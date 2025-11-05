English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एडल्ट सर्टिफिकेट मिळूनही प्रचंड कमाई! 20 कोटी बजेट असणाऱ्या या चित्रपटाने 5 दिवसांमध्ये गाठला 48 कोटींचा गल्ला

ज्या चित्रपटाला सेंसर बोर्डने एडल्ट सर्टिफिकेट दिलं त्याच चित्रपटाने गाजवलं बॉक्स ऑफिस. 20 कोटींच्या बजेटमध्ये 5 दिवसांमध्ये केली 48 कोटींची कमाई.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 05:07 PM IST
  2025 मध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले आहेत. ज्यामध्ये काही फ्लॉप ठरले तर काहींनी बॉक्स ऑफिस गाजवलं. असाच एक चित्रपट ज्याला  एडल्ट सर्टिफिकेट मिळूनही ‘डाइस इरे’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ केला. 

आपल्या दमदार कथानकामुळे आणि कलाकारांच्या प्रभावी अभिनयामुळे या चित्रपटाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. रिलीजच्या अवघ्या पाच दिवसांत या चित्रपटाने 48 कोटी रुपयांची कमाई करून या चित्रपटाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. लवकरच हा चित्रपट 50 कोटींची टप्पा पार करेल अशी अपेक्षा आहे. 

चित्रपटाचे बजेट आणि कमाई 

फक्त 20 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या ‘डाइस इरे’ चित्रपटाने निर्मात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने तुफान प्रतिसाद मिळवत फक्त पाच दिवसांत 48 कोटी रुपयांचा आकडा पार केला. मंगळवारीच 4 कोटींची कमाई झाली असून काही दिवसांत हा चित्रपट 50 कोटींच्या घरात प्रवेश करणार आहे.

दमदार कथा 

चित्रपटाचं शीर्षक ‘डाइस इरे’ हे लॅटिन भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ आहे ‘कयामतीचा दिवस’. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन राहुल सदाशिवन यांनी केलं आहे. त्यांनी यापूर्वी दिग्दर्शित केलेला ‘ब्रह्मयुगम’ हा चित्रपट देखील सुपरहिट ठरला होता. त्या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 27 कोटी रुपये होते तर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तब्बल 85 कोटी रुपयांची कमाई केली होती.

एडल्ट सर्टिफिकेट असूनही जबरदस्त प्रतिसाद

‘डाइस इरे’ला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडून एडल्ट सर्टिफिकेट मिळालं होतं. तरीही या चित्रपटाने अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठं यश मिळवलं.
कंटेंट आणि कथानकातील ताकद, तसेच वास्तववादी मांडणी यामुळे प्रेक्षकांनी चित्रपटाचं मनापासून स्वागत केलं आहे.

 ‘डाइस इरे’ भारतीय प्रेक्षकांसाठी नवा प्रयोग

भारतीय चित्रपटसृष्टीत एडल्ट सर्टिफिकेट असलेल्या चित्रपटांना बहुधा मर्यादित प्रतिसाद मिळतो. मात्र, ‘डाइस इरे’ चित्रपटाने हा समज पूर्णपणे मोडून काढला आहे. या चित्रपटाने प्रेक्षकांची पसंती मिळवून एडल्ट ड्रामा शैलीत नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 

