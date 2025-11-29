English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरे चित्रपटातील या अभिनेत्याला अ आ ई पासून शिकवली मराठी, अभिजीत पानसे यांनी केला मोठा खुलासा

दिग्दर्शक अभिजीत पानसे यांनी नवाझुद्दीन सिद्दीकीला ठाकरे चित्रपट देण्यापद्दल मोठा खुलासा केला. झी 24 तासच्या Filter कॉफी आणि Unfiltered गप्पा या पॉडकास्टमध्ये त्यांनी अनेक आठवणींना उजाळा दिला.  

Updated: Nov 29, 2025, 05:51 PM IST
Abhijit Panse : झी 24 तासच्या Filter कॉफी आणि Unfiltered गप्पा या पॉडकास्टमध्ये दिग्दर्शक भिजीत पानसे यांनी बऱ्याच ठाकरे चित्रपटाविषयी आठवणी सांगितल्या. यावेळी त्यांनी नवाझुद्दीनबद्दल अनेक किस्से सांगितले. त्यासोबतच त्यांनी मराठी भाषा आजकालचं राजकारण अश्या बऱ्याचं गोष्टींवर मनसोक्त संवाद साधला.

ठाकरे चित्रपटासाठी कोणी अप्रोच केलेलं? 
ठाकरे चित्रपटासाठी मला संजय राऊत यांनी अप्रोच केलं होतं. कारण त्यांना जेव्हा मराठी चित्रपट बनवायचा होता तेव्हा मी त्यांना सांगितलं की बनवू. पण तो मराठीमध्ये नको. तो हिंदीत बनला तर तो जास्त लोकांना कळेल. त्यावर संजय राऊत देखील तयार झाले आणि मी त्याचवेळी राज ठाकरेंना देखील सांगितलं. तेव्हा राज ठाकरे देखील कर असं म्हणाले.    

नवाझुद्दीनला अ आ ई इ शिकवली
शिवसेनाप्रमुखांच्या जीवनावरचा सिनेमा म्हणजे नवाझुद्दीनला हिंदी उच्चारांचा प्रभाव नसणारी मराठी भाषा शिकणं, हे आणखी वेगळं आव्हान होतं.  त्याबद्दल नवाझुद्दीन म्हणाला, "सध्या मी ही भूमिका करतो आहे, म्हणून मला मराठी बोलायला जमेल का, असाच विचार प्रत्येकजण करताना दिसतो. ही भूमिका परिपूर्ण व्हावी, यासाठी मी मराठी भाषा शिकण्याचा, तिचे योग्य उच्चार अवगत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी मला बाळासाहेबांचे आशीर्वाद पाठबळ देतील आणि हे काम माझ्याकडून करवून घेतील असा विश्वास वाटतो." नवाझुद्दीनची ही जद्द आणि चिकाटी पाहुन अभिजीत पानसेंनी त्याला चक्क अ आ ई इ शिकवली. 

नवाझुद्दीनने बाळा साहेबांना बाघितलं नव्हतं आणि...
या मनोरंजक आणि माहितीपुर्ण पॉडकास्टमध्ये अभिजीन पानसे यांनी नवाझुद्दीनचं तोंडभर कौतुक केलं. नवाझुद्दीनबद्दल बोलताना ते म्हणाले "त्याने कधी बाळासाहेबांना समोरासमोर बघितलं नव्हतं त्याशिवाय कधी तो त्यांना भेटला ही नव्हता. पण त्याने जी मेहनत केली ती आपण चित्रपटात पाहिलीच. तो खरचं खूप कमालीचा अभिनेता आहे."  पुढे ते म्हणाले की "अभिनेत्याला अशा एखाद्या माहान नेत्याच्या आयुष्याविषयी परिस्थितीविषयी समजवणे खूप कठीण असते त्यात अभिनेत्याने स्वतःहुन मेहनत घेणे गरजेचे आहे. तशीच मेहनत नवाझुद्दीनने घेतली आणि चित्रपट साकार झाला.

