळे आणि मेहनतीमुळे आज तो बिग बॉस मराठी 5 चा विजेता बनला, सोशल मीडियावर चर्चेत आला आणि आपले स्थान निर्माण केले. आलिशान घर, चाहत्यांचा प्रेमळ प्रतिसाद आणि कठीण अनुभव यामुळे सूरज चव्हाणची कहाणी फॅन्ससाठी आणि प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.