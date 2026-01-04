English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'कबीर सिंह'साठी शाहिद कपूर नाही, तर 'या' अभिनेत्याला होती पहिली पसंती

This actor Was the First Choice for Kabir Singh: कबीर सिंह साठी रणवीर सिंह होता पहिला पर्याय, पण चित्रपटाच्या डार्क कंटेंटमुळे त्याने नाकारला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 4, 2026, 02:19 PM IST
2023 मध्ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी या चित्रपटातून रणवीर सिंहने पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यानंतर, धुरंधर चित्रपटातही त्याने दमदार अभिनयाचा ठसा सोडला. धुरंधरमध्ये त्याने एक गुप्तहेराची भूमिका साकारली, जी त्याच्या कडक ट्रान्सफॉर्मेशन आणि अ‍ॅक्शन आवडीने ओळखली गेली. या चित्रपटाच्या दमदार परफॉर्मन्सने रणवीर सिंहला एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्याच्या या धमाकेदार ट्रान्सफॉर्मेशनने अनेक चाहत्यांना चकित केले.

पण आता सोशल मीडियावर एक जुनी मुलाखत व्हायरल होत आहे, ज्यात कबीर सिंह चित्रपटाशी संबंधित एक मोठा खुलासा करण्यात आला आहे. या मुलाखतीत कबीर सिंहचे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनी सांगितले की, कबीर सिंहसाठी रणवीर सिंह होता पहिली पसंती. याशिवाय, रणवीरने हा चित्रपट का नाकारला, याचाही खुलासा त्यांनी केला.

रणवीर सिंहने का नाकारला कबीर सिंह?

संदीप वांगा रेड्डी यांनी खुलासा केला की, कबीर सिंह हा चित्रपट 2019 मध्ये रणवीर सिंहला ऑफर करण्यात आला होता. 'सुरुवातीला, मला हा चित्रपट रणवीर सोबत करायचा होता, कारण त्याच्यात खास गोष्टी होत्या. पण रणवीरने नकार दिला. त्याचं म्हणणं होतं की हा चित्रपट खूप डार्क आहे,' असं वांगा यांनी स्पष्ट केलं. 'त्यावेळी रणवीरने मला सांगितलं की, चित्रपटाचा टोन खूप कडक आहे आणि मला वाटतं की तो माझ्या करिअरला योग्य दिशा देणार नाही. म्हणूनच त्याने हा चित्रपट न करण्याचा निर्णय घेतला,' वांगा यांनी सांगितले. रणवीर सिंहच्या या नकारामुळे कबीर सिंहच्या निर्मितीला एक वेगळं वळण मिळालं, आणि त्याच्यानंतर शाहिद कपूरला मुख्य भूमिकेसाठी घेण्यात आले.

शाहिद कपूरला मिळालेली संधी

संदीप वांगा यांनी कबीर सिंहच्या चित्रपटातील शाहिद कपूरच्या निवडीबद्दल सांगितले, 'शाहिद कपूरच्या करिअरला तेव्हा काही खास यश मिळालं नव्हतं. त्याच्या कोणत्याही सोलो चित्रपटाने 100 कोटी रुपये कमावले नव्हते. त्याचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट 65 कोटी रुपयांवर होता. लोक त्याच्यावर शंका घेत होते, आणि म्हणत होते की, 'तुम्ही याच अभिनेत्यासोबत का काम करत आहात? तेलुगु चित्रपटही 55 कोटीच्या आसपास कमावतात, तुम्ही या कलाकारासोबत का चित्रपट करत आहात?'

त्यावेळी, मी या प्रश्नाला तोंड दिलं आणि मला विश्वास होता की शाहिद हा एक उत्तम अभिनेता आहे, आणि त्याला एक संधी दिली पाहिजे. जर रणवीर सिंहला मुख्य भूमिका दिली असती, तर नक्कीच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अधिक झाले असते, पण मला विश्वास होता की शाहिद त्या भूमिकेला उत्तम न्याय देईल," असे संदीप वांगा यांनी सांगितले.

कबीर सिंहचे यश

शाहिद कपूरच्या या कडक आणि गडद भूमिकेने कबीर सिंहला प्रचंड यश मिळवून दिले. त्याच्या अभिनयाने चित्रपटाला वेगळं ओळख मिळवली, आणि एक प्रचंड हिट ठरला. कबीर सिंहचा चेहरा, त्याच्या तणावपूर्ण आणि निराशावादी कथेने प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या जोडले, आणि परिणामी चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठे उत्पन्न मिळवले. आश्चर्यकारकपणे, रणवीर सिंहच्या नकारानंतर कबीर सिंहला शाहिद कपूरच्या रूपात एक मोठी संधी मिळाली. कबीर सिंह चित्रपटाच्या यशाने शाहिद कपूरच्या करिअरला नवीन उंचीवर पोहोचवलं. त्याच्या अभिनयाने चित्रपटाला एक वेगळं आयाम दिलं आणि तो एक संपूर्ण यशस्वी व प्रचंड चर्चित चित्रपट ठरला.

रणवीर सिंह आणि शाहिद कपूर: दोन्ही महान कलाकार

रणवीर सिंह आणि शाहिद कपूर दोघेही आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारे कलाकार आहेत. रणवीर सिंहचा जलवा आणि शाहिद कपूरचा गडद अभिनय, दोन्हीचं वेगळं स्थान आहे. रणवीरने कबीर सिंहसारखा चित्रपट नाकारला असला तरी त्याचा करिअरचा पल्ला वेगळा आहे, आणि त्याने नंतर धुरंधरसारख्या चित्रपटात आपली ओळख ठरवली. शाहिद कपूरने कबीर सिंहच्या माध्यमातून एक नवीन चळवळ आणि यश मिळवलं.

संदीप वांगा यांचा हा खुलासा स्पष्ट करतो की, कधी कधी एका चित्रपटाच्या यशामध्ये एक कलाकाराची निवड, त्याचे धाडस आणि आत्मविश्वास महत्त्वाचे ठरतात. रणवीर सिंहच्या नकारामुळे कबीर सिंहला एक वेगळी दिशा मिळाली, आणि त्या बदल्याने शाहिद कपूरच्या अभिनयाने चित्रपटाचा प्रवास यशस्वी केला.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

