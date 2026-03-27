‘धुरंधर’मधील एका डायलॉगमुळे 'हा' अभिनेता पाकिस्तानी प्रेक्षकांसाठी ठरतोय सुपरस्टार

मुंबई : आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ चित्रपट डिसेंबर 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षकांच्या मनावर विशेष ठसा उमटवतोय. या चित्रपटातील प्रत्येक भूमिकेने प्रेक्षकांवर प्रभाव टाकला असून, अगदी छोट्या भूमिका सुद्धा सोशल मीडियावर चर्चेत आल्या आहेत. अशाच छोट्या पण दमदार भूमिकांपैकी एक म्हणजे विवेक सिन्हाची भूमिका. ‘धुरंधर’मध्ये त्याने जहूर मिस्त्रीची भूमिका साकारली, जिथे त्याचा “हिंदू एक डरपोक कौम है” हा डायलॉग प्रेक्षकांमध्ये तुफान व्हायरल झाला.
विवेकच्या अभिनयाची खासियत म्हणजे, स्क्रीनवर कमीतकमी वेळ असला तरी तो प्रेक्षकांच्या मनावर ठसून राहतो. सोशल मीडियावर त्याच्या कामाची जोरदार चर्चा सुरू असून, पाकिस्तानमधील चाहत्यांनीही त्याच्यावर प्रेम व्यक्त केले आहे. विवेकला दररोज पाकिस्तानमधून मेसेजेस येत आहेत, जे त्याच्या लोकप्रियतेचं द्योतक आहेत. झी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत विवेक म्हणाला,
'माझ्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर जवळपास 2000 कमेंट्स आहेत. मी या सर्व गोष्टींना खूप एन्जॉय करतोय. काही लोक मला पाहून राग येत असल्याचं सांगत आहेत, तर काहींना स्क्रीनमध्ये घुसून मला मारावंसं वाटत असल्याचे म्हणत आहेत. पण मी खूप चांगलं काम केलंय, असंही ते म्हणतात. काही जण तर धमकी देत आहेत की, ते मला पाकिस्तानात येऊन मारतील. त्यामुळे मला स्पष्ट करावं लागलं की मी पाकिस्तानाचा नाही, मी भारतीय आहे; बिजनौरचा आहे. तरीही पाकिस्तानातून खूप प्रेम येत आहे. ‘आय लव्ह यू सर’ असे मेसेज मला मिळत आहेत. ‘धुरंधर 2’ च्या यशामुळे मी खूप खुश आहे.'
विवेकच्या यशामागे एक कठीण संघर्षही आहे. सहा वर्षांचा असताना त्याने वडिलांना गमावलं, आणि त्याचे संगोपन आईनेच केलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तो सर्वसामान्य नोकरी करू लागला. काही वर्षांनी एका व्यक्तीने त्याला अभिनय क्षेत्रात नशीब आजमावण्याचा सल्ला दिला आणि त्यानंतर विवेकने छोट्या-मोठ्या भूमिका साकारल्या. ‘धुरंधर’मुळे त्याला खरी ओळख मिळाली असून, चित्रपटानंतर त्याच्या आयुष्याचा प्रवास पूर्णपणे बदलला आहे.
चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील विवेकचा 14 सेकंदांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. या छोट्या स्क्रीन स्पेस असूनही प्रेक्षकांनी त्याला डोक्यावर उचलून घेतलं, आणि त्याचा दमदार अभिनय रातोरात चर्चेत आला. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी विवेकच्या भूमिकेवर प्रेम व्यक्त करताना अनेक कमेंट्स, मेसेजेस आणि प्रतिक्रियांचा वर्षाव केला. काही चाहत्यांनी त्याला स्क्रीनमध्ये घुसून मारायची धमकी दिली, तर काहींनी त्याच्या कामाचे कौतुक केले.
विवेक सिन्हाच्या प्रकरणातून दिसून येते की, छोट्या भूमिका देखील प्रेक्षकांवर मोठा प्रभाव टाकू शकतात, आणि सोशल मीडियाच्या शक्तीमुळे कलाकारांची लोकप्रियता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचू शकते. ‘धुरंधर’ चित्रपटामुळे विवेकला केवळ स्टारडम नाही, तर लोकांमध्ये ओळख आणि कौतुक मिळाले आहे.