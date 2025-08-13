'त्यांच्यात प्रेक्षकांसमोर उभे राहण्याची हिंमत नाही....' स्टँड-अप कॉमेडियनबद्दल असं का म्हणाले जॉनी लिवर? दिलं खुलं आव्हान

Johnny Lever Criticizes Comedian: बॉलिवूडचे 'कॉमेडी किंग' म्हणून ओळखले जाणारे जॉनी लिवर यांनी सध्याच्या कॉमेडी ट्रेंडवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. 80 आणि 90 च्या दशकात आपल्या स्वच्छ आणि कौटुंबिक विनोदामुळे प्रेक्षकांना पोट धरून हसवणारे जॉनी लिव्हर म्हणतात, आजच्या काही विनोदी कलाकारांमध्ये अश्लीलतेवर विनोद केल्याशिवाय प्रेक्षकांसमोर उभे राहण्याची क्षमताच नाही.
कुनिका सदानंदच्या यूट्यूब चॅनेलला दिलेलया मुलाखतीत ते म्हणाले - 'आजचे अनेक विनोदी कलाकार सर्रास अपशब्द वापरत आहेत. यामागे हॉलिवूड चित्रपटांचा मोठा प्रभाव आहे. पाश्चिमात्य देशांत अशा भाषेचा वापर सामान्य मानला जातो, पण आपल्या संस्कृतीत कुटुंबासोबत बसून पाहता येईल असा विनोद असावा. दुर्दैवाने, काही कलाकार फक्त इंग्रजी चित्रपट पाहतात आणि त्याच पद्धतीने प्रेक्षकांना हसवण्याचा प्रयत्न करतात.'
जॉनी लिवर पुढे म्हणाले - 'आज बहुतेक स्टँड-अप कॉमेडियन दुहेरी अर्थ असलेले विनोद करतात. जर त्यांच्याकडून हे टाळता येत नसेल, तर त्यांच्यात सहज भाषेत प्रेक्षकांसमोर उभे राहण्याची हिंमत नाही. आम्ही कधीही तो मार्ग निवडला नाही आणि तरीही प्रेक्षकांना खळखळून हसवले.'
ते पुढे म्हणाले - 'जर तुम्ही खरोखरच टॅलेंटेड असाल, तर मी तुम्हाला आव्हान देतो - अश्लीलता किंवा अपशब्द न वापरता लोकांना हसवा. तीच खरी परीक्षा आहे. मी असे म्हणत नाही की ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत, कारण लोक त्यांचे शो पाहून आनंद घेत आहेत. मात्र, आपले प्रेक्षक प्रामुख्याने कौटुंबिक असतात आणि त्यांच्याप्रती आपली जबाबदारी आहे.'
जॉनी लिवर यांनी आपल्या मुलगी जेमी लिवरबद्दलही बोलताना आनंद व्यक्त केला. 'जेमीने माझा वारसा पुढे चालवला आहे. तीही स्टँड-अप कॉमेडी आणि इतर शो करते, पण कधीही अश्लीलतेचा आधार घेतलेला नाही. ती कौटुंबिक प्रेक्षकांसाठी योग्य असा विनोद करते आणि हेच तिचे वैशिष्ट्य आहे.'
जॉनी लिवर यांनी आपल्या कारकिर्दीत 'बाजीगर', 'दुल्हे राजा', 'बादशाह', 'गोलमाल 3' अशा अनेक चित्रपटांतून स्वच्छ आणि दर्जेदार विनोदाची परंपरा निर्माण केली. त्यांचे मत आहे की, खरा कलाकार तोच जो एका शब्दातही अश्लीलता न आणता प्रेक्षकांना खळखळून हसवू शकतो.