मराठी चित्रपटसृष्टीत 'या' अभिनेत्याने इतिहास रचला; एका चित्रपटासाठी 15 पुरस्कारांची लॉटरी

मराठी चित्रपटसृष्टीत एक अभिमानास्पद क्षण घडला आहे. प्रसिद्ध अभिनेता प्रसाद प्रभाकर ओक यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत ऐतिहासिक कामगिरी करत ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ आणि ‘ग्लोबल बुक ऑफ एक्सलन्स, इंग्लंड’कडून अधिकृत मान्यता मिळवली आहे. एका मराठी चित्रपटासाठी सर्वाधिक पुरस्कार पटकावणारा एकमेव अभिनेता म्हणून त्याची नोंद करण्यात आली आहे. 14 जानेवारी 2026 रोजी हा विक्रम अधिकृतरीत्या प्रमाणित झाला.
ही गौरवपूर्ण नोंद 2022 साली प्रदर्शित झालेल्या गाजलेल्या मराठी चित्रपट धर्मवीर मधील प्रसाद ओकच्या अभिनयासाठी आहे. ‘धर्मवीर’ चित्रपटासाठी त्यांनी तब्बल 15 पुरस्कार जिंकत अभूतपूर्व यश संपादन केले. हे केवळ संख्यात्मकच नव्हे, तर गुणवत्तेच्या दृष्टीनेही अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते.
‘धर्मवीर’मध्ये प्रसाद ओकने आनंद दिघे यांच्या भूमिका साकारल्या होत्या. लोकसेवेसाठी आयुष्य वेचलेले आणि जनमानसात देवतुल्य स्थान असलेले आनंद दिघे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची छाप पडद्यावर प्रभावीपणे उमटवण्यात प्रसाद यशस्वी ठरले. भूमिका इतकी जबाबदारीपूर्ण होती की, प्रसाद यांनी त्यांच्या अभिनयासाठी अनेक महिन्यांचा अभ्यास केला. त्यांनी आनंद दिघे यांचे फोटो, व्हिडिओ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संवाद घेऊन त्यांच्या चालण्याची ढब, बोलण्याची शैली, हावभाव यांचे बारकाईने निरीक्षण केले.
प्रसाद ओक म्हणतात, “मी आनंद दिघे यांना प्रत्यक्ष भेटलो नव्हतो; तरीही त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि कार्य पद्धती माझ्या अभ्यासाचा भाग बनली. चित्रपटाला मिळालेलं प्रेक्षकांचं प्रेम आणि अभिनंदन अविस्मरणीय आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले नसले तरी, प्रामाणिकपणे आणि समर्पणाने केलेलं काम हीच माझी खरी कमाई आहे.”
अभिमानाचे क्षण
प्रसाद ओकच्या या सन्मानाबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी सांगितले, 'मी नि:शब्द आहे. हा क्षण अत्यंत अभिमानाचा आहे. माझ्या संपूर्ण टीमचा, लेखक, दिग्दर्शक, कुटुंबीय, प्रेक्षक आणि परीक्षकांचा मी मनापासून आभारी आहे. ‘धर्मवीर’ माझा 96 वा चित्रपट होता आणि आनंद दिघे यांची भूमिका साकारण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी मोठी जबाबदारी होती.'
त्यांनी पुढे म्हटले, 'माझ्या कामगिरीवर मिळालेल्या प्रेम आणि कौतुकाने मला अधिक प्रेरणा दिली. ही मान्यता केवळ माझ्या कारकिर्दीतील सुवर्णक्षण नाही, तर मराठी सिनेमाच्या जागतिक पातळीवरील वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक आहे.'
‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ आणि ‘ग्लोबल बुक ऑफ एक्सलन्स’कडून मिळालेला हा सन्मान फक्त व्यक्तिगत यश नाही, तर मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एक अभिमानाचा क्षण मानला जातो. हा जागतिक सन्मान मराठी सिनेमाची वाढती ताकद, कलात्मक खोली आणि जागतिक पातळीवरील प्रभाव यांचा ठोस पुरावा आहे.
चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांसाठी आणि विशेषत: मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी हा एक प्रेक्षणीय आदर्श आहे. भविष्यातील अनेक कलाकारांना प्रसाद ओकच्या या कामगिरीतून प्रेरणा मिळेल आणि मराठी सिनेमाला जागतिक स्तरावर आणखी ओळख मिळेल, असा विश्वास आहे.