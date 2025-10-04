कब्रेतून बाहेर काढायचा स्त्रियांचे मृतदेह, करायचा असे काम की थरकाप उडेल, ही सीरिज पाहताना अंगावर येईल काटा

Monster: The Ed Gein Story: जर तुम्ही थ्रिलर, सस्पेन्स आणि हॉरर चित्रपटांचे शौकीन असाल तर तुमच्यासाठी एक भन्नाट सीरिज नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली आहे. ही सीरीज एका सिरियल किलरच्या भयानक कहाणीवर आधारित आहे, जी पाहताना तुमच्या अंगावर काटा येईल. यामधील खुनी इतका विकृत आहे की तो फक्त महिलांना आपलं बळी बनवतो. प्रत्येक सीनमध्ये प्रेक्षकांचे धडधड वाढवणारी ही सीरीज मागील काही दिवसांपासून प्रेक्षकांच्या चर्चेत आहे.
‘Monster: The Ed Gein Story’ या सीरिजचं दिग्दर्शन रियान मर्फी आणि इयान ब्रेनन यांनी केलं आहे. या सीरीजमध्ये 8 एपिसोड्स असून प्रत्येक एपिसोड 50 ते 60 मिनिटांचा आहे. ही सीरीज हिंदी डबमध्येही उपलब्ध आहे. हॉरर आणि थ्रिलर चाहत्यांसाठी हा एक वेगळाच अनुभव ठरणार आहे.
या सीरीजमध्ये अभिनेता चार्ली हनम ‘एड गीन’ची भूमिका साकारतो आहे. जो 1950 च्या दशकात विस्कॉन्सिनमध्ये कुप्रसिद्ध सिरियल किलर म्हणून ओळखला जात होता. तर अभिनेत्री लॉरी मेटकाफ एडची कठोर आई ‘ऑगस्टा’च्या भूमिकेत दिसत आहे. कथा प्रामुख्याने एड गीनच्या मानसिक स्थितीवर फोकस करते, ज्यात त्याच्या विचित्र आणि विकृत कृत्यांचे दर्शन घडते.
एड गीन इतका विकृत होता की तो कब्रस्थानातून स्त्रियांचे मृतदेह बाहेर काढत असे आणि त्यांच्या त्वचेपासून मुखवटे, हाडांपासून फर्निचर तर कवट्यांपासून भांडी तयार करत असे. या सीरीजमध्ये त्याने केलेल्या दोन खूनांचंही वर्णन आहे. खऱ्या घटनांवर आधारित असल्यामुळे ही कथा आणखी भयानक वाटते.
एड गीनच्या कथेवर आधारित याआधी ‘Psycho’, ‘The Texas Chainsaw Massacre’ आणि ‘The Silence of the Lambs’ हे प्रसिद्ध हॉरर चित्रपट बनले आहेत. आता नेटफ्लिक्सवर आलेली ही सीरीज प्रेक्षकांना हादरवून सोडत आहे.
IMDb वर या सीरीजला 10 पैकी 7 रेटिंग मिळालं आहे. ही सीरिज रिलीज झाल्यापासून गेल्या 26 तासांत ही सीरीज सतत ट्रेंडिंगमध्ये आहे. प्रेक्षकांना या सीरिजमधील भयपट दृश्यं खूप घाबरवत असून तिची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर जोमात सुरू आहे.
FAQ
‘मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी’ ही सीरीज कशाबद्दल आहे?
ही नेटफ्लिक्सवरील थ्रिलर-सस्पेन्स-हॉरर अँथॉलॉजी सीरीज एका विकृत सिरियल किलर एड गीनच्या भयानक कहाणीवर आधारित आहे. १९५० च्या दशकातील विस्कॉन्सिनमधील एड गीनच्या कृत्यांचे वर्णन करणारी ही सीरीज प्रेक्षकांना हादरवून सोडते.
सीरीजचे दिग्दर्शन कोणाचे?
दिग्दर्शन रेयान मर्फी आणि इयान ब्रेनन यांचे आहे. ही ‘मॉन्स्टर’ अँथॉलॉजी सीरीजचा भाग असून, प्रत्येक भाग ५०-६० मिनिटांचा आहे आणि हिंदी डबमध्ये उपलब्ध आहे.
मुख्य अभिनेता कोण?
चार्ली हॅनम एड गीनच्या भूमिकेत आहे, जो विकृत किलर म्हणून ओळखला जातो. लॉरी मेटकाफ एडची कठोर आई ऑगस्टा या भूमिकेत दिसते, ज्यामुळे कथेला मानसिक गहनता मिळते.