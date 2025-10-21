English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

11 वर्षे जुना थ्रिलर चित्रपट, बोल्ड आणि प्रचंड इंटीमेट सीन, प्रियकराच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी प्रेयसी बनते खुनी

Thriller Film: आज आम्ही तुम्हाला 11 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या एका थ्रिलर-सस्पेंस आणि ड्रामा चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो इंटीमेट आणि बोल्ड सीनने भरलेला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 03:14 PM IST
11 वर्षे जुना थ्रिलर चित्रपट, बोल्ड आणि प्रचंड इंटीमेट सीन, प्रियकराच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी प्रेयसी बनते खुनी

Thriller Film : बॉलिवूडमध्ये थ्रिलर आणि सस्पेन्स ड्रामा चित्रपटांमध्ये बोल्ड आणि इंटिमेट सीन नेहमीच चर्चेचा विषय राहतात. भट्ट कॅम्पच्या चित्रपटांनी या ट्रेंडला आणखी उंचीवर नेले. इमरान हाश्मीपासून ते जय भानुशालीपर्यंत अनेक अभिनेत्यांनी या शैलीत ठसा उमटवला आहे. आज आपण बोलणार आहोत त्या चित्रपटाबद्दल, ज्याने 2014 मध्ये आपल्या बोल्ड कंटेंट, सस्पेन्स आणि रिव्हेंज स्टोरीने संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली होती. हा चित्रपट म्हणजे ‘हेट स्टोरी 2’.

Add Zee News as a Preferred Source

‘हेट स्टोरी 2’ ची कथा सोनिका म्हणजेच सुरवीन चावला आणि अक्षय म्हणजे जय भानुशाली यांच्या प्रेमकथेने सुरू होते. सोनिका एका शक्तिशाली राजकारण्याची, मंदार माटे म्हणजेच सुशांत सिंहची रखेल असते. पण ती त्याच्याकडून मुक्त होऊन आपल्या प्रियकर अक्षयसोबत नवे आयुष्य सुरू करू इच्छिते.

प्रियकराच्या मृत्यूचा बदला

मात्र, मंदारला जेव्हा कळते की सोनिका त्याच्याशी विश्वासघात करून अक्षयसोबत पळाली आहे तेव्हा तो संतापतो आणि आपल्या माणसांसह अक्षयच्या घरावर हल्ला करतो. अक्षयला निर्दयतेने ठार मारले जाते तर सोनिकाला जिवंतपणी ताबूतात बंद करून पुरले जाते.

अत्याचार आणि अपमानानंतरही सोनिका मृत्यूला हरवते आणि आपल्या प्रियकराच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी परत येते. तिच्या डोळ्यांत सूडाची ज्योत पेटलेली असते आणि हाच रिव्हेंज ड्रामा प्रेक्षकांना सीटवर खिळवून ठेवतो.

कमाई आणि लोकप्रियता

हा चित्रपट 18 जुलै 2014 रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विशाल पांड्या  आणि निर्माते विक्रम भट्ट, भूषण कुमार आणि कृष्ण कुमार यांनी केलं आहे. तर मुख्य कलाकार सुरवीन चावला, जय भानुशाली, सुशांत सिंह आहेत.  हा चित्रपट 2012 च्या हिट ‘हेट स्टोरी’चा सिक्वेल आहे. या मालिकेतील दुसरा भाग. पुढे ‘हेट स्टोरी 3’ आणि ‘हेट स्टोरी 4’ या भागांनीही बोल्डनेसचा स्तर वाढवत लोकप्रियता मिळवली.

‘हेट स्टोरी 2’ चे बजेट सुमारे 15 कोटी रुपये होते. रिलीज झाल्यानंतर या चित्रपटाने केवळ काही दिवसांत 22.9 कोटी रुपयांची कमाई केली. पहिल्या आठवड्यामध्ये या चित्रपटाने 15.85 कोटीचा गल्ला जमवला होता. IMDb वर या चित्रपटाला 10 पैकी 4.4 रेटिंग मिळाली असली तरीही तो कमर्शियल हिट ठरला.

FAQ

‘हेट स्टोरी 2’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

चित्रपटाची कथा सोनिका (सुरवीन चावला) आणि अक्षय (जय भानुशाली) यांच्या प्रेमकथेने सुरू होते. सोनिका शक्तिशाली राजकारणी मंदार माटे (सुशांत सिंह) ची रखेल असते, पण ती अक्षयसोबत मुक्त होऊ इच्छिते. मंदारचा विश्वासघात झाल्याने तो संतापतो, अक्षयला मारतो आणि सोनिकाला जिवंत ताबूतात पुरतो. सोनिका वाचते आणि प्रियकराच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी सूडाची ज्योत पेटवते. हा रिव्हेंज ड्रामा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो.

‘हेट स्टोरी 2’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक-निर्माते कोण आहेत?

हा चित्रपट १८ जुलै २०१४ रोजी प्रदर्शित झाला. दिग्दर्शक विशाल पांड्या आहेत, तर निर्माते विक्रम भट्ट, भूषण कुमार आणि कृष्ण कुमार आहेत. मुख्य कलाकार सुरवीन चावला, जय भानुशाली आणि सुशांत सिंह आहेत. हा २०१२ च्या ‘हेट स्टोरी’ चा सिक्वेल असून, पुढे ‘हेट स्टोरी ३’ आणि ‘४’ नेही बोल्डनेस वाढवली.

‘हेट स्टोरी 2’ मध्ये बोल्ड आणि इंटिमेट सीन का चर्चेत राहिले?

भट्ट कॅम्पच्या चित्रपटांप्रमाणे या चित्रपटाने थ्रिलर-सस्पेन्स ड्रामात बोल्ड कंटेंट आणि इंटिमेट सीन दाखवले, ज्याने बॉलिवूडमध्ये खळबळ उडवली. इमरान हाश्मीपासून जय भानुशालीपर्यंत अशा शैलीने ठसा उमटवला, पण या चित्रपटाने रिव्हेंज स्टोरीसोबत बोल्डनेसने प्रेक्षकांना आकर्षित केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
hate story 2 casthate story 2 newsSushant Singhsuvreen chawlaThriller Film

इतर बातम्या

दिवाळीच्या मुहूर्तावर अश्विनी भावे राम मंदिर दर्शनासाठी अयो...

मनोरंजन