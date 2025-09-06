English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bollywood Actress:  फोटोमध्ये दिसणारी ही मुलगी आहे एक प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री. जिने सलमान खानच्या एका चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 6, 2025, 03:55 PM IST
सलमान खानच्या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण, कतरिना कैफशी होतेय तुलना, ओळखलं का?

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार असे आहेत, ज्यांना त्यांच्या लहानपणीच्या रूपावरून ओळखणं खूप अवघड असतं. असंच एक उदाहरण म्हणजे अभिनेत्री जरीन खान. तिच्या बालपणीच्या फोटोवरून तिला ओळखणं कोणालाही सोपं नाही. पण हीच ती जरीन खान आहे, जिने सलमान खानसोबत 'वीर' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेलं आहे.

जरीन खानने 19 एप्रिल 2018 रोजी तिच्या बालपणीचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. त्यासोबत तिने लिहिलं होतं, 'एक काळ असा होता जेव्हा मी गोड आणि निरागस होते आणि मग काहीतरी असं घडलं असं तिने म्हटलं आहे. तिच्या या थ्रोबॅक फोटोवर आतापर्यंत 1 लाख 90 हजारांहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत. अनेक चाहत्यांनी प्रेमळ प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तिच्या या फोटोने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आणि अनेकांनी तिला ओळखायलाही वेळ घेतला.

सलमान खानसोबत आणि इतर चित्रपटांमध्ये काम

जरीन खानने सलमान खानसोबत वीर या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर तिने 'रेडी' या चित्रपटातही त्याच्यासोबत झळकली. पुढे ती 'हाउसफुल 2', 'हेट स्टोरी 3', 'वजह तुम हो', 'अकसर 2', '1921', 'चाणक्य', 'डाका' आणि 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली. मात्र, 2021 नंतर ती कोणत्याही मोठ्या चित्रपटात दिसली नाही.  ती शेवटचं 2022 मध्ये 'ईद हो जाएगी' या म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसली.

वैयक्तिक आयुष्य आणि नातेसंबंध

सध्या जरीन खान सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि नियमितपणे ती तिचे नवे फोटो व व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. ती बिग बॉस 12 च्या माजी स्पर्धक, मॉडेल आणि व्यवसायिक शिवाशीष मिश्रा यांना दीर्घ काळ डेट करत आहे. त्यांच्या नात्याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

जरीन खानने तिच्या अभिनय आणि बोल्ड भूमिकांमुळे चाहत्यांमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या ती जरी मोठ्या पडद्यावर कमी दिसत असली तरी सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. तिच्या जीवनातील प्रत्येक अपडेटवर चाहत्यांचे लक्ष असते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

