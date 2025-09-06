सलमान खानच्या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण, कतरिना कैफशी होतेय तुलना, ओळखलं का?

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार असे आहेत, ज्यांना त्यांच्या लहानपणीच्या रूपावरून ओळखणं खूप अवघड असतं. असंच एक उदाहरण म्हणजे अभिनेत्री जरीन खान. तिच्या बालपणीच्या फोटोवरून तिला ओळखणं कोणालाही सोपं नाही. पण हीच ती जरीन खान आहे, जिने सलमान खानसोबत 'वीर' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेलं आहे.
जरीन खानने 19 एप्रिल 2018 रोजी तिच्या बालपणीचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. त्यासोबत तिने लिहिलं होतं, 'एक काळ असा होता जेव्हा मी गोड आणि निरागस होते आणि मग काहीतरी असं घडलं असं तिने म्हटलं आहे. तिच्या या थ्रोबॅक फोटोवर आतापर्यंत 1 लाख 90 हजारांहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत. अनेक चाहत्यांनी प्रेमळ प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तिच्या या फोटोने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आणि अनेकांनी तिला ओळखायलाही वेळ घेतला.
जरीन खानने सलमान खानसोबत वीर या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर तिने 'रेडी' या चित्रपटातही त्याच्यासोबत झळकली. पुढे ती 'हाउसफुल 2', 'हेट स्टोरी 3', 'वजह तुम हो', 'अकसर 2', '1921', 'चाणक्य', 'डाका' आणि 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली. मात्र, 2021 नंतर ती कोणत्याही मोठ्या चित्रपटात दिसली नाही. ती शेवटचं 2022 मध्ये 'ईद हो जाएगी' या म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसली.
सध्या जरीन खान सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि नियमितपणे ती तिचे नवे फोटो व व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. ती बिग बॉस 12 च्या माजी स्पर्धक, मॉडेल आणि व्यवसायिक शिवाशीष मिश्रा यांना दीर्घ काळ डेट करत आहे. त्यांच्या नात्याबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.
जरीन खानने तिच्या अभिनय आणि बोल्ड भूमिकांमुळे चाहत्यांमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या ती जरी मोठ्या पडद्यावर कमी दिसत असली तरी सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड आहे. तिच्या जीवनातील प्रत्येक अपडेटवर चाहत्यांचे लक्ष असते.